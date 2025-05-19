Ascolti tv ieri domenica 18 maggio: chi ha vinto tra Amici di Maria De Filippi e Che tempo Che fa

Continua la programmazione tv sui palinsesti. Nella prima serata di ieri 18 maggio c’è stata una “sfida” Auditel che ha visto protagonisti Maria De Filippi e Fabio Fazio, rispettivamente con i programmi Amici e Che Tempo Che Fa. Su Canale 5 è infatti andata in onda la finale del talent show, che ha visto decretare come vincitore il giovane ballerino Daniele. Quest’ultimo ha vint l’ultima gara contro TriGno e ha alzato la coppa, dedicando un pensiero al fratello: “Volevo dirgli che ce l’abbiamo fatta“. Sul Nove c’è invece stato l’ultimo appuntamento con il talk show di Fazio, che tornerà durante la prossima stagione televisiva.

Cosa dicono i dati Auditel a proposito della serata di ieri? Ci sono stati dei risultati davvero sorprendenti.

Mediaset o Nove: chi ha vinto

Nella prima serata di ieri, domenica 18 maggio, Canale 5 ha appunto mandato in onda la finale di Amici 24. Il Serale si è concluso con la vittoria di Daniele Doria, il giovane ballerino che si è fatto conoscere sin dall’inizio per il suo talento nel ballo e che ha battuto il cantante TriGno. La puntata conclusiva del talent è stata seguita da 3.786.000 spettatori con uno share pari al 26.9%, andando così a vincere la serata in termini di ascolti. Nella stessa fascia oraria, sul canale Nove, è invece stato trasmesso l’ultimo episodio di Che Tempo Che Fa, che ha raccolto 1.036.000 spettatori con il 5.9% di share nella presentazione. Nella prima parte ci sono stati 1.694.000 persone con il 9.3%, mentre nella seconda – quella de Il Tavolo – 699.000 spettatori con il 6.6% di share.

Tutti gli ascolti delle altre reti generaliste

Rai 1 ha trasmesso Porta a Porta di Bruno Vespa, che ha registrato 1.3000 spettatori con il 7.7% di share. Rai 2 ha invece mandato in onda le serie tv N.C.I.S., seguite rispettivamente da 674.000 spettatori pari al 3.6% di share e 682.000 spettatori con il 3.8%. Italia 1 ha invece trasmesso La Mummia. Il Film con Brendan Fraser e Rachel Weisz ha tenuti incollati alla tv 787.000 spettatori con il 4.6% di share. Zona Bianca – su Rete 4 – ha raccolto 587.000 spettatori con il 4.2% di share. Su La7 La Mala – Banditi a Milano è stato seguito da 203.000 spettatori con l’1.7% di share.