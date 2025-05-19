Ascolti tv ieri domenica 18 maggio: chi ha vinto tra Amici di Maria De Filippi e Che tempo Che fa
Chi ha vinto la sfida Auditel tra Mediaset e Nove? Ecco cosa dicono i dati sugli ascolti di ieri 18 maggio.
Continua la programmazione tv sui palinsesti. Nella prima serata di ieri 18 maggio c’è stata una “sfida” Auditel che ha visto protagonisti Maria De Filippi e Fabio Fazio, rispettivamente con i programmi Amici e Che Tempo Che Fa. Su Canale 5 è infatti andata in onda la finale del talent show, che ha visto decretare come vincitore il giovane ballerino Daniele. Quest’ultimo ha vint l’ultima gara contro TriGno e ha alzato la coppa, dedicando un pensiero al fratello: “Volevo dirgli che ce l’abbiamo fatta“. Sul Nove c’è invece stato l’ultimo appuntamento con il talk show di Fazio, che tornerà durante la prossima stagione televisiva.
Cosa dicono i dati Auditel a proposito della serata di ieri? Ci sono stati dei risultati davvero sorprendenti.
Mediaset o Nove: chi ha vinto
Nella prima serata di ieri, domenica 18 maggio, Canale 5 ha appunto mandato in onda la finale di Amici 24. Il Serale si è concluso con la vittoria di Daniele Doria, il giovane ballerino che si è fatto conoscere sin dall’inizio per il suo talento nel ballo e che ha battuto il cantante TriGno. La puntata conclusiva del talent è stata seguita da 3.786.000 spettatori con uno share pari al 26.9%, andando così a vincere la serata in termini di ascolti. Nella stessa fascia oraria, sul canale Nove, è invece stato trasmesso l’ultimo episodio di Che Tempo Che Fa, che ha raccolto 1.036.000 spettatori con il 5.9% di share nella presentazione. Nella prima parte ci sono stati 1.694.000 persone con il 9.3%, mentre nella seconda – quella de Il Tavolo – 699.000 spettatori con il 6.6% di share.
Tutti gli ascolti delle altre reti generaliste
Rai 1 ha trasmesso Porta a Porta di Bruno Vespa, che ha registrato 1.3000 spettatori con il 7.7% di share. Rai 2 ha invece mandato in onda le serie tv N.C.I.S., seguite rispettivamente da 674.000 spettatori pari al 3.6% di share e 682.000 spettatori con il 3.8%. Italia 1 ha invece trasmesso La Mummia. Il Film con Brendan Fraser e Rachel Weisz ha tenuti incollati alla tv 787.000 spettatori con il 4.6% di share. Zona Bianca – su Rete 4 – ha raccolto 587.000 spettatori con il 4.2% di share. Su La7 La Mala – Banditi a Milano è stato seguito da 203.000 spettatori con l’1.7% di share.