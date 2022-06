Gli ascolti tv di un lunedì dal daytime – e non solo – segnato dagli approfondimenti sulle Amministrative e sul Referendum sulla giustizia. Ma la prima serata di Rai 1 con lo Speciale Porta a Porta sull’Election Day non va oltre 1,1 milioni, collocandosi nel ‘milieu’ della fascia: la vittoria va agilmente a L’Isola dei Famosi con 2,2 milioni di telespettatori, mentre la seconda piazza è di Sigfrido Ranucci e delle inchieste di Report che registrano 1,4 milioni. Sostanziale testa a testa tra Chicago PD e The Rookie, mentre la UEFA Nations League con Francia – Croazia su Tv8 sfiora gli 890mila telespettatori. Seguono Quarta Repubblica a 700mila e Yellowstone su La7 a 413mila.

In access prime time Paperissima Sprint Estate debutta a 2,6 milioni, mentre la penultima puntata dei Soliti Ignoti – Il ritorno registra 3,5 milioni di telespettatori. Terza piazza per Otto e mezzo a 1,5 milioni, quindi NCIS su Italia 1.

Il pomeriggio vede il ritorno dei film tv rosa su Canale 5, ma è anche il giorno degli speciali elettorali sulle principali reti tv: lo speciale del Tg1 registra 690.000 telespettatori, contro i 523mila dello speciale Tg3, i 353mila di Mentana, in onda dalle 14.15 alle 20, e i 232mila dello Speciale Tg4.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Porta a Porta – Speciale Referendum e Amministrative ha registrato un netto di 1.125.000 telespettatori, share 7,06%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 3.488.000 telespettatori, share 19,60%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 Reazione a catena ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.222.000 telespettatori, share 22,48% e nel game un netto di 3.426.000, 26,41%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Tg1 Mattina 646.000, 15,35%. UnoMattina Estate ha totalizzato un netto di 685.000 telespettatori, share 15,60%. Camper 1.166.000, 12,38%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 TG1 Speciale Elezioni Amministrative 690.000, 8,03%. Estate in Diretta 1.262.000, 15,99%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Via delle Storie ha registrato un netto di 412.000 telespettatori, share 4,59%. S’è fatta notte 199.000, 3,82%.

TG

Tg1 ore 13:30 2769.000, 22,89%; ore 20:00 3613.000, 23,26%.

