Gli ascolti tv del lunedì di Ferragosto, con tanti film, molte repliche e Veronica Gentili ‘controcorrente’. La sfida tra i film è vinta da The Founder su Rai 1 che con quasi 1,8 mln di telespettatori conquista la serata e supera, anche se di poco, la prima tv di Balloon su Canale 5, che registra invece poco più di 1,5 milioni di telespettatori. Bene anche lo speciale Tg2 Post che continua a seguire gli eventi in Afghanistan e la caduta di Kabul, mentre la Coppa Italia su Italia 1 con Sampdoria-Alessandria si ferma a poco meno di un milione di telespettatori. Segue Controcorrente ed è sempre una garanzia The Karate Kid su Tv8.

Prime Time

Su Rai 1 Il film The Founder ha registrato un netto di 1.796.000 telespettatori, share 12,37%.

ha registrato un netto di 1.796.000 telespettatori, share 12,37%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 1.196.000 telespettatori, share 7,40%. N.C.I.S. New Orleans 669.000, 4,88%.

ha registrato 1.196.000 telespettatori, share 7,40%. 669.000, 4,88%. Su Rai 3 Report ha registrato 791.000 telespettatori, share 5,22%.

ha registrato 791.000 telespettatori, share 5,22%. Su Canale 5 Il film Balloon – Il vento della libertà ha registrato un netto di 1.565.000 telespettatori, share 11,29%.

ha registrato un netto di 1.565.000 telespettatori, share 11,29%. Su Italia 1 Coppa Italia: Sampdoria – Alessandria ha registrato un netto di 946.000 telespettatori, share 6,03%.

ha registrato un netto di 946.000 telespettatori, share 6,03%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato 767.000 telespettatori, share 5,76%.

ha registrato 767.000 telespettatori, share 5,76%. Su La7 Il film Page Eight ha registrato 290.000 telespettatori, share 1,96%.

ha registrato 290.000 telespettatori, share 1,96%. Su Tv8 Il film The Karate Kid – Per vincere domani è stato visto da 446.000 telespettatori, share 3,1%.

è stato visto da 446.000 telespettatori, share 3,1%. Su Nove Il film Finché giudice non ci separi ha registrato 403.000 telespettatori, share 2,6%.

Access Prime Time

Su Rai 1 Techetechetè ha registrato 3.198.000 telespettatori, share 19,48%.

ha registrato 3.198.000 telespettatori, share 19,48%. Su Rai 3 Blob 686.000, 4,73%. Via dei Matti n.0 500.000, 3,23% e 469.000, 2,86%.

686.000, 4,73%. 500.000, 3,23% e 469.000, 2,86%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 2.231.000 telespettatori, share 13,58%.

ha registrato 2.231.000 telespettatori, share 13,58%. Su Italia 1 Coppa Italia Live ha registrato 437.000 telespettatori, share 2,85%.

ha registrato 437.000 telespettatori, share 2,85%. Su Rete 4 Stasera Italia News ha registrato 941.000 telespettatori, share 5,90% e 1156.000, 7%.

ha registrato 941.000 telespettatori, share 5,90% e 1156.000, 7%. Su La7 In onda ha registrato 923.000 telespettatori, share 5,62%.

ha registrato 923.000 telespettatori, share 5,62%. Su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha registrato 485.000 telespettatori, share 3%.

ha registrato 485.000 telespettatori, share 3%. Su Nove Deal With It ha registrato 277.000 telespettatori, share 1,7%.

Preserale

Su Rai 1 Reazione a catena ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.123.000 telespettatori, share 20,58% e nel game un netto di 3.156.000, 25,64%.

ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.123.000 telespettatori, share 20,58% e nel game un netto di 3.156.000, 25,64%. Su Rai 2 NCIS: Los Angeles ha registrato un netto di 694.000 telespettatori, share 4,91%.

ha registrato un netto di 694.000 telespettatori, share 4,91%. Su Canale 5 Conto alla rovescia ha registrato nella presentazione 928.000 telespettatori, share 9,18% e nel game un netto di 1.229.000, 10,30%.

ha registrato nella presentazione 928.000 telespettatori, share 9,18% e nel game un netto di 1.229.000, 10,30%. Su Italia 1 Coppa Italia: Bologna-Ternana ha registrato un netto di 656.000 telespettatori, share 6,08%.

ha registrato un netto di 656.000 telespettatori, share 6,08%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 651.000 telespettatori, share 4,50%.

ha registrato 651.000 telespettatori, share 4,50%. Su La7 The Good Wife ha registrato 127.000 telespettatori, share 1,34% e 154.000, 1,32%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina Estate ha totalizzato un netto di 775.000 telespettatori, share 17,87%. Il meglio di Dedicato 822.000, 15,71%. Don Matteo nella prima 999.000, 14,05% e nella seconda 1.599.000, 14,04%.

ha totalizzato un netto di 775.000 telespettatori, share 17,87%. 822.000, 15,71%. nella prima 999.000, 14,05% e nella seconda 1.599.000, 14,04%. Su Rai 2 La nave dei sogni ha registrato 416.000 telespettatori, share 5,07%.

ha registrato 416.000 telespettatori, share 5,07%. Su Rai 3 Agorà Estate ha registrato nella presentazione 239.000, 5,16% e nel programma 293.000, 5,95%. Elisir d’Estate 201.000, 3,85%. Dopo il TG Quante Storie 560.000, 5,73% e 530.000, 4,50%. Passato e presente 432.000, 3,35%.

ha registrato nella presentazione 239.000, 5,16% e nel programma 293.000, 5,95%. 201.000, 3,85%. Dopo il TG 560.000, 5,73% e 530.000, 4,50%. 432.000, 3,35%. Su Canale 5 Morning News nella prima parte 716.000, 14,48% e nella seconda 612.000, 12,12%. Forum ha registrato 1160.000 telespettatori, share 14,74%.

nella prima parte 716.000, 14,48% e nella seconda 612.000, 12,12%. ha registrato 1160.000 telespettatori, share 14,74%. Su Italia 1 Bones ha registrato 270.000 telespettatori, share 3,70%.

ha registrato 270.000 telespettatori, share 3,70%. Su Rete 4 RIS – Delitti imperfetti ha ottenuto 161.000 telespettatori, share 2,71%. Dopo il Tg Il Segreto 164.000, 1,53%. Detective in corsia 300.000, 2,34%.

ha ottenuto 161.000 telespettatori, share 2,71%. Dopo il Tg 164.000, 1,53%. 300.000, 2,34%. Su La7 Omnibus ha registrato 112.000 telespettatori, share 2,34%. Coffee Break Estate 147.000, 2,83%. L’aria che tira Estate .000, %; L’aria che tira Estate – Oggi 180.000, 1,90%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Linea Blu 1.214.000, 10,30%. Il paradiso delle signore ha registrato 840.000, 8,13%. Linea Verde Estate ha registrato un netto di 903.000, 9,60%. Estate in diretta 1.343.000, 15,32%.

1.214.000, 10,30%. ha registrato 840.000, 8,13%. ha registrato un netto di 903.000, 9,60%. 1.343.000, 15,32%. Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 ha registrato 458.000 telespettatori, share 3,91%.

ha registrato 458.000 telespettatori, share 3,91%. Su Rai 3 Geo Magazine ha registrato 580.000 telespettatori, share 6,47%.

ha registrato 580.000 telespettatori, share 6,47%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.139.000 telespettatori, share 16,39%. Una Vita 1.954.000, 16,57%. Brave and Beautiful 1.618.000, 15,69%. Love is in the air 1.438.000, 15,50%. Il film tv Rosamunde Pilcher: Vicini inaspettati un netto di 895.000, 10,19%.

ha registrato 2.139.000 telespettatori, share 16,39%. 1.954.000, 16,57%. 1.618.000, 15,69%. 1.438.000, 15,50%. Il film tv un netto di 895.000, 10,19%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 597.000 telespettatori, 4,79%. Superstore 312.000, 3,57%.

ha registrato 597.000 telespettatori, 4,79%. 312.000, 3,57%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 576.000 telespettatori, 5,12% di share. Il film Polvere di stelle un netto di 267.000, 2,94%.

ha registrato un netto di 576.000 telespettatori, 5,12% di share. Il film un netto di 267.000, 2,94%. Su La7 Il film Il ferroviere ha registrato 193.000 telespettatori, share 1,82%. La7 Doc 85.000, 0,96% e 92.000, 1,08%.

Seconda serata

Su Rai 1 Settestorie ha registrato un netto di 549.000 telespettatori, share 7,83%.

ha registrato un netto di 549.000 telespettatori, share 7,83%. Su Rai 2 La serie Helen Dorn ha registrato 431.000 telespettatori, share 5,27%.

ha registrato 431.000 telespettatori, share 5,27%. Su Rai 3 Il fattore umano – Egitto: fine pena mai ha registrato un netto di 401.000 telespettatori, share 3,99%.

ha registrato un netto di 401.000 telespettatori, share 3,99%. Su Canale 5 Il film W gli sposi! ha registrato un netto di 317.000 telespettatori, share 5,89%

ha registrato un netto di 317.000 telespettatori, share 5,89% Su Italia 1 Coppa Italia Live 559.000, 4,56%. Il film Attila Flagello di Dio ha registrato un netto di 279.000 telespettatori, share 4,41%.

559.000, 4,56%. Il film ha registrato un netto di 279.000 telespettatori, share 4,41%. Su Rete 4 Elvis Presley Show ha registrato un netto di 121.000 telespettatori, share 2,71%.

ha registrato un netto di 121.000 telespettatori, share 2,71%. Su La7 Il film Turks & Caicos ha registrato 116.000 telespettatori, share 1,70.

TG

Tg1 ore 13:30 3.052.000, 23,76%; ore 20:00 3.808.000, 25,97%.

3.052.000, 23,76%; 3.808.000, 25,97%. Tg2 ore 13:00 1.936.000, 15,31%; ore 20:30 1.455.000, 9,05%.

1.936.000, 15,31%; 1.455.000, 9,05%. Tg3 ore 14:30 1.609.000, 13,95%; ore 19:00 1.450.000, 12,89%.

1.609.000, 13,95%; 1.450.000, 12,89%. Tg5 ore 13:00 2.594.000, 20,39%; ore 20:00 2.694.000, 18,03%.

2.594.000, 20,39%; 2.694.000, 18,03%. Studio Aperto ore 12:25 1.442.000, 13,67%; ore 18:30 433.000, 5,17%.

1.442.000, 13,67%; 433.000, 5,17%. Tg4 ore 12.00 365.000, 4,28%; ore 18:55 488.000, 4,28%.

365.000, 4,28%; 488.000, 4,28%. Tg La7 ore 13:30 413.000, 3,24%; ore 20:00 708.000, 4,77%.

Dati AUDITEL™