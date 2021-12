Ascolti tv lunedì 27 dicembre 2021: Cenerentola, GF Vip, Report

Gli ascolti tv del lunedì, tra film natalizi, GF e Report. La serata, in termini di teste, è vinta da Cenerentola con 4,1 milioni di telespettatori, contro i 3,4 del Grande Fratello Vip 6. Terza piazza per Report, quindi il cult Non ci resta che piangere su Rete 4, che fa poco più di Indipendence Day su Italia 1. In coda la coproduzione internazionale Dante, il sogno di un’Italia libera, che su Rai 2 ottiene 529mila telespettatori, poco sopra l’Indiana Jones di Tv8. Little Big Italy, in replica, fa meglio di Eden su La7.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Il film Cenerentola ha registrato 4.164.000 telespettatori, share 18,70%.

ha registrato 4.164.000 telespettatori, share 18,70%. Su Rai 2 Il doc Dante, il sogno di un’Italia libera ha registrato 529.000 telespettatori, share 2,27%.

ha registrato 529.000 telespettatori, share 2,27%. Su Rai 3 Report ha registrato nella presentazione 1.318.000 telespettatori, share 5,27% e nel programma 2.016.000, 8,83%.

ha registrato nella presentazione 1.318.000 telespettatori, share 5,27% e nel programma 2.016.000, 8,83%. Su Canale 5 Grande Fratello Vip 6 ha registrato 3.423.000 telespettatori, share 21,49%.

ha registrato 3.423.000 telespettatori, share 21,49%. Su Italia 1 Il film Indipendence Day ha registrato un netto di 1.205.000 telespettatori, share 5,92%.

ha registrato un netto di 1.205.000 telespettatori, share 5,92%. Su Rete 4 Il film Non ci resta che piangere ha registrato un netto di 1.277.000 telespettatori, share 5,94%.

ha registrato un netto di 1.277.000 telespettatori, share 5,94%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 300.000 telespettatori, share 1,65%.

ha registrato 300.000 telespettatori, share 1,65%. Su Tv8 Il film Indiana Jones e l’ultima Crociata è stato visto da 462.000 telespettatori, share 2,2%.

è stato visto da 462.000 telespettatori, share 2,2%. Su Nove Little Big Italy ha registrato 395.000 telespettatori, share 1,7%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 5.453.000 telespettatori, share 21,86%.

ha registrato 5.453.000 telespettatori, share 21,86%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 863.000 telespettatori, share 3,45%.

ha registrato 863.000 telespettatori, share 3,45%. Su Rai 3 Blob 1.323.000, 5,78%. Generazione Bellezza 1.407.000, 5,87%. Un posto al sole 1.765.000, 7,09%.

1.323.000, 5,78%. 1.407.000, 5,87%. 1.765.000, 7,09%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 4.072.000 telespettatori, share 16,34%.

ha registrato 4.072.000 telespettatori, share 16,34%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.292.000 telespettatori, share 5,23%.

ha registrato 1.292.000 telespettatori, share 5,23%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato 1.051.000 t1elespettatori, share 4,33% e 997.000, 3,99%.

ha registrato 1.051.000 t1elespettatori, share 4,33% e 997.000, 3,99%. Su La7 In onda ha registrato 1351.000 telespettatori, share 5,42%.

ha registrato 1351.000 telespettatori, share 5,42%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 513.000 telespettatori, share 2,1%.

ha registrato 513.000 telespettatori, share 2,1%. Su Nove Deal With It ha registrato 386.000 telespettatori, share 1,6%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.311.000 telespettatori, share 19,01% e nel game un netto di 4.716.000, 23,22%.

ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.311.000 telespettatori, share 19,01% e nel game un netto di 4.716.000, 23,22%. Su Rai 2 Bull ha registrato un netto di 886.000 telespettatori, share 3,96%.

ha registrato un netto di 886.000 telespettatori, share 3,96%. Su Canale 5 Caduta libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.236.000 telespettatori, share 13% e nel game un netto di 3.524.000, 17,70%.

ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.236.000 telespettatori, share 13% e nel game un netto di 3.524.000, 17,70%. Su Italia 1 CSI: Miami ha registrato 643.000 telespettatori, share 2,92%.

ha registrato 643.000 telespettatori, share 2,92%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 872.000 telespettatori, share 3,82%.

ha registrato 872.000 telespettatori, share 3,82%. Su La7 Ghost Whisperer ha registrato 168.000 telespettatori, share 0,98% e 226.000, 1,13%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina ha totalizzato un netto di 1.023.000 telespettatori, share 16,38%. Storie Italiane 1.039.000, 15,75% e 1.123.000, 14,60%. È sempre mezzogiorno 1.959.000, 15,15%.

ha totalizzato un netto di 1.023.000 telespettatori, share 16,38%. 1.039.000, 15,75% e 1.123.000, 14,60%. 1.959.000, 15,15%. Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 652.000, 7,60% e nella seconda 912.000, 7,23%.

ha registrato nella prima parte 652.000, 7,60% e nella seconda 912.000, 7,23%. Su Rai 3 Agorà Strenne ha registrato 297.000, 5,29. Elisir Le strenne 310.000, 4,82%. Gesù di Nazareth 272.000, 3,93%. Geo 389.000, 4,59%. Dopo il TG Quante Storie 764.000, 5,90%. Le storie di Passato e presente 617.000, 3,73%.

ha registrato 297.000, 5,29. 310.000, 4,82%. Gesù di Nazareth 272.000, 3,93%. 389.000, 4,59%. Dopo il TG 764.000, 5,90%. 617.000, 3,73%. Su Canale 5 Mattino Cinque News 1082.000, 17,02% e 1004.000, 15,38%. Forum ha registrato 1.519.000 telespettatori, share 15,39%.

