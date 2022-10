Gli ascolti tv di un lunedì piuttosto ‘normale’, in pausa dalle dirette politiche per l’insediamento del nuovo Governo. Diamo un’occhiata ai dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 la serie Sopravvissuti ha registrato nella prima puntata 2.830.000 telespettatori, share 14,18% e nella seconda, in seconda serata, 2.364.000, 14,57% mentre su Canale 5 Grande Fratello Vip ha ottenuto 2.501.000 telespettatori, share 19,70%. Su Rai 2 Stasera tutto è possibile ha ottenuto 1.747.000 telespettatori, share 11,27%. Su Italia 1 il film Vendetta ha registrato un netto di 1.360.000 telespettatori, share 7,22%. Su Rete 4 Quarta Repubblica è stata vista da 980.000 telespettatori, share 6,71%. Su Rai 3 Presa Diretta registra nella presentazione 1.032.000 telespettatori, share 4,86% e nel programma 966.000, 5,14%. Su La7 il film Allarme rosso ha ottenuto 601.000 telespettatori, share 3,30%. Su Nove Little Big Italy ottiene 596.000 telespettatori, share 3,06%. SuTv8 Gomorra – La serie è stata vista da 318.000 telespettatori, share 1,54%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access Soliti ignoti – Il ritorno su Rai 1 ha registrato 4.644.000, 21,32%, mentre Striscia la notizia su Canale 5 3.850.000 telespettatori, share 17,72%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 832.000 telespettatori, share 3,80% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 1.052.000, 5,40% e a seguire Via dei Matti n.0 909.000, 4,37%, Il cavallo e la torre 1.441.000, 6,68%, quindi Un posto al sole che registra 1.628.000, 7,41%. NCIS: New Orleans su Italia 1 registra 1.268.000 telespettatori, share 5,82% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 1.168.000 telespettatori, share 5,46% e nella seconda 873.000, 3,97%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 873.000 telespettatori, share 9,27%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 494.000 telespettatori, share 2,27% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 592.000 telespettatori, share 2,72%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena – La sfida dei campioni su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 3.161.000 telespettatori, share 24,50% e nel game un netto di 4.770.000, 27,84%, mentre su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.030.000 telespettatori, share 16,78% e nel game un netto di 3.257.000, 19,80%. Su Rai 2 Una scatola al giorno ha ottenuto un netto di 312.000, 1,57%, mentre su Italia 1 NCIS ha ottenuto 836.000 telespettatori, share 4,41%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto .000 telespettatori, share %, mentre su La7 Speciale Tg La7 ha registrato .000, %.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 624.000 telespettatori, share 13,81%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 739.000, 16,86%; a seguire Storie Italiane 726.000, 17,56% e 741.000, 15,45%; È sempre mezzogiorno ha ottenuto 1.474.000, 15,70%. Su Rai 2 I fatti vostri ha registrato 540.000 telespettatori, share 10,15%, e 803.000, 9,02%, mentre su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 323.000, 6,40%, nel programma 313.000, 6,85%, e nel segmento Extra 227.000, 5,51%, mentre Elisir nella presentazione 175.000, 4,23% e nel programma 297.000, 6,05%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 571.000, 5,13% e Passato e Presente 546.000, 4,34%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 1.007.000 telespettatori, share 22,32% e 817.000, 19,76%, con Forum a 1.281.000, 18,82%. Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 160.000 telespettatori, share 2,64% e su Rete 4 Monk ha dato la linea al Tg4 con 121.000 telespettatori, share 2,50% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 212.000, 2,27% e La signora in giallo 684.000, 5,64%. La7 ha ottenuto con Omnibus 210.000 telespettatori, share 4,67%, nel segmento News 134.000, 3,76% e nel Dibattito 221.000, 4,66%; quindi Coffee Break 244.000, 5,88% e L’aria che tira 372.000, 7,41% e L’aria che tira Oggi 551.000, 5,65%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra nella presentazione 1.667.000, 14% e nel programma 1.661.000, 16,46%, Il paradiso delle signore raccoglie 1.731.000, 21,27% e a seguire La vita in diretta nella presentazione 1.554.000, 19,72% e nel programma 1.939.000, 20,99%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 565.000 telespettatori, share 4,92%; Bella ma’ nel segmento Bella Quiz 263.000, 2,64%, e nel programma 316.000, 3,79%; Nei tuoi panni 155.000, 1,87%. Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 553.000, 7,02%, Geo 930.000, 9,76%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.420.000 telespettatori, share 19,14%, Una vita 2.225.000, 18,82% mentre Uomini e donne 2.574.000, 25,77%, e nel finale 1.970.000, 23,23%, Amici di Maria De Filippi 1.676.000, 20,55%, GF Vip 1.556.000, 19,54%, Un altro domani 1.340.000, 17,03%, Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.432.000, 17,61%, nel programma 1.508.000, 15,97% e nel segmento I Saluti 1.559.000, 14,22%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 647.000 telespettatori, 5,40%, mentre The Mentalist 282.000, 3,22%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 653.000 telespettatori, 5,78% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 304.000, 3,62% e il film Poirot, carte in tavola un netto di 205.000, 2,22%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 467.000 telespettatori, share 3,96%, nel programma 526.000, 5,61%, e Tagadà Focus 439.000, 5,53%. TgLa7 Diario Politico 379.000, 3,27%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta – Speciale Governo ha registrato un netto di 702.000 telespettatori, share 9,23%. Su Rai 2 Re-Start ha registrato 327.000 telespettatori, share 6,06%, mentre su Rai 3 Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ha registrato 429.000, 3,44% e Tg3 LineaNotte 297.000, 4,31%. Su Italia 1 Pressing Lunedì nella presentazione 421.000, 3,97%, e nel programma 280.000, 5,55%. Su Rete 4 Motive ha registrato 149.000, 3,66%. Su La7 il film Django ha ottenuto un netto di 117.000 telespettatori, share 1,70%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.128.000, 24,69%; ore 20:00 5.248.000, 26,13%.

3.128.000, 24,69%; 5.248.000, 26,13%. Tg2 ore 13:00 1.665.000, 14,20%; ore 20:30 1.318.000, 6,13%.

1.665.000, 14,20%; 1.318.000, 6,13%. Tg3 ore 14:30 1.503.000, 12,88%; ore 19:00 2.016.000, 13,22%.

1.503.000, 12,88%; 2.016.000, 13,22%. Tg5 ore 13:00 2.655.000, 22,36%; ore 20:00 4.137.000, 20,31%.

2.655.000, 22,36%; 4.137.000, 20,31%. Studio Aperto ore 12:25 1.011.000, 10,66%; ore 18:30 486.000, 4,27%.

1.011.000, 10,66%; 486.000, 4,27%. Tg4 ore 12.00 285.000, 4,08%; ore 18:55 674.000, 4,25%.

285.000, 4,08%; 674.000, 4,25%. Tg La7 ore 13:30 624.000, 4,95%; ore 20:00 1.452.000, 7,08%.

