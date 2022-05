Gli ascolti tv di un lunedì nel ricordo di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e degli agenti della scorta, morti nella strage di Capaci. La prima serata, però, è stata vinta dalla miniserie di Rai 1 su Letizia Battaglia, che ha registrato 3,3 milioni, seguita da L’Isola dei Famosi a 2,4. Terza piazza per Report, che raggiunge 1,5 milioni, mentre Fast and Furious 7 su Italia 1 segue a breve distanza con 1,3 milioni. A seguire ancora Made in Sud a 817mila, Quarta Repubblica, il doc Giovanni Falcone su La7, il film su Nove e a chiudere il match live di beneficenza targato Eto’o su Tv8.

In access prime time, Soliti Ignoti orriene 4,7 milioni contro i 3,4 di Striscia la notizia. Da segnalare i sempre alti ascolti di Otto e mezzo, a 1,5 mln, e soprattutto i 900mila per Augias che su Rai 3 racconta La gioia della musica.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 La seconda puntata della miniserie Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa ha registrato 3.285.000 telespettatori, share 18,32%.

Su Rai 2 Made in Sud ha registrato 817.000 telespettatori, share 5,40%.

Su Rai 3 Report ha registrato nella presentazione 1093.000, 5,46% e nel programma 1.462.000 telespettatori, share 7,82%.

Su Canale 5 L'Isola dei Famosi ha registrato 2.380.000 telespettatori, share 18,94%.

Su Italia 1 Il film Fast and Furious 7 ha registrato un netto di 1.345.000 telespettatori, share 7,69%.

Su Rete 4 Quarta Repubblica ha registrato 800.000 telespettatori, share 5,53%.

Su La7 Il doc Giovanni Falcone ha registrato 750.000 telespettatori, share 4,12%.

Su Tv8 Eto'o Integration Heroes Live è stato visto da 331.000 telespettatori, share 1,7%.

Su Nove Il film Ex – Amici come prima ha registrato 370.000 telespettatori, share 2%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.659.000 telespettatori, share 23,46%.

Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 823.000 telespettatori, share 4,11%.

Su Rai 3 Blob 817.000, 4,83%. La gioia della musica 906.000, 4,93%. Un posto al sole 1.420.000, 7,16%.

Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.363.000 telespettatori, share 16,86%.

Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.297.000 telespettatori, share 6,75%.

Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 863.000 telespettatori, share 4,53% e 879.000, 4,40%.

Su La7 Otto e mezzo ha registrato 1.508.000 telespettatori, share 7,61%.

Su Tv8 Celebrity chef ha registrato .000 telespettatori, share %.

Su Nove Deal with it ha registrato .000 telespettatori, share %.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.340.000 telespettatori, share 22,14% e nel game un netto di 3.763.000, 27,15%.

Su Rai 2 -The Good Doctor ha registrato un netto di 637.000 telespettatori, share 3,83%.

Su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1.779.000 telespettatori, share 17,89% e nel game un netto di 2.768.000, 20,76%.

Su Italia 1 CSI:Miami ha registrato 617.000 telespettatori, share 3,99%.

Su Rete 4 Tempesta d'amore ha registrato 724.000 telespettatori, share 4,16%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Tg1 – Edizione Straordinaria un netto di 678.000, 14,73%. UnoMattina ha totalizzato un netto di 679.000 telespettatori, share 17,01%. Tg1 – La memoria di tutti 673.000, 15,49%. Storie italiane 795.000, 13,29%. È sempre Mezzogiorno 1.756.000, 18,14%.

Su Rai 1 Tg1 – Edizione Straordinaria un netto di 678.000, 14,73%. UnoMattina ha totalizzato un netto di 679.000 telespettatori, share 17,01%. Tg1 – La memoria di tutti 673.000, 15,49%. Storie italiane 795.000, 13,29%. È sempre Mezzogiorno 1.756.000, 18,14%.
Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 630.000 telespettatori, share 11% e nella seconda 1.004.000, 10,82%.

