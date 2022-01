Ascolti tv lunedì 3 gennaio 2022: Il ritorno di Mary Poppins, GF Vip

Gli ascolti tv del primo lunedì dell’anno, che inizia a ritrovare il palinsesto regolare dopo le Feste. Il ritorno di Mary Poppins su Rai 1 vince la serata con circa 3,9 milioni di telespettatori, seguito da Grande Fratello Vip 6 a 3,3 mln. Terza piazza per Report mentre fuori dal podio, quasi a pari merito, ci sono Delitti in Paradiso su Rai 2 e per un classico come Top Gun, che supera anche Il Marchese del Grillo. Atlantide Files supera di misura Indiana Jones su Tv8.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Il film Il ritorno di Mary Poppins ha registrato 3.856.000 telespettatori, share 18,11%.

ha registrato 3.856.000 telespettatori, share 18,11%. Su Rai 2 La serie Delitti in Paradiso ha registrato 1.382.000 telespettatori, share 5,97%.

ha registrato 1.382.000 telespettatori, share 5,97%. Su Rai 3 Report ha registrato nella presentazione 1.246.000, 5,07% e nel programma 1.676.000 telespettatori, share 7,48%.

ha registrato nella presentazione 1.246.000, 5,07% e nel programma 1.676.000 telespettatori, share 7,48%. Su Canale 5 Grande Fratello Vip 6 ha registrato un netto di 3.322.000 telespettatori, share 21,08%.

ha registrato un netto di 3.322.000 telespettatori, share 21,08%. Su Italia 1 Il film Top Gun ha registrato un netto di 1.376.000 telespettatori, share 6,19%.

ha registrato un netto di 1.376.000 telespettatori, share 6,19%. Su Rete 4 Il film Il Marchese del Grillo ha registrato un netto di 1.065.000 telespettatori, share 5,30%.

ha registrato un netto di 1.065.000 telespettatori, share 5,30%. Su La7 Atlantide Files ha registrato 377.000 telespettatori, share 2,21%.

ha registrato 377.000 telespettatori, share 2,21%. Su Tv8 Il film Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo è stato visto da 337.000 telespettatori, share 1,6%.

è stato visto da 337.000 telespettatori, share 1,6%. Su Nove Little Big Italy ha registrato .000 telespettatori, share %.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 5427.000 telespettatori, share 21,96%.

ha registrato 5427.000 telespettatori, share 21,96%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 886.000 telespettatori, share 3,59%.

ha registrato 886.000 telespettatori, share 3,59%. Su Rai 3 Blob 1216.000, 5,34%. Generazione Bellezza 1.251.000, 5,24%. Un posto al sole 1.651.000, 6,68%.

1216.000, 5,34%. 1.251.000, 5,24%. 1.651.000, 6,68%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.887.000 telespettatori, share 15,75%.

ha registrato 3.887.000 telespettatori, share 15,75%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.351.000 telespettatori, share 5,49%.

ha registrato 1.351.000 telespettatori, share 5,49%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato 1.145.000 telespettatori, share 4,69% e 1.063.000, 4,31%.

ha registrato 1.145.000 telespettatori, share 4,69% e 1.063.000, 4,31%. Su La7 In onda ha registrato 1.353.000 telespettatori, share 5,48%.

ha registrato 1.353.000 telespettatori, share 5,48%. Su Tv8 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti ha registrato 275.000 telespettatori, share 1,2%.

ha registrato 275.000 telespettatori, share 1,2%. Su Nove Deal With It ha registrato 350.000 telespettatori, share 1,4%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.645.000 telespettatori, share 20,35% e nel game un netto di 4.985.000, 23,96%.

ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.645.000 telespettatori, share 20,35% e nel game un netto di 4.985.000, 23,96%. Su Rai 2 La serie 9-1-1 ha registrato un netto di 803.000 telespettatori, share 3,54%.

ha registrato un netto di 803.000 telespettatori, share 3,54%. Su Canale 5 Caduta libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.167.000 telespettatori, share 12,46% e nel game un netto di 3.256.000, 16,08%.

ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.167.000 telespettatori, share 12,46% e nel game un netto di 3.256.000, 16,08%. Su Italia 1 CSI: Miami ha registrato 718.000 telespettatori, share 3,24%.

ha registrato 718.000 telespettatori, share 3,24%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 829.000 telespettatori, share 3,61%.

ha registrato 829.000 telespettatori, share 3,61%. Su La7 Ghost Whisperer ha registrato 177.000 telespettatori, share 1,07% e 262.000, 1,31%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina ha totalizzato un netto di 1098.000 telespettatori, share 17,48%. Storie italiane nella prima parte 1064.000, 16,28% e nella seconda 1068.000, 14,35%. È sempre Mezzogiorno 1882.000, 15,05%.

ha totalizzato un netto di 1098.000 telespettatori, share 17,48%. nella prima parte 1064.000, 16,28% e nella seconda 1068.000, 14,35%. 1882.000, 15,05%. Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 713.000 telespettatori, share 8,42% e nella seconda 990.000, 8,12%.

ha registrato nella prima parte 713.000 telespettatori, share 8,42% e nella seconda 990.000, 8,12%. Su Rai 3 Agorà ha registrato nel programma 396.000, 6,56% e nel segmento Extra 378.000, 5,81%. Elisir nella presentazione 327.000, 4,98% e nel programma 472.000, 6,29%. Dopo il TG Geo 670.000, 4,70%. Le storie di Passato e presente 670.000, 4,16%.

