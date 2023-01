Gli ascolti tv del primo lunedì dell’anno, ancora in modalità semifestiva soprattutto nel prime time.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 il film Il Re leone ha registrato un netto di 3.031.000 telespettatori, per uno share del 16.5%. Su Canale 5 Grande Fratello Vip (live) ha ottenuto 2.951.000 telespettatori, share 21.9%. Su Italia 1 il film Top Gun ha registrato un netto di 1.290.000 telespettatori, share 6.8%. Su Rai 3 Report registra nella presentazione 1.574.000, 7.7% e nel programma 1.458.000, 7.9%. Su Rai 2 la serie Delitti in Paradiso ha ottenuto 1.272.000 telespettatori, share 6.6%. Su Rete 4 il film Non ci resta che piangere è stata vista da 1.069.000 telespettatori, share 6%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha ottenuto 459.000 telespettatori, share 2.8%. Su Tv8 il film Natale in affitto è stato visto da 445.000 telespettatori, share 2.3%. Su Nove Lega Basket Serie A ottiene 253.000 telespettatori, share 1.2%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.611.000, 22%. Striscia la notizia su Canale 5 3.896.000 telespettatori, share 18.7%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 910.000 telespettatori, share 4.3% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 1.051.000, 5.42% e a seguire Nuovi eroi 934.000, 4.63%, Il cavallo e la torre 1.289.000, 6.3%, quindi Un posto al sole che registra 1.659.000, 7.9%. NCIS su Italia 1 registra 1.437.000 telespettatori, share 6.9% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 806.000 telespettatori, share 3.9% e nella seconda 857.000, 4.1%. Su La7 In Onda ha fatto registrare 1.414.000 telespettatori, share 6.8%, mentre su Tv8 4 Hotel ha ottenuto 656.000 telespettatori, share 3.2%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.252.000, 22.1% e nel programma un netto di 4.078.000, 23.7% mentre su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.867.000 telespettatori, share 13.2% e nel game un netto di 3.043.000, 17.9%. Su Rai 2 Drusilla e l’Almanacco del giorno dopo ha ottenuto un netto di 669.000, 3.4%, mentre su Italia 1 CSI ha ottenuto 856.000 telespettatori, share 4.6%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 726.000 telespettatori, share 3.7%, mentre su La7 Lingo – Parole in gioco ha registrato nel segmento La prima sfida 177.000, 1.3%, e nel game 276.000, 1.7%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 504.000 telespettatori, share 13.38%, mentre Tg1 Speciale ha registrato 965.000, 18.48% e È sempre mezzogiorno ha ottenuto 1.739.000, 16.21%. Su Rai 2 In vacanza con Viva Rai 2! 136.000, 4.56%; … E Viva il Videobox! 136.000, 3.93%; I Fatti Vostri ha registrato 543.000 telespettatori, share 8.13%, e 895.000, 8.64%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 264.000, 5.87%, nel programma 358.000, 6.93%, e nel segmento Extra 382.000, 7.16%, mentre Elisir nella presentazione 334.000, 6.43% e nel programma 397.000, 6.43%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 743.000, 7.02% e Passato e Presente 701.000, 4.90%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 1.087.000 telespettatori, share 21% e 977.000, 18.34%, con Forum a 1.265.000, 15.60%. Su Italia 1 Law & Order: Special Victim Unit ha registrato 267.000 telespettatori, share 3.59% e su Rete 4 Monk ha dato la linea al Tg4 con 137.000 telespettatori, share 2.25% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 195.000, 1.84% e La signora del West 368.000, 2.68%. La7 ha ottenuto con Omnibus 99.000 telespettatori, share 2.76%, nel segmento News 69.000, 2.62% e nel Dibattito 170.000, 3.44%; quindi Coffee Break 165.000, 3.08% e L’aria che tira 215.000, 3.43% e L’aria che tira Oggi 371.000, 3.33%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra nella presentazione 1.698.000, 13% e nel programma 1.832.000, 16.5%, Il Paradiso delle Signore 2.093.000, 21.3%; La vita in diretta nella presentazione 2.042.000, 19.8% e nel programma 2.690.000, 22.2%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 724.000 telespettatori, share 5.8%; Bella ma’ 462.000, 4.6%; Nei tuoi panni album 341.000, 3% Su Rai 3 Le Avventure di Pinocchio 446.000, 4.43%; Aspettando Geo ha ottenuto 954.000, 9.48%, Geo 1.584.000, 12.89%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.409.000 telespettatori, share 16.7%, Terra Amara 2.347.000, 19.2%, GF Vip 1.614.000, 15.7%, Un altro domani 1.184.000, 12.1%, il film tv Hearts of Winter un netto di 1.015.000, 8.7%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 465.000 telespettatori, 3.41%; il film Paddington un netto di 388.000, 3.55%, e il film Il gatto con gli stivali un netto di 450.000, 4.13%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 542.000 telespettatori, 4.35% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 285.000, 2.89% e il film Il giardino segreto un netto di 367.000, 3.16%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 337.000 telespettatori, share 2.66%, nel programma 328.000, 2.92%, e La 7 DOC 234.000, 2.38%. Josephine Ange Gardien un netto di 167.000, 1.44%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 il film Natale tra le stelle ha registrato 706.000 telespettatori, share 7.79%. Su Rai 2 The Net – Gioco di squadra ha registrato 129.000 telespettatori, share 1.56%. Su Rai 3 Illuminate – Lina Wertmüller ha registrato 632.000, 5.16%. Su Italia 1 il film Il Corvo un netto di 519.000, 5.57%. Su Rete 4 il film Pensavo fosse amore e invece era un calesse ha registrato un netto di 254.000, 3.74%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.697.000, 25.68%; ore 20:00 4.747.000, 24.17%.

3.697.000, 25.68%; 4.747.000, 24.17%. Tg2 ore 13:00 1.890.000, 14.25%; ore 20:30 1.191.000, 5.76%.

1.890.000, 14.25%; 1.191.000, 5.76%. Tg3 ore 14:30 1.674.000, 13.32%; ore 19:00 2.224.000, 13.66%.

1.674.000, 13.32%; 2.224.000, 13.66%. Tg5 ore 13:00 2.982.000, 22.11%; ore 20:00 4.128.000, 20.83%.

2.982.000, 22.11%; 4.128.000, 20.83%. Studio Aperto ore 12:25 1.312.000, 12.11%; ore 18:30 908.000, 6.72%.

1.312.000, 12.11%; 908.000, 6.72%. Tg4 ore 12.00 346.000, 4.13%; ore 18:55 653.000, 3.95%.

346.000, 4.13%; 653.000, 3.95%. Tg La7 ore 13:30 . 521.000, 3.65%; ore 20:00 1.126.000, 5.69%.

Dati AUDITEL™