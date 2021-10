Gli ascolti tv del giovedì, tra fiction, star e approfondimenti. La fiction con Marco Bocci su Rai 1, Fino all’ultimo battito, conquista la prima serata con oltre 3,8mln di telespettatori, lasciando la semifinale di Star in the star a 1,9 mln. Di poco sotto un ottimo Piazzapulita che ha trasmesso la seconda parte dell’inchiesta di Fanpage su Fratelli d’Italia conquistando 1,2 milioni di telespettatori. Sotto il milione di media, invece, la terza puntata di Lui è peggio di me, seguito a breve distanza da Dritto e Rovescio.

Prime Time

Su Rai 1 La serie Fino all’ultimo battito ha registrato 3.882.000 telespettatori, share 19,1%. Nel dettaglio, la prima puntata 4.109.000, 17,80% e la seconda, in seconda serata, 3.687.000, 20,44%

ha registrato 3.882.000 telespettatori, share 19,1%. Nel dettaglio, la prima puntata 4.109.000, 17,80% e la seconda, in seconda serata, 3.687.000, 20,44% Su Rai 2 Il docufilm Giovani e droga ha registrato 632.000 telespettatori, share 3,09%.

ha registrato 632.000 telespettatori, share 3,09%. Su Rai 3 Lo show Lui è peggio di me , terza puntata, ha registrato 929.000 telespettatori, share 4,19%.

, terza puntata, ha registrato 929.000 telespettatori, share 4,19%. Su Canale 5 Lo show Star in the Star , quarta puntata, ha registrato 1.898.000 telespettatori, share 10,42%.

, quarta puntata, ha registrato 1.898.000 telespettatori, share 10,42%. Su Italia Chicago Med ha registrato un netto di 898.000 telespettatori, share 5,08%.

ha registrato un netto di 898.000 telespettatori, share 5,08%. Su Rete 4 Dritto e Rovescio ha registrato 912.000 telespettatori, share 5,51%.

ha registrato 912.000 telespettatori, share 5,51%. Su La7 PiazzaPulita ha registrato 1.170.000 telespettatori, share 7,12%.

ha registrato 1.170.000 telespettatori, share 7,12%. Su Tv8 Il film Sahara è stato visto da 318.000 telespettatori, share 1,6%.

è stato visto da 318.000 telespettatori, share 1,6%. Su Nove Il contadino cerca moglie ha registrato 459.000 telespettatori, share 2%.

Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.742.000 telespettatori, share 19,70%.

ha registrato 4.742.000 telespettatori, share 19,70%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 764.000 telespettatori, share 3,17%.

ha registrato 764.000 telespettatori, share 3,17%. Su Rai 3 Blob 1.134.000, 5,33%. Che Succ3de? 1.280.000, 5,65%. Un posto al sole 1.697.000, 7,08%.

1.134.000, 5,33%. 1.280.000, 5,65%. 1.697.000, 7,08%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.959.000 telespettatori, share 16,43%.

ha registrato 3.959.000 telespettatori, share 16,43%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.132.000 telespettatori, share 4,78%.

ha registrato 1.132.000 telespettatori, share 4,78%. Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 954.000 telespettatori, share 4,08% e 969.000, 4,02%.

ha registrato 954.000 telespettatori, share 4,08% e 969.000, 4,02%. Su La7 Otto e mezzo ha registrato 1.510.000 telespettatori, share 6,31%.

ha registrato 1.510.000 telespettatori, share 6,31%. Su Tv8 Guess my age ha registrato 285.000 telespettatori, share 1,2%.

ha registrato 285.000 telespettatori, share 1,2%. Su Nove Deal With It ha registrato 425.000 telespettatori, share 1,8%.

Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.607.000 telespettatori, share 18,57% e nel game un netto di 4.069.000, 22,62%.

ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.607.000 telespettatori, share 18,57% e nel game un netto di 4.069.000, 22,62%. Su Rai 2 Un milione di piccole cose 273.000, 1,70%. NCIS: Los Angeles ha registrato un netto di 788.000 telespettatori, share 3,76%.

273.000, 1,70%. ha registrato un netto di 788.000 telespettatori, share 3,76%. Su Canale 5 Caduta libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.373.000 telespettatori, share 17,13% e nel game un netto di 3.489.000, 19,85%.

ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.373.000 telespettatori, share 17,13% e nel game un netto di 3.489.000, 19,85%. Su Italia 1 CSI ha registrato 551.000 telespettatori, share 2,74%.

ha registrato 551.000 telespettatori, share 2,74%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 841.000 telespettatori, share 3,94%.

ha registrato 841.000 telespettatori, share 3,94%. Su La7 Ghost Whisperer ha registrato 123.000 telespettatori, share 0,97% e 121.000, 0,72%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina ha totalizzato un netto di 909.000 telespettatori, share 17,46%. Storie italiane nella prima parte 885.000, 18,36% e nella seconda 1.001.000, 16,77%. È sempre Mezzogiorno 1.705.000, 15,80%.

ha totalizzato un netto di 909.000 telespettatori, share 17,46%. nella prima parte 885.000, 18,36% e nella seconda 1.001.000, 16,77%. 1.705.000, 15,80%. Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 467.000 telespettatori, share 7,06% e nella seconda 759.000, 7,44%.

ha registrato nella prima parte 467.000 telespettatori, share 7,06% e nella seconda 759.000, 7,44%. Su Rai 3 Agorà ha registrato 432.000, 8,03% e nel segmento Extra 312.000, 6,54%. Elisir nella presentazione 238.000, 4,88% e nel programma 375.000, 6,36%. Dopo il TG Quante Storie 765.000, 6,15%. Passato e presente 559.000, 3,96%.