ha registrato nel programma 396.000, 6,56% e nel segmento Extra 378.000, 5,81%. nella presentazione 327.000, 4,98% e nel programma 472.000, 6,29%. Dopo il TG 670.000, 4,70%. 670.000, 4,16%. Su Canale 5 Mattino Cinque News nella prima parte 1148.000, 18,04% e nella seconda 1120.000, 17,20%. Forum ha registrato 1490.000 telespettatori, share 15,63%.

nella prima parte 1148.000, 18,04% e nella seconda 1120.000, 17,20%. ha registrato 1490.000 telespettatori, share 15,63%. Su Italia 1 Chicago Justice ha registrato 228.000 telespettatori, share 2,87%.

ha registrato 228.000 telespettatori, share 2,87%. Su Rete 4 Il film Tempo di terrore ha ottenuto un netto di 142.000 telespettatori, share 2,03%. Dopo il Tg Il Segreto 208.000, 1,68%. La signora in giallo 774.000, 4,93%.

ha ottenuto un netto di 142.000 telespettatori, share 2,03%. Dopo il Tg 208.000, 1,68%. 774.000, 4,93%. Su La7 Omnibus ha registrato 152.000 telespettatori, share 2,98%, nel segmento News 70.000, 2,25% e nel Dibattito 170.000, 2,85%. Coffee Break 188.000, 2,88%. L’aria che tira 304.000, 4%; L’aria che tira – Oggi 427.000, 3,35%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 2047.000, 14,66%. Il paradiso delle signore ha registrato 2095.000, 16,73%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 1980.000, 14,66% e nel programma 2538.000, 16,73%.

2047.000, 14,66%. ha registrato 2095.000, 16,73%. ha registrato nella presentazione 1980.000, 14,66% e nel programma 2538.000, 16,73%. Su Rai 2 Il trono di cuori ha registrato 475.000 telespettatori, share 3,28%.

ha registrato 475.000 telespettatori, share 3,28%. Su Rai 3 Aspettando Geo 965.000, 7,61%. Geo ha registrato 1.681.000 telespettatori, share 11,14%.

965.000, 7,61%. ha registrato 1.681.000 telespettatori, share 11,14%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.545.000 telespettatori, share 15,69%. Una Vita 2.354.000, 15,34%. Il film tv Seguendo una stella un netto di 1.820.000, 13,85%. GF Vip 1804.000, 14,37%. Love is in the air 1.727.000, 13,04%. Pomeriggio Cinque News nella presentazione 1640.000, 11,62% e nel programma 1945.000, 12,60%.

ha registrato 2.545.000 telespettatori, share 15,69%. 2.354.000, 15,34%. Il film tv un netto di 1.820.000, 13,85%. 1804.000, 14,37%. 1.727.000, 13,04%. nella presentazione 1640.000, 11,62% e nel programma 1945.000, 12,60%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 667.000 telespettatori, 4,22%. Il film Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re un netto di 604.000, 4,42%.

ha registrato 667.000 telespettatori, 4,22%. Il film un netto di 604.000, 4,42%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 793.000 telespettatori, 5,40% di share. Il film Il giardino segreto un netto di 570.000, 3,89%.

ha registrato un netto di 793.000 telespettatori, 5,40% di share. Il film un netto di 570.000, 3,89%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 382.000 telespettatori, share 2,51% e nel programma 410.000, 3,09%; Tagadoc 304.000, 2,27%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Cuccioli in Festa ha registrato 715.000 telespettatori, share 7,50%.

ha registrato 715.000 telespettatori, share 7,50%. Su Rai 2 Il film Sex and the City – The Movie ha registrato 452.000 telespettatori, share 3,73%.

ha registrato 452.000 telespettatori, share 3,73%. Su Rai 3 La versione di Fiorella 649.000, 4,06%. Tg3 LineaNotte ha registrato un netto di 491.000 telespettatori, share 5,13%.

649.000, 4,06%. ha registrato un netto di 491.000 telespettatori, share 5,13%. Su Italia 1 Il film Eyes Wide Shut ha registrato un netto di 300.000 telespettatori, share 3,46%.

ha registrato un netto di 300.000 telespettatori, share 3,46%. Su Rete 4 Il film Febbre da cavallo – La Mandrakata ha registrato un netto di 200.000 telespettatori, share 2,91%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.740.000, 23,01%; ore 20:00 5.968.000, 25,76%.

3.740.000, 23,01%; 5.968.000, 25,76%. Tg2 ore 13:00 2.165.000, 14,20%; ore 20:30 1.498.000, 6,11%.

2.165.000, 14,20%; 1.498.000, 6,11%. Tg3 ore 14:30 2.093.000, 13,84%; ore 19:00 2.551.000, 13,17%.

2.093.000, 13,84%; 2.551.000, 13,17%. Tg5 ore 13:00 3.048.000, 19,76%; ore 20:00 4.422.000, 18,91%.

3.048.000, 19,76%; 4.422.000, 18,91%. Studio Aperto ore 12:25 1.353.000, 10,83%; ore 18:30 803.000, 4,79%.

1.353.000, 10,83%; 803.000, 4,79%. Tg4 ore 12.00 268.000, 2,73%; ore 18:55 777.000, 3,96%.

268.000, 2,73%; 777.000, 3,96%. Tg La7 ore 13:30 554.000, 3,43%; ore 20:00 1.117.000, 4,78%.

Dati AUDITEL™