Gli ascolti tv di lunedì 18 luglio 2022 si sviluppano su diversi fronti. Su Rai 1 la diretta dell’ultimo match dell’Italia femminile agli Europei di calcio con l’eliminazione alla prima fase in seguito alla sconfitta contro il Belgio per 1-0, le serie tv su Rai 2 con 9-1-1 mentre su Rai 3 il lunedì è tutto per Report, in queste settimane estive in onda con dei rimontaggi o, se vogliamo, un “best of”. Canale 5 ripropone l’ultima edizione di Zelig, Rete 4 apre le danze di una settimana politica movimentata con Zona Bianca e su Italia 1 torna Chicago P.D. Su La7 sono andati in onda altri due episodi della serie Sky Original Domina, su Tv8 le repliche di Gomorra e NOVE ha trasmesso la pellicola Diverso da chi?

Appuntamento alle 10 (minuto più, minuto meno) per tutti i dati della giornata.