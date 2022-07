Gli ascolti tv di giovedì 7 luglio vedono sempre Don Matteo in pole position nell’offerta di Rai 1, che evidentemente non sa come fare senza il prete indagatore sia nel daytime che nel prime time, mentre Canale 5 cerca di insidiare – senza convinzione – il primato della fiction Rai con Enrico Papi alla guida (delle repliche) di Scherzi a parte. Ma è anche la serata di TIM Summer Hits su Rai 2, che con Battiti Live su Italia 1 tiene alta la bandiera dei tormentoni estivi anche in tv. Rete 4 non rinuncia all’approfondimento politico anche in pieno luglio con Zona Bianca, in una giornata che ha visto le dimissioni del Premier britannico Boris Johnson dall’incarico di guida del partito Conservatore e quindi in attesa di un sostituto al 10 di Downing Street, sostituto che però non dovrebbe arrivare prima della fine di agosto – inizi di settembre.

Tornando all’offerta tv, da segnalare il doc Il Cacciatore di Nazisti su Rai 3 – che ha preceduto la diretta della cerimonia del Premio Strega, sotto la tempesta e con una Geppi Cucciari in gran forma – e per il resto film e qualche serie, come FBI: Most Wanted su Italia 1.

Ma vediamo insieme gli ascolti tv completi di giovedì 7 luglio 2022.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Don Matteo 12 in replica ha registrato 2.157.000 telespettatori, share 15,13%, mentre su Canale 5 Scherzi a parte, sempre in replica, ha ottenuto 1.118.000 telespettatori, share 8,90%, superati da TIM Summer Hits che su Rai 2 è stato visto (e ascoltato) da 1.613.000 telespettatori, share 12,81%. Su Italia 1 la serie FBI: Most Wanted ha registrato un netto di 978.000 telespettatori, share 6,51%. Il secondo appuntamento settimanale di Zona Bianca su Rete 4 ha convinto 765.000 telespettatori, share 6,25%, mentre il doc Il cacciatore di nazisti, su Rai 3, ha registrato 688.000 telespettatori, share 4,54%, e su La7 In Onda ha ottenuto 554.000, 3,81%. Su Tv8 il film Cops – Una banda di poliziotti è stato visto da 375.000 telespettatori, share 2,5% e su Nove il film Una famiglia all’improvviso ha registrato 343.000 telespettatori, share 2,5%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time Techetechetè su Rai 1 ha registrato 3.016.000 telespettatori, share 18,95%, mentre Paperissima Sprint su Canale 5 2.282.000 telespettatori, share 14,34%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 1.021.000 telespettatori, share 6,42%. Su Rai 3 Blob 608.000, 4,25%, Generazione Bellezza 900.000, 5,84% e Un posto al sole 1.387.000, 8,65%. NCIS su Italia 1 registra 1.070.000 telespettatori, share 6,77% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 793.000 telespettatori, share 5,12% e nella seconda 814.000, 5,09%. Su La7 il segmento di fascia di In onda registra 910.000 telespettatori, share 5,68%, mentre su Tv8 Celebrity Chef ha ottenuto 367.000 telespettatori, share 2,3% e su Nove Deal with It ha raccolto 273.000 telespettatori, share 1,7%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.406.000 telespettatori, share 24,80% e nel game un netto di 3.512.000, 29,32%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo 1104.000 telespettatori, share 11,99% e nel game un netto di 1.766.000, 15,18%. Su Rai 2 Blue Bloods ha ottenuto un netto di 687.000, 4,97%. Su Italia 1 CSI: Miami ha ottenuto 505.000 telespettatori, share 3,80%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 650.000 telespettatori, share 5,45%. Su La7 la serie Padre Brown 138.000, 1,64% e 184.000, 1,63%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 