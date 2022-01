Ascolti tv lunedì 10 gennaio 2022: Non mi lasciare, GF Vip 6

Gli ascolti tv del lunedì più lunedì dell’anno. La nuova serie di Rai 1, Non mi lasciare, vince la serata per teste con oltre 4,5 milioni di telespettatori contro i quasi 3,4 milioni del Grande Fratello Vip 6. Terza piazza per Report che ottiene 1,9 mln, seguito da Delitti in Paradiso e da Freedom – Oltre il confine. Il ritorno di Quarta Repubblica dopo la pausa natalizia fa registrare circa 800.000 telespettatori; alle sue spalle il film di La7, Beverly Hills Cop su Nove e infine Creed su Tv8.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 La serie tv Non mi lasciare , prima puntata (recensione), ha registrato 4.561.000 telespettatori, share 20,32%.

Su Rai 2 La serie Delitti in Paradiso ha registrato 1.000.000 telespettatori, share 4,5%. Nel dettaglio, la prima puntata 1.111.000, 4,52% e nella seconda 893.000, 4,41%.

Su Rai 3 Report ha registrato nella presentazione 1.642.000, 6,56% e nel programma 1.907.000 telespettatori, share 8,40%.

Su Canale 5 Grande Fratello Vip 6 ha registrato un netto di 3.375.000 telespettatori, share 21,38%.

Su Italia 1 Freedom – Oltre il confine ha registrato nella presentazione 801.000 telespettatori, share 3,20% e nel programma 935.000, 4,36%.

Su Rete 4 Quarta Repubblica ha registrato 793.000 telespettatori, share 4,41%.

Su La7 Il film The International ha registrato 680.000 telespettatori, share 2,98%.

Su Tv8 Il film Creed – Nato per combattere è stato visto da 248.000 telespettatori, share 1,2%.

Su Nove Il film Beverly Hills Cop – Un piedipiatti a Beverly Hills

ha registrato 321.000 telespettatori, share 1,4%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 5.353.000 telespettatori, share 21,24%.

Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 1.062.000 telespettatori, share 4,20%.

Su Rai 3 Blob 1.120.000, 4,78%. Che succ3de? 1.414.000, 5,80%. Un posto al sole 1.724.000, 6,79%.

Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.999.000 telespettatori, share 15,88%.

Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.330.000 telespettatori, share 5,30%.

Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 1.152.000 telespettatori, share 4,67% e 1.093.000, 4,31%.

Su La7 Otto e mezzo ha registrato 1.856.000 telespettatori, share 7,34%.

Su Tv8 Guess my age ha registrato 341.000 telespettatori, share 1,4%.

Su Nove Deal With It ha registrato 284.000 telespettatori, share 1,1%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità – Il meglio di ha registrato un netto di 4.118.000 telespettatori, share 19,75%.

Su Rai 2 9-1-1 ha registrato un netto di 1.004.000 telespettatori, share 4,38%.

Su Canale 5 Avanti un altro ha registrato nel segmento Avanti il primo 2.865.000 telespettatori, share 15,84% e nel game un netto di 4.187.000, 20,31%.

Su Italia 1 CSI: Miami ha registrato 683.000 telespettatori, share 3,04%.

Su Rete 4 Tempesta d'amore ha registrato 842.000 telespettatori, share 3,62%.

Su La7 TgLa7 Speciale Conferenza Stampa Premier Draghi ha registrato 501.000 telespettatori, share 2,79%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina ha totalizzato un netto di 1.184.000 telespettatori, share 19,31%. Storie italiane nella prima parte 1.125.000, 19,20% e nella seconda 1.151.000, 16,35%. È sempre Mezzogiorno 1.835.000, 14,99%.

Su Rai 1 UnoMattina ha totalizzato un netto di 1.184.000 telespettatori, share 19,31%. Storie italiane nella prima parte 1.125.000, 19,20% e nella seconda 1.151.000, 16,35%. È sempre Mezzogiorno 1.835.000, 14,99%.

Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 649.000 telespettatori, share 8,23% e nella seconda 1.100.000, 9,20%.

Su Rai 3 Agorà ha registrato nel programma 568.000, 9,41% e nel segmento Extra 473.000, 8,01%. Elisir nella presentazione un netto di 309.000, 5,16% e nel programma 410.000, 5,79%. Dopo il TG Quante Storie 871.000, 6,30%. Passato e presente 658.000, 4,20%.

Su Canale 5 Mattino Cinque News nella prima parte 1.130.000, 18,43% e nella seconda 1.109.000, 18,91%. Forum ha registrato 1.780.000 telespettatori, share 19,13%.

Su Italia 1 Chicago Justice ha registrato 178.000 telespettatori, share 2,12%.

Su Rete 4 Carabinieri ha ottenuto 140.000 telespettatori, share 2,03%. Dopo il Tg Il Segreto 146.000, 1,18%. La signora in giallo 684.000, 4,51%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 2063.000, 14,87%. Il paradiso delle signore ha registrato 2085.000, 17,29%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 2.141.000, 16,46% e nel programma 2.617.000, 18,04%. Conferenza stampa Premier Draghi 3.411.000, 19,68%.

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 2063.000, 14,87%. Il paradiso delle signore ha registrato 2085.000, 17,29%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 2.141.000, 16,46% e nel programma 2.617.000, 18,04%. Conferenza stampa Premier Draghi 3.411.000, 19,68%.

Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 635.000 telespettatori, share 4,28%. Detto Fatto 536.000, 4,34%.

Su Rai 3 Aspettando Geo 1.017.000, 8,29%. Geo ha registrato 1.908.000 telespettatori, share 12,54%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.752.000 telespettatori, share 17,59%. Una Vita 2.557.000, 16,88%. Uomini e donne 2900.000, 21,59% e nel Finale 2.586.000, 21,38%. Amici di Maria De Filippi 2.338.000, 19,44%. GF Vip 2.269.000, 18,72%. Love is in the air 2.006.000, 15,69%. Pomeriggio Cinque News nella presentazione 1.775.000, 12,87%, nel programma 2.111.000, 13,56% e nel segmento finale 2.020.000, 12,02%.

Su Italia 1 I Simpson ha registrato 736.000 telespettatori, 4,77%. Due uomini e mezzo un netto di 305.000, 2,08%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 910.000 telespettatori, 6,26% di share. Dalla parte degli animali 356.000, 2,93%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Fabrizio De Andrè e PFM – Il concerto ritrovato ha registrato 735.000 telespettatori, share 7,55%.

Su Rai 1 Fabrizio De Andrè e PFM – Il concerto ritrovato ha registrato 735.000 telespettatori, share 7,55%.

Su Rai 2 Il Commissario Lanz ha registrato 480.000 telespettatori, share 4,04%. I lunatici 114.000, 1,95%.

Su Rai 3 La versione di Fiorella 811.000, 5,48%. Tg3 LineaNotte ha registrato un netto di 467.000 telespettatori, share 5,18%.

Su Italia 1 Tiki Taka – La repubblica del Pallone ha registrato nella presentazione 527.000 telespettatori, share 4,06% e nel programma 298.000, 4,30%.

Su Rete 4 Motive ha registrato 243.000 telespettatori, share 4,36%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.738.000, 23,74%; ore 20:00 5.650.000, 24,15%.

Tg1 ore 13:30 3.738.000, 23,74%; ore 20:00 5.650.000, 24,15%.

Tg2 ore 13:00 2.157.000, 14,64%; ore 20:30 1.526.000, 6,15%.

Tg3 ore 14:30 1.805.000, 12,11%; ore 19:00 2.497.000, 12,62%.

Tg5 ore 13:00 3.352.000, 22,45%; ore 20:00 4.623.000, 19,54%.

Studio Aperto ore 12:25 1.511.000, 12,15%; ore 18:30 667.000, 3,87%.

Tg4 ore 12.00 304.000, 3,16%; ore 18:55 543.000, 3,10% (speciale CS Draghi).