ha registrato 432.000, 8,03% e nel segmento Extra 312.000, 6,54%. nella presentazione 238.000, 4,88% e nel programma 375.000, 6,36%. Dopo il TG 765.000, 6,15%. 559.000, 3,96%. Su Canale 5 Mattino Cinque nella prima parte 911.000, 17,70% e nella seconda 758.000, 15,87%. Forum ha registrato 1424.000 telespettatori, share 17,75%.

nella prima parte 911.000, 17,70% e nella seconda 758.000, 15,87%. ha registrato 1424.000 telespettatori, share 17,75%. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato 223.000 telespettatori, share 2,98%.

ha registrato 223.000 telespettatori, share 2,98%. Su Rete 4 Un detective in corsia ha ottenuto 155.000 telespettatori, share 2,59%. Dopo il Tg Il Segreto 161.000, 1,45%. La signora in giallo 621.000, 4,50%.

ha ottenuto 155.000 telespettatori, share 2,59%. Dopo il Tg 161.000, 1,45%. 621.000, 4,50%. Su La7 Omnibus ha registrato 160.000 telespettatori, share 3,08%, nel segmento News 131.000, 3,17% e nel Dibattito 152.000, 2,81%. Coffee Break 134.000, 2,77%. L’aria che tira 295.000, 4,85%; L’aria che tira – Oggi 420.000, 3,80%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.546.000, 12,38%. Il paradiso delle signore ha registrato 1.850.000, 17,91%. Preghiera per la pace 1.301.000, 12,98%. La Vita in Diretta Pop ha registrato 1.681.000, 14,51%.

1.546.000, 12,38%. ha registrato 1.850.000, 17,91%. 1.301.000, 12,98%. ha registrato 1.681.000, 14,51%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 516.000 telespettatori, share 3,93%. Detto Fatto 495.000, 4,74%.

ha registrato 516.000 telespettatori, share 3,93%. 495.000, 4,74%. Su Rai 3 #Maestri 378.000, 3,45%. Aspettando Geo 666.000, 6,67%. Geo ha registrato 1.322.000 telespettatori, share 11,57%.

378.000, 3,45%. 666.000, 6,67%. ha registrato 1.322.000 telespettatori, share 11,57%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.518.000 telespettatori, share 17,71%. Una Vita 2.381.000, 17,65%. Uomini e donne 2.644.000, 22,51%. Amici di Maria De Filippi 1.811.000, 17,95%. GF Vip 1.670.000, 17,22%. Love is in the air 1.610.000, 16,10%. Pomeriggio Cinque 1.688.000, 14,76%.

ha registrato 2.518.000 telespettatori, share 17,71%. 2.381.000, 17,65%. 2.644.000, 22,51%. 1.811.000, 17,95%. 1.670.000, 17,22%. 1.610.000, 16,10%. 1.688.000, 14,76%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 628.000 telespettatori, 4,56%. Friends 229.000, 2,17%.

ha registrato 628.000 telespettatori, 4,56%. 229.000, 2,17%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 823.000 telespettatori, 6,34% di share. Il film Tobruk un netto di 441.000, 4,03%.

ha registrato un netto di 823.000 telespettatori, 6,34% di share. Il film un netto di 441.000, 4,03%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 331.000, 2,46% e nel programma 330.000 telespettatori, share 2,92%; Tagadoc 180.000, 1,77%.

Seconda serata

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 719.000 telespettatori, share 9,50%.

ha registrato un netto di 719.000 telespettatori, share 9,50%. Su Rai 2 Amore e libertà – Masaniello ha registrato 162.000 telespettatori, share 2,49%.

ha registrato 162.000 telespettatori, share 2,49%. Su Rai 3 Illuminate – Susanna Agnelli ha registrato 471.000 telespettatori, share 3,30%. Tg3 LineaNotte 291.000, 3,89%.

ha registrato 471.000 telespettatori, share 3,30%. 291.000, 3,89%. Su Italia 1 Chicago Med ha registrato 899.000 telespettatori, share 5,60%.

ha registrato 899.000 telespettatori, share 5,60%. Su Rete 4 Pensa in grande ha registrato un netto di 199.000 telespettatori, share 5,18%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.222.000, 22,57%; ore 20:00 5.132.000, 23,67%.

3.222.000, 22,57%; 5.132.000, 23,67%. Tg2 ore 13:00 1.699.000, 12,75%; ore 20:30 1.434.000, 6,10%.

1.699.000, 12,75%; 1.434.000, 6,10%. Tg3 ore 14:30 1.758.000, 13,25%; ore 19:00 2.243.000, 13,85%.

1.758.000, 13,25%; 2.243.000, 13,85%. Tg5 ore 13:00 2.846.000, 21,10%; ore 20:00 4.496.000, 20,47%.

2.846.000, 21,10%; 4.496.000, 20,47%. Studio Aperto ore 12:25 1.347.000, 12,39%; ore 18:30 627.000, 4,84%.

1.347.000, 12,39%; 627.000, 4,84%. Tg4 ore 12.00 268.000, 3,09%; ore 18:55 570.000, 3,46%.

268.000, 3,09%; 570.000, 3,46%. Tg La7 ore 13:30 517.000, 3,64%; ore 20:00 1.026.000, 4,68%.

Ascolti X Factor

Su Sky Uno/+1 e on demand la quarta puntata di X Factor 2021 ha totalizzato 734.673 spettatori medi con una share del 2,82%, in linea con l’episodio della scorsa settimana. Nei sette giorni, il terzo appuntamento ha invece ottenuto 1.600.000 spettatori medi, pari a un +2% rispetto al dato del secondo episodio su base settimanale sulla pay.

