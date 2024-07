Gli ascolti tv del lunedì, con la fiction in replica su Rai 1, Battiti live su Canale 5 e Quarta Repubblica su Rete 4 che segue gli eventi USA.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 la serie Nero a metà, in replica, ha registrato un netto di 1.695.000 telespettatori, share 11.83%. Su Canale 5 Radionorba Cornetto Battiti Live, terza puntata, ha ottenuto 2.323.000, 21.2%. Su Rai 2 la serie Panda ha registrato 651.000, 4.01% e 433.000, 3.16%. Su Rai 3 Kilimangiaro Estate ha ottenuto 763.000 telespettatori, share 4.67%. Su Rete 4 Quarta Repubblica ha ottenuto un netto di 618.000 telespettatori, share 5.4%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato un netto di 1.053.000 telespettatori, share 6.9%. Su La7 PiazzaPulita 100 minuti – Anatomia di un Truffatore, in replica, ha ottenuto 587.000, 4%. Su Tv8 Victoria Cabello: viaggi pazzeschi è stato visto da 282.000 telespettatori, share 2.2%. Su Nove il film Stargate – La porta delle stelle ha registrato 482.000 telespettatori, share 3.5%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Techetechetè 2.786.000, 16.64%. Paperissima Sprint su Canale 5 2.696.000 telespettatori, share 16.10%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 677.000 telespettatori, share 4.04% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 908.000, 5.83% e a seguire Caro Marziano 958.000, 5.91%; Un posto al sole 1.388.000, 8.26%. NCIS su Italia 1 registra 1.243.000 telespettatori, share 7.46% mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 784.000 telespettatori, share 4.76% e 726.000, 4.32%. Su La7 In Onda ha fatto registrare 1.155.000 telespettatori, share 6.88%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 647.000 telespettatori, share 3.93% e su Nove Cash or Trash ha registrato 355.000 telespettatori, share 2.47%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’Intesa vincente 2.315.000, 23.14%, e nel game un netto di 3.248.000, 25.40%, mentre su Canale 5 The Wall ha registrato nel segmento I protagonisti 1.093.000 telespettatori, share 12.13% e nel game un netto di 1.787.000, 14.95%. Su Rai 2 SWAT ha ottenuto un netto di 475.000, 3.18%. Su Italia 1 FBI: Most Wanted ha ottenuto 495.000 telespettatori, share 3.44%. Terra Amara su Rete 4 ha raccolto 477.000 telespettatori, share 3.17%, mentre su La7 Padre Brown 144.000, 1.24%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina Estate ha registrato un netto di 662.000, 16.28%; a seguire Camper in viaggio 943.000, 17.95%, Camper 1.508.000, 16.48%. Su Rai 2 La nave dei sogni ha registrato 269.000, 3.90%. Su Rai 3 Agorà Estate ha ottenuto nella presentazione 167.000, 3.87%, nel programma 167.000, 3.96%, e nel segmento Extra 147.000, 3.77%; Elisir Estate 123.000, 3.12%; Il commissario Rex 229.000, 4.66%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 441.000, 5.11% e 472.000, 4.36%; Passato e Presente 407.000, 3.50%. Su Canale 5 Morning News ha ottenuto 645.000 telespettatori, share 15.72%, nella seconda parte 580.000, 14.84%, e nei saluti 552.000, 13.72%, con Forum a 1.148.000, 17.63%. Su Italia 1 l’episodio di CSI: NY prima del TG ha registrato un netto di 208.000 telespettatori, share 3.58% e su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 204.000, 5.20%; il film Everywhere I Go – Coincidenze d’amore ha dato la linea al Tg4 con 117.000 telespettatori, share 2.52% e dopo il Tg Detective in corsia 314.000, 2.96%. La7 ha ottenuto con Omnibus 156.000 telespettatori, share 4.40%, nel segmento News 157.000, 4.80% e nel Dibattito 196.000, 4.63%; quindi Coffee Break 202.000, 5.15% e L’aria che tira 232.000, 4.75% e L’aria che tira Oggi 415.000, 4.41%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Un passo dal cielo 1.132.000, 12.10%, e 1.069.000, 14.12%; Estate in diretta nella presentazione 1.316.000, 18.30%, nel programma 1.611.000, 20.09%. Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 266.000, 2.56% e 316.000, 3.65%. Su Rai 3 Il Provinciale 568.000, 7.01%, Di là dal fiume e tra gli alberi 464.000, 6.32%; Overland 649.000, 8.76%, Geo Magazine 803.000, 9.47%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.011.000 telespettatori, share 17.73%, Endless Love 1.783.000, 17.42%, The Family 1.586.000, 18.14%; La promessa 1.464.000, 19.52%; Pomeriggio Cinque News nella prima parte 1.141.000, 15.84%, nella seconda 1.066.000, 13.53% e nei saluti 920.000, 11.10%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 488.000 telespettatori, 4.59%, mentre The Mentalist 295.000, 3.83%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 531.000 telespettatori, 5.48% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 358.000, 4.59%, e I temerari un netto di 230.000, 2.97%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 201.000 telespettatori, share 2.35%. C’era una volta… il Novecento un netto di 125.000, 1.50%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Cose nostre 524.000, 7.66%. Su Rai 2 Presentazione dell’offerta Rai ha registrato 200.000 telespettatori, share 3.34%. Su Rai 3 Petrolio 480.000, 4.96%; Tg3 LineaNotte 277.000, 4.67%. Su Italia 1 la prima delle tre puntate di Law & Order: Unità speciale 455.000, 4.84%. Su La7 Indiziato di reato 95.000, 1.66%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.732.000, 23.49%; ore 20:00 3.698.000, 23.94%.

Tg2 ore 13:00 1.246.000, 11.12%; ore 20:30 606.000, 3.75%.

Tg3 ore 14:30 1.505.000, 15.09%; ore 19:00 1.547.000, 13.83%.

Tg5 ore 13:00 2.504.000, 22.09%; ore 20:00 2.859.000, 18.23%.

Studio Aperto ore 12:25 1.103.000, 12.10%; ore 18:30 484.000, 5.58%.

Tg4 ore 12.00 276.000, 4.20%; ore 18:55 466.000, 4.16%.

Tg La7 ore 13:30 678.000, 5.86%; ore 20:00 1.114.000, 7.09%.

