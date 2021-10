Gli ascolti tv del giovedì, con la fiction su Rai 1, Fino all’ultimo battito, che supera i 3,6 milioni e doppia Star in the Star su Canale 5, che si ferma a 1,9 milioni circa per uno share del 10,6%. Terza piazza per l’ottimo PiazzaPulita di Corrado Formigli, mentre Chicago Med supera Lazio – Lokomotiv Mosca, Dritto e Rovescio – che tiene quasi con un testa a testa – e Lui è meglio di me, con Panariello e Giallini su Rai 3, che toccano gli 800mila telespettatori. Buono l’ascolto della prima de Il contadino cerca moglie che su Nove sfiora i 490mila telespettatori.

Prime Time

Su Rai 1 La serie Fino all’ultimo battito ha registrato un netto di 3.620.000 telespettatori, share 18,8%. Nel dettaglio, la prima 3.935.000, 17,52% e la seconda 3.443.000, 19,70%.

ha registrato un netto di 3.620.000 telespettatori, share 18,8%. Nel dettaglio, la prima 3.935.000, 17,52% e la seconda 3.443.000, 19,70%. Su Rai 2 Il film Con Air ha registrato 946.000 telespettatori, share 4,56%.

ha registrato 946.000 telespettatori, share 4,56%. Su Rai 3 Lo show Lui è peggio di me , seconda puntata, ha registrato 803.000 telespettatori, share 3,76%.

, seconda puntata, ha registrato 803.000 telespettatori, share 3,76%. Su Canale 5 Lo show Star in the Star , terza puntata, ha registrato 1.880.000 telespettatori, share 10,59%.

, terza puntata, ha registrato 1.880.000 telespettatori, share 10,59%. Su Italia Chicago Med ha registrato un netto di 940.000 telespettatori, share 4,84%.

ha registrato un netto di 940.000 telespettatori, share 4,84%. Su Rete 4 Dritto e Rovescio ha registrato nella presentazione 793.000, 3,39% e nel programma 853.000 telespettatori, share 5,59%.

ha registrato nella presentazione 793.000, 3,39% e nel programma 853.000 telespettatori, share 5,59%. Su La7 PiazzaPulita ha registrato 1.042.000 telespettatori, share 6,62%.

ha registrato 1.042.000 telespettatori, share 6,62%. Su Tv8 Il match Lazio – Lokomotiv Mosca , Europa League, è stato visto da 855.000 telespettatori, share 3,9%.

, Europa League, è stato visto da 855.000 telespettatori, share 3,9%. Su Nove Il contadino cerca moglie, prima puntata, ha registrato 488.000 telespettatori, share 2,3%.

Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.553.000 telespettatori, share 19,63%.

ha registrato 4.553.000 telespettatori, share 19,63%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 825.000 telespettatori, share 3,53%.

ha registrato 825.000 telespettatori, share 3,53%. Su Rai 3 Blob 924.000, 4,47%. Che Succ3de 924.000, 4,91%. Un posto al sole 1.531.000, 6,63%.

924.000, 4,47%. 924.000, 4,91%. 1.531.000, 6,63%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.681.000 telespettatori, share 15,85%.

ha registrato 3.681.000 telespettatori, share 15,85%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.154.000 telespettatori, share 5,04%.

ha registrato 1.154.000 telespettatori, share 5,04%. Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 882.000 telespettatori, share 3,94% e 865.000, 3,71%.

ha registrato 882.000 telespettatori, share 3,94% e 865.000, 3,71%. Su La7 Otto e mezzo ha registrato 1.540.000 telespettatori, share 6,67%.

ha registrato 1.540.000 telespettatori, share 6,67%. Su Tv8 Guess my age ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Nove Deal With It ha registrato .000 telespettatori, share %.

Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.559.000 telespettatori, share 19,46% e nel game un netto di 3.757.000, 21,85%.

ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.559.000 telespettatori, share 19,46% e nel game un netto di 3.757.000, 21,85%. Su Rai 2 Un milione di piccole cose 319.000, 2,08%. NCIS: Los Angeles ha registrato un netto di 763.000 telespettatori, share 3,80%.

319.000, 2,08%. ha registrato un netto di 763.000 telespettatori, share 3,80%. Su Canale 5 Caduta libera ha registrato nella presentazione 1.693.000 telespettatori, share 13,31% e nel game un netto di 2.981.000, 17,85%.

ha registrato nella presentazione 1.693.000 telespettatori, share 13,31% e nel game un netto di 2.981.000, 17,85%. Su Italia 1 CSI ha registrato 526.000 telespettatori, share 2,71%.

ha registrato 526.000 telespettatori, share 2,71%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 783.000 telespettatori, share 3,79%.

ha registrato 783.000 telespettatori, share 3,79%. Su La7 Ghost Whisperer ha registrato 98.000 telespettatori, share 0,83% e 132.000, 0,81%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina ha totalizzato un netto di 931.000 telespettatori, share 18,76%. Storie italiane nella prima parte 802.000, 17,49% e nella seconda 885.000, 16,55%. È sempre Mezzogiorno 1.712.000, 16,71%.

ha totalizzato un netto di 931.000 telespettatori, share 18,76%. nella prima parte 802.000, 17,49% e nella seconda 885.000, 16,55%. 1.712.000, 16,71%. Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 393.000 telespettatori, share 6,94% e nella seconda 772.000, 8,17%.

ha registrato nella prima parte 393.000 telespettatori, share 6,94% e nella seconda 772.000, 8,17%. Su Rai 3 Agorà ha registrato 352.000, 6,92% e nel segmento Extra 269.000, 5,97%. Elisir nella presentazione 239.000, 5,10% e nel programma 374.000, 7,09%. Dopo il TG Quante Storie 671.000, 5,59%. Passato e presente 429.000, 3,10%.

ha registrato 352.000, 6,92% e nel segmento Extra 269.000, 5,97%. nella presentazione 239.000, 5,10% e nel programma 374.000, 7,09%. Dopo il TG 671.000, 5,59%. 429.000, 3,10%. Su Canale 5 Mattino Cinque nella prima parte 776.000, 16% e nella seconda 778.000, 17,26%. Forum ha registrato 1.273.000 telespettatori, share 17,31%.

nella prima parte 776.000, 16% e nella seconda 778.000, 17,26%. ha registