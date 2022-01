Gli ascolti tv del primo giorno di votazioni per le elezioni del nuovo Presidente della Repubblica. In prima serata c’è un sostanziale pareggio in termini di teste tra Rai 1 e Canale 5, anche se i programmi hanno durate molto diverse: la fiction di Rai 1, Non mi lasciare, ottiene 3.751.000 telespettatori, contro i 3.719.000 del GF Vip. Terza piazza per Report, con circa 1,6 mln di telespettatori, mentre resta sopra il milione poi solo Rai 2 con Delitti in Paradiso. Quarta Repubblica su Rete 4 supera la Maratona Mentana

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 La serie tv Non mi lasciare ha registrato 3.751.000 telespettatori, share 16,26%.

ha registrato 3.751.000 telespettatori, share 16,26%. Su Rai 2 La serie Delitti in Paradiso ha registrato 1.059.000 telespettatori, share 4,73%.

ha registrato 1.059.000 telespettatori, share 4,73%. Su Rai 3 Report ha registrato nella presentazione 1.423.000, 5,55% e nel programma 1.585.000 telespettatori, share 6,83%.

ha registrato nella presentazione 1.423.000, 5,55% e nel programma 1.585.000 telespettatori, share 6,83%. Su Canale 5 Grande Fratello Vip 6 ha registrato 3.719.000 telespettatori, share 23,57%.

ha registrato 3.719.000 telespettatori, share 23,57%. Su Italia 1 Freedom – Oltre il confine ha registrato nella presentazione 840.000 telespettatori, share 3,26% e nel programma 945.000, 4,32%.

ha registrato nella presentazione 840.000 telespettatori, share 3,26% e nel programma 945.000, 4,32%. Su Rete 4 Quarta Repubblica ha registrato 751.000 telespettatori, share 4,15%.

ha registrato 751.000 telespettatori, share 4,15%. Su La7 Speciale TgLa7 – Maratona Mentana Quirinale ha registrato 648.000 telespettatori, share 2,78%.

ha registrato 648.000 telespettatori, share 2,78%. Su Tv8 Il film Natale fuori città è stato visto da 238.000 telespettatori, share 1%.

è stato visto da 238.000 telespettatori, share 1%. Su Nove Il film È già ieri ha registrato 436.000 telespettatori, share 1,9%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 1.051.000 telespettatori, share 4,07%.

ha registrato 1.051.000 telespettatori, share 4,07%. Su Rai 3 Blob 1.363.000, 5,64%. Che succ3de? 1.338.000, 5,33%. Un posto al sole 1.837.000, 7,13%.

1.363.000, 5,64%. 1.338.000, 5,33%. 1.837.000, 7,13%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 4.910.000 telespettatori, share 19,06%.

ha registrato 4.910.000 telespettatori, share 19,06%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.459.000 telespettatori, share 5,69%.

ha registrato 1.459.000 telespettatori, share 5,69%. Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 1.001.000 telespettatori, share 3,96% e 974.000, 3,76%.

ha registrato 1.001.000 telespettatori, share 3,96% e 974.000, 3,76%. Su La7 Otto e mezzo ha registrato 1.825.000 telespettatori, share 7,08%.

ha registrato 1.825.000 telespettatori, share 7,08%. Su Tv8 Guess my age ha registrato 394.000 telespettatori, share 1,5%.

ha registrato 394.000 telespettatori, share 1,5%. Su Nove Deal With It ha registrato 389.000 telespettatori, share 1,5%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 2 9-1-1 ha registrato un netto di 1.014.000 telespettatori, share 4,26%.

ha registrato un netto di 1.014.000 telespettatori, share 4,26%. Su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 3.099.000 telespettatori, share 17,09% e nel game un netto di 4.732.000, 22,34%.

ha registrato nel segmento Avanti il primo! 3.099.000 telespettatori, share 17,09% e nel game un netto di 4.732.000, 22,34%. Su Italia 1 CSI:Miami ha registrato 659.000 telespettatori, share 2,84%.

ha registrato 659.000 telespettatori, share 2,84%. Su Rete 4 Stasera Italia Quirinale ha registrato 562.000 telespettatori, share 2,34%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina ha totalizzato un netto di 1011.000 telespettatori, share 16,31%. Storie italiane nella prima parte 933.000, 15,29% e nella seconda 940.000, 13,23%. È sempre Mezzogiorno 1.774.000, 14,68%.

ha totalizzato un netto di 1011.000 telespettatori, share 16,31%. nella prima parte 933.000, 15,29% e nella seconda 940.000, 13,23%. 1.774.000, 14,68%. Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 604.000 telespettatori, share 7,62% e nella seconda 983.000, 8,39%.

ha registrato nella prima parte 604.000 telespettatori, share 7,62% e nella seconda 983.000, 8,39%. Su Rai 3 Agorà ha registrato nel programma 445.000, 7,20% e nel segmento Extra 469.000, 7,70%. Elisir nella presentazione 426.000, 6,92% e nel programma 480.000, 6,77%. Dopo il TG Quante Storie 796.000, 5,66%. Passato e presente 728.000, 4,74%.

ha registrato nel programma 445.000, 7,20% e nel segmento Extra 469.000, 7,70%. nella presentazione 426.000, 6,92% e nel programma 480.000, 6,77%. Dopo il TG 796.000, 5,66%. 728.000, 4,74%. Su Canale 5 Mattino Cinque News nella prima parte 1.112.000, 17,95% e nella seconda 1.064.000, 17,47%. Forum ha registrato 1.751.000 telespettatori, share 19,04%.

nella prima parte 1.112.000, 17,95% e nella seconda 1.064.000, 17,47%. ha registrato 1.751.000 telespettatori, share 19,04%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 253.000 telespettatori, share 3,04%.

ha registrato 253.000 telespettatori, share 3,04%. Su Rete 4 Carabinieri ha ottenuto 187.000 telespettatori, share 2,67%. Dopo il Tg Il Segreto 160.000, 1,33%. La signora in giallo 713.000, 4,75%.

ha ottenuto 187.000 telespettatori, share 2,67%. Dopo il Tg 160.000, 1,33%. 713.000, 4,75%. Su La7 Omnibus ha registrato 210.000 telespettatori, share 3,79%, nel segmento News 121.000, 3,29% e nel Dibattito 225.000, 3,65%. Coffee Break 229.000, 3,74%. L’aria che tira 396.000, 5,74%; L’aria che tira – Oggi 611.000, 4,96%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Il paradiso delle signore ha registrato 2.076.000, 13,49%. Tg1 – Verso il Quirinale ha registrato un netto di 1.905.000, 12,48%.

ha registrato 2.076.000, 13,49%. ha registrato un netto di 1.905.000, 12,48%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 810.000 telespettatori, share 5,53%. Detto Fatto 607.000, 4,84%.

ha registrato 810.000 telespettatori, share 5,53%. 607.000, 4,84%. Su Rai 3 Tg3 Speciale 936.000, 6,63%. Aspettando Geo 1.012.000, 7,95%. Geo ha registrato 1.882.000 telespettatori, share 12,02%.

936.000, 6,63%. 1.012.000, 7,95%. ha registrato 1.882.000 telespettatori, share 12,02%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.703.000 telespettatori, share 17,50%. Una Vita 2.548.000, 16,96%. Uomini e donne 2.889.000, 21,64% e nel Finale 2.457.000, 20,21%. Amici di Maria De Filippi 2.274.000, 18,51%. GF Vip 2102.000, 16,88%. Love is in the air 1.899.000, 14,72%. Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.852.000, 13,84% e nel programma 2.657.000, 17,06%.

ha registrato 2.703.000 telespettatori, share 17,50%. 2.548.000, 16,96%. 2.889.000, 21,64% e nel Finale 2.457.000, 20,21%. 2.274.000, 18,51%. 2102.000, 16,88%. 1.899.000, 14,72%. nella presentazione 1.852.000, 13,84% e nel programma 2.657.000, 17,06%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 760.000 telespettatori, 4,97%. Due uomini e mezzo un netto di 289.000, 1,97%.

ha registrato 760.000 telespettatori, 4,97%. un netto di 289.000, 1,97%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 827.000 telespettatori, 5,72% di share. Quarta Repubblica – Speciale Quirinale un netto di 401.000, 2,76%.

ha registrato un netto di 827.000 telespettatori, 5,72% di share. un netto di 401.000, 2,76%. Su La7 Speciale TgLa7 – Maratona Mentana Quirinale ha registrato 782.000 telespettatori, share 5,14%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Porta a Porta – Chi sarà il Presidente? ha registrato un netto di 873.000 telespettatori, share 8,29%.

ha registrato un netto di 873.000 telespettatori, share 8,29%. Su Rai 2 La serie Il commissario Lanz ha registrato 470.000 telespettatori, share 4,19%. I lunatici 97.000, 1,76%.

ha registrato 470.000 telespettatori, share 4,19%. 97.000, 1,76%. Su Rai 3 La versione di Fiorella 740.000, 5%. Tg3 LineaNotte ha registrato 434.000 telespettatori, share 4,93%

740.000, 5%. ha registrato 434.000 telespettatori, share 4,93% Su Italia 1 Tiki Taka – La repubblica del Pallone ha registrato nella presentazione 495.000 telespettatori, share 3,87% e nel programma 366.000, 5,42%.

ha registrato nella presentazione 495.000 telespettatori, share 3,87% e nel programma 366.000, 5,42%. Su Rete 4 Motive ha registrato 141.000 telespettatori, share 2,66%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.463.000, 22,45%; ore 20:00 4.517.000, 17,99%.

3.463.000, 22,45%; 4.517.000, 17,99%. Tg2 ore 13:00 1.945.000, 13,14%; ore 20:30 1.246.000, 4,90%.

1.945.000, 13,14%; 1.246.000, 4,90%. Tg3 ore 14:30 1.713.000, 11,54%; ore 19:00 2.670.000, 13,18%.

1.713.000, 11,54%; 2.670.000, 13,18%. Tg5 ore 13:00 3.228.000, 21,78%; ore 20:00 5.155.000, 20,91%.

3.228.000, 21,78%; 5.155.000, 20,91%. Studio Aperto ore 12:25 1326.000, 10,89%; ore 18:30 710.000, 4,07%.

1326.000, 10,89%; 710.000, 4,07%. Tg4 ore 12.00 342.000, 3,64%; ore 18:55 754.000, 3,69%.

342.000, 3,64%; 754.000, 3,69%. Tg La7 ore 13:30 768.000, 4,97%; ore 20:00 1.690.000, 6,81%.