604.000 telespettatori, share 15,66%, mentre UnoMattina Estate ha registrato un netto di 623.000, 15,66%; subito dopo Camper ha ottenuto 1.204.000, 14,83%. Su Rai 2 La nave dei sogni ha registrato 441.000 telespettatori, share 6,58%, mentre su Rai 3 Agorà estate ha ottenuto 205.000, 5,12%, mentre Elisir – A gentile richiesta 181.000 telespettatori, share 4,70%; infine, dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 478.000, 5,48% e 444.000, 4,16, seguito da Passato e Presente a 420.000, 3,56%. Su Canale 5 Morning News ha ottenuto 695.000 telespettatori, share 18,33% nella prima parte e 593.000, 15,33% nella seconda, mentre prima del Tg5 Forum ha registrato 1.231.000, 18,74%. Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 146.000 telespettatori, share 2,50% e su Rete 4 RIS: Delitti Imperfetti ha dato la linea al Tg4 con 147.000 telespettatori, share 3,28% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 139.000, 1,55% e La Signora in giallo 575.000, 5,01%. In chiusura La7 ha ottenuto con Omnibus 157.000 telespettatori, share 4,10%, nel segmento News 133.000, 4,23% e nel Dibattito 161.000, 4,01%; quindi Coffee Break 180.000, 4,65% e L’aria che tira – Estate 281.000, 5,82%, con 334.0003,64, % nel segmento L’Aria che tira Oggi – estate.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 le repliche di Don Matteo hanno registrato 1.275.000, 12,18% e 1.298.000, 15,02%, mentre Sei sorelle in prima tv ha ottenuto 851.000, 10,81%; a seguire Estate in diretta 1.434.000, 18,66%. Su Rai 2 la settima tappa del Giro d’Italia femminile ha registrato 562.000 telespettatori, share 5,26% e a seguire il Tour de France ha ottenuto con la Tappa in diretta 822.000, 9,41%, con la Tappa all’arrivo 1.227.000, 15,57% e con Toureplay un netto di 547.000, 7,44%. Su Rai 3 Overland 517.000, 6,98% e Geo Magazine 856.000, 10,58%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.283.000 telespettatori, share 19,73%, mentre Una Vita 1.931.000, 18,21%, Un altro domani 1.560.000, 17,17% e Terra amara 1.325.000, 16,67%. Dopo le soap il film tv Kiss the chef: Una visita inaspettata ha ottenuto un netto di 884.000, 11,62%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 548.000 telespettatori, 4,78%, mentre NCIS: Los Angeles 353000, 4,74%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 768.000 telespettatori, 7,61% di share; a seguire il Tg4 – Diario di guerra 386.000, 4,79% e il film I due deputati un netto di 308.000, 3,97%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 260.000 telespettatori, share 3,03% e The Royals 125.000, 1,72%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 il film Arrivano i prof ha registrato 492.000 telespettatori, share 8,34%. Su Rai 2 La regina del peccato un netto di 244.000 telespettatori, share 6,20%. Su Rai 3 il Premio Strega ha registrato 280.000 telespettatori, 2,86% e Tg3 LineaNotte estate 265.000, 5,38%. Su Italia 1 Law & Order – Special Victims Unit ha registrato 631.000 telespettatori, share 5,99%, mentre su Rete 4 Sud 159.000, 4,70%. Su La7 Servant of the people 138.000, 1,94% e 87.000, 2,40%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.726.000, 23,09%; ore 20:00 3.833.000, 26,85%.

Tg2 ore 13:00 1.472.000, 13,18%; ore 20:30 1.297.000, 8,29%.

Tg3 ore 14:30 1.522.000, 14,73%; ore 19:00 1.435.000, 13,15%.

Tg5 ore 13:00 2.719.000, 24%; ore 20:00 2.649.000, 18,27%.

Studio Aperto ore 12:25 1.230.000, 13,55%; ore 18:30 466.000, 5,39%.

Tg4 ore 12.00 210.000, 3,17%; ore 18:55 470.000, 4,15%.

Tg La7 ore 13:30 558. 000, 4,78%; ore 20:00 866.000, 5,95%.