1082.000, 17,02% e 1004.000, 15,38%. ha registrato 1.519.000 telespettatori, share 15,39%. Su Italia 1 Il film Un tipo imprevedibile ha registrato un netto di 208.000 telespettatori, share 2,78%.

ha registrato un netto di 208.000 telespettatori, share 2,78%. Su Rete 4 Il film Ultima notte a Cottonwood ha ottenuto un netto di 132.000 telespettatori, share 1,84%. Dopo il Tg Il Segreto 217.000, 1,68%. La signora in giallo 759.000, 4,72%.

ha ottenuto un netto di 132.000 telespettatori, share 1,84%. Dopo il Tg 217.000, 1,68%. 759.000, 4,72%. Su La7 Omnibus ha registrato 171.000 telespettatori, share 3,37%, nel segmento News 90.000, 3,03% e nel Dibattito 189.000, 3,19%. Coffee Break Rewind 143.000, 2,17%. L’aria che tira 236.000, 3,04%; L’aria che tira – Oggi 417.000, 3,17%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 2.172.000, 14,88%. Techetechetè 1.690.000, 13,36%. Il paradiso delle signore ha registrato .000, %. La vita in diretta ha registrato nella presentazione 1.936.000, 14,24% e nel programma 2.354.000, 15,77%.

2.172.000, 14,88%. 1.690.000, 13,36%. ha registrato .000, %. ha registrato nella presentazione 1.936.000, 14,24% e nel programma 2.354.000, 15,77%. Su Rai 2 Il film La mia favola di Natale ha registrato 553.000 telespettatori, share 3,64%.

ha registrato 553.000 telespettatori, share 3,64%. Su Rai 3 Il cacciatore di sogni – Il volo di Andrea ha registrato 557.000 telespettatori, share 4,17%. Aspettando Geo 909.000, 7,01%. Geo 1.765.000, 11,79%.

ha registrato 557.000 telespettatori, share 4,17%. 909.000, 7,01%. 1.765.000, 11,79%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.718.000 telespettatori, share 16,16%. Una Vita 2.570.000, 15,77%. Il film Il dono più grande un netto di 1.957.000, 14,18%. Love is in the air 1.835.000, 13,63%. Pomeriggio Cinque News nella presentazione 1.665.000, 11,83% e e nel programma 1.819.000, 11,96%.

ha registrato 2.718.000 telespettatori, share 16,16%. 2.570.000, 15,77%. Il film un netto di 1.957.000, 14,18%. 1.835.000, 13,63%. nella presentazione 1.665.000, 11,83% e e nel programma 1.819.000, 11,96%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 689.000 telespettatori, 4,18%. Il film Mi sono perso il Natale un netto di 476.000, 3,44%.

ha registrato 689.000 telespettatori, 4,18%. Il film un netto di 476.000, 3,44%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 848.000 telespettatori, 5,51% di share. Il film Lo scudo dei Falworth un netto di 542.000, 3,69%.

ha registrato un netto di 848.000 telespettatori, 5,51% di share. Il film un netto di 542.000, 3,69%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 420.000 telespettatori, share 3,62% e nel programma 350.000, 2,50%; Tagadoc 144.000, 1,05%.

Seconda serata

Su Rai 1 Il film Gianni Schicchi ha registrato 671.000 telespettatori, share 5,97%.

ha registrato 671.000 telespettatori, share 5,97%. Su Rai 2 Il film Lo strano Natale di Blanca Snow ha registrato 332.000 telespettatori, share 2,32%.

ha registrato 332.000 telespettatori, share 2,32%. Su Rai 3 La versione di Fiorella ha registrato 729.000 telespettatori, share 4,60%.

ha registrato 729.000 telespettatori, share 4,60%. Su Italia 1 Il film Mars Attaks! ha registrato un netto di 381.000 telespettatori, share 5,63%.

ha registrato un netto di 381.000 telespettatori, share 5,63%. Su Rete 4 Il film Non è Natale senza panettone ha registrato un netto di 278.000 telespettatori, share 3,58%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.773.000, 22,45%; ore 20:00 5.628.000, 24,43%.

3.773.000, 22,45%; 5.628.000, 24,43%. Tg2 ore 13:00 2.021.000, 12,90%; ore 20:30 1.523.000, 6,24%.

2.021.000, 12,90%; 1.523.000, 6,24%. Tg3 ore 14:30 2.082.000, 13,19%; ore 19:00 2.518.000, 13,24%.

2.082.000, 13,19%; 2.518.000, 13,24%. Tg5 ore 13:00 3.195.000, 20,13%; ore 20:00 4.647.000, 19,98%.

3.195.000, 20,13%; 4.647.000, 19,98%. Studio Aperto ore 12:25 1.583.000, 12,09%; ore 18:30 823.000, 4,92%.

1.583.000, 12,09%; 823.000, 4,92%. Tg4 ore 12.00 302.000, 3,01%; ore 18:55 765.000, 3,98%.

302.000, 3,01%; 765.000, 3,98%. Tg La7 ore 13:30 685.000, 4,08%; ore 20:00 1.045.000, 4,49%.

Dati AUDITEL™