Su Rai 3 Agorà ha registrato nel programma 298.000, 6,79% e nel segmento Extra 208.000, 5,23%. Elisir nella presentazione 159.000, 3,82% e nel programma 272.000, 5,23%. Dopo il TG Quante Storie 618.000, 5,50%. Passato e presente 523.000, 4,28%.

Su Canale 5 Mattino Cinque News nella prima parte 813.000, 19,57% e nella seconda 903.000, 22,64%. Forum ha registrato 1514.000 telespettatori, share 21,40%.

Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 198.000 telespettatori, share 3,52%.

Su Rete 4 Carabinieri ha ottenuto 123.000 telespettatori, share 2,50%. Dopo il Tg Il Segreto 138.000, 1,41%. La signora in giallo 596.000, 4,98%.

Su La7 Omnibus ha registrato 161.000 telespettatori, share 3,63%, nel segmento News 121.000, 3,06% e nel Dibattito 150.000, 3,40%. Coffee Break 181.000, 4,53%. L'aria che tira 282.000,5,34%; L'aria che tira – Oggi 475.000, 4,78%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.779.000, 16,97%. Il paradiso delle signore ha registrato 1479.000, 17,51%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 1346.000, 17,43% e nel programma 1617.000, 19,07%.

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.779.000, 16,97%. Il paradiso delle signore ha registrato 1479.000, 17,51%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 1346.000, 17,43% e nel programma 1617.000, 19,07%.
Su Rai 2 Giro d'Italia ha registrato 355.000 telespettatori, share 3,28%.

Su Rai 3 DIA 1991 377.000, 4,73%. Aspettando Geo 347.000, 4,53%. Geo ha registrato 803.000 telespettatori, share 9,03%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2396.000 telespettatori, share 19,71%. Una Vita 2340.000, 20,91%. Uomini e donne 2737.000, 27,37% e nel Finale 2223.000,25,12%. Brave and Beautiful 1.470.000, 18,72%. Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.201.000, 15,70% e nel programma 1.435.000,16,89%.

Su Italia 1 I Simpson ha registrato 571.000 telespettatori, 4,92%. NCIS: Los Angeles un netto di 257.000, 3,13%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 731.000 telespettatori, 6,71% di share. Tg4 – Diario di guerra 324.000, 3,76%. Il doc Falcone, Borsellino e gli altri un netto di 170.000, 2,19%.

Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 315.000 telespettatori, share 2,85% e nel programma 324.000, 3,46%; Tagadà Focus 320.000, 4,12%. Speciale TgLa7 363.000, 3,66%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Via delle Storie ha registrato un netto di 906.000 telespettatori, share 10,57%. S’è fatta notte 298.000, 6,15%.

Su Rai 1 Via delle Storie ha registrato un netto di 906.000 telespettatori, share 10,57%. S'è fatta notte 298.000, 6,15%.
Su Rai 2 Re-Start ha registrato 207.000 telespettatori, share 4,31%.

Su Rai 3 Dilemmi 590.000, 4,86%. Tg3 LineaNotte ha registrato un netto di 312.000 telespettatori, share 4,58%.

Su Italia 1 Tiki Taka – La repubblica del Pallone ha registrato nella presentazione 595.000 telespettatori, share 6,18% e nel programma 354.000, 7,25%.

Su Rete 4 Motive ha registrato 149.000 telespettatori, share 3,95%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.092.000, 25,15%; ore 20:00 4.489.000, 25,81%.

Tg1 ore 13:30 3.092.000, 25,15%; ore 20:00 4.489.000, 25,81%.
Tg2 ore 13:00 1.632.000, 14,05%; ore 20:30 1.052.000, 5,47%.

Tg3 ore 14:30 1.177.000, 10,67%; ore 19:00 1.404.000, 11,32%.

Tg5 ore 13:00 2.624.000, 22,31%; ore 20:00 3.728.000, 20,99%.

Studio Aperto ore 12:25 1.033.000, 10,51%; ore 18:30 480.000, 5,03%.

Tg4 ore 12.00 267.000, 3,66%; ore 18:55 468.000, 3,64%.

Tg La7 ore 13:30 497.000, 4,11%; ore 20:00 1.002.000, 5,66%.

Dati AUDITEL™