Nuova settimana di ascolti tv, ma il palinsesto ha ancora il sapore d’estate. Dando uno sguardo alla prima serata, Rai 1 ha proposto il film Immenhof – La grande promessa, Rai 2 dopo la sbornia degli europei di atletica torna alla sua normale programmazione con Un paese quasi perfetto mentre Rai 3 prosegue con i lunedì d’estate dedicati al best of di Report. Per le reti Mediaset troviamo Zona Bianca su Rete 4 (al suo ultimo lunedì), il secondo appuntamento in replica di D’Iva su Canale 5 e la serie Chicago P.D. su Italia 1. La7 riserva la prima delle due serate a La corsa al voto in vista delle elezioni politiche, Tv8 si affida a Gomorra – La serie, infine Nove al Doc-reality Il contadino cerca moglie (anche questo in replica)

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 il film Immerhof – La grande promessa ha registrato un netto di 2.120.000 telespettatori, per uno share del 15.35%, mentre Canale 5 ha proposto la replica di D’Iva che ha ottenuto 1.075.000 telespettatori, share 9.98%. Replica anche su Rai 3 con Report che registra nella presentazione 557.000 telespettatori e il 3.82% di share, mentre nel programma 643.000 telespettatori, share 4.63%. Su Rai 2 il film Un paese quasi perfetto ha registrato 912.000 telespettatori, share 6.56%. Su Italia 1 la serie Chicago PD ha registrato un netto di 1.100.000 telespettatori, share 7.73%. Su Rete 4 la puntata del lunedì di Zona Bianca è stata vista da 793.000 telespettatori, share 6.93%, mentre su La7 Speciale TgLa7 – La corsa al voto ha ottenuto 486.000 telespettatori, share 3.63%. Su Tv8 Gomorra – La serie è stata vista da 322.000 telespettatori, share 2.3%. Su Nove Il contadino cerca moglie, sempre in replica, ottiene 276.000 telespettatori, share 2.3%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access Techetechetè su Rai 1 ha registrato 2.723.000 telespettatori, share 18.21%, mentre Paperissima Sprint su Canale 5 2.327.000 telespettatori, share 15.57%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 716.000 telespettatori, share 4.77% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 614.000, 4.48% e a seguire La gioia della musica 524.000, 3.61%, con Il santone che resiste a 398.000, 2.63%. NCIS New Orleans su Italia 1 registra 842.000 telespettatori, share 5.67% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 921.000 telespettatori, share 6.28% e nella seconda 958.000, 6.33%. Su La7 In onda ha fatto registrare 1.003.000 telespettatori, share 6.69%, mentre su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha ottenuto 448.000 telespettatori, share 3.1% e su Nove Deal With It ha registrato 287.000 telespettatori, share 1.9%.

IN AGGIORNAMENTO