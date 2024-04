Gli ascolti tv del lunedì che segna l’addio di Amadeus alla Rai: i dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 la serie Il clandestino ha registrato un netto di 2.947.000 telespettatori, share 18.43%. Su Canale 5 L’isola dei famosi (live, recensione) ha ottenuto 2.376.000, 17.39%. Su Rai 2 Stasera tutto è possibile ha registrato 1.796.000, 11.21%. Su Rai 3 Far West ha ottenuto nella presentazione 787.000, 3.67%, e nel programma 798.000, 4.78%. Su Rete 4 Quarta Repubblica ha ottenuto 807.000 telespettatori, share 5.49%. Su Italia 1 il film The transporter ha registrato 1.444.000 telespettatori, share 7.49%. Su La7 100 minuti ha ottenuto 902.000, 4.98%. Su Tv8 Bruno Barbieri – 4 Hotel è stato visto da 312.000 telespettatori, share 1.57%. Su Nove Cash or Trash – Speciale Prime Time ha registrato 419.000 telespettatori, share 2.25%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 4.863.000, %; Affari Tuoi 6.107.000, 28.37%; Striscia la notizia su Canale 5 3.165.000 telespettatori, share 14.76%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 742.000 telespettatori, share 3.42% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 909.000, 4.93% e a seguire Faccende Complicate 940.000, 4.80%, Il cavallo e la torre 1.261.000, 6.20%; Un posto al sole 1.653.000, 7.63%. NCIS su Italia 1 registra 1.315.000 telespettatori, share 6.22% mentre Prima di domani su Rete 4 ottiene 812.000 telespettatori, share 3.86%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.756.000 telespettatori, share 8.14%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 483.000 telespettatori, share 2.29% e su Nove Don’t Forget the Lyrics ha registrato 498.000 telespettatori, share 2.36%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.874.000, 24.53%, e nel game un netto di 3.686.000, 26.37%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1.749.000 telespettatori, share 16.38% e nel game un netto di 2.913.000, 20.38%. Su Rai 2 NCIS ha ottenuto un netto di 385.000, 2.79%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 571.000 telespettatori, share 3.30%. Terra Amara su Rete 4 ha raccolto 624.000 telespettatori, share 3.44%, mentre su La7 Padre Brown 164.000, 1.18%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 308.000 telespettatori, share 9.18%, mentre UnoMattina ha registrato un netto 768.000, 18.23%; a seguire Storie italiane 728.000, 18.05%, e 814.000, 16.62%; È sempre mezzogiorno ha ottenuto 1.714.000, 17.71%. Su Rai 2 Viva Rai 2! ha registrato nel segmento Mattin Show 314.000, 9.19%, nel segmento Glass Cam 430.000, 11.35% e nel programma 962.000, 19%; E viva il Videobox 251.000, 5.07%; I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 498.000 telespettatori, share 9.23%, e nella seconda 942.000, 10.37%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 330.000, 6.06%, nel programma 230.000, 5.01% e nel segmento Extra 141.000, 3.56; Re-Start 157.000, 3.95%; Elisir nella presentazione 232.000, 5.47%, e nel programma 336.000, 6.56%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 621.000, 5.44%; Passato e Presente 532.000, 4.25%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 772.000 telespettatori, share 18.18% e 718.000, 17.98%, con Forum a 1.300.000, 18.60%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato un netto di 423.000 telespettatori, share 6.72% e su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 301.000, 7.45%; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con 247.000 telespettatori, share 5.01% e dopo il Tg La signora in giallo 563.000, 4.95%. La7 ha ottenuto con Omnibus 119.000 telespettatori, share 3.45%, nel segmento News 114.000, 2.72% e nel Dibattito 177.000, 3.90%; quindi Coffee Break 167.000, 4.13% e L’aria che tira 235.000, 4.57% e L’aria che tira Oggi 422.000, 4.22%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona registra nella presentazione 1.506.000, 13.04%, e nel programma 1.458.000, 15%; Il paradiso delle signore 1.792.000, 22.08%; La vita in diretta nella presentazione 1.565.000, 20.23%, e nel programma 1.951.000, 22.28%. Su Rai 2 Ore 14 un netto di 949.000, 8.58%; Bella ma’ ha registrato 548.000 telespettatori, share 6.57%. Su Rai 3 Aspettando Geo 507.000, 6.43%, mentre Geo ha ottenuto 964.000, 10.82%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.661.000 telespettatori, share 21.71%, Endless Love 2.309.000, 20.20%, Uomini e donne (live) 2.579.000, 25.85% e nel finale 1.829.000, 21.75%; Amici 1.554.000, 19.19%; La promessa 1.556.000, 20.16%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.283.000, 16.48%, nella seconda 1.224.000, 14.23% e nei saluti 1.311.000, 13.78%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 495.000 telespettatori, 4.17%, mentre The Mentalist 334.000, 4.04%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 694.000 telespettatori, 6.27% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 343.000, 4.09%, e il film Il sentiero della rapina un netto di 337.000, 3.89%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 382.000 telespettatori, share 3.41%, nel programma 362.000, 3.98% e nel segmento Focus 244.000, 3.07%. C’era una volta… il Novecento un netto di 194.000, 2.46%.

Ascolti tv Seconda serata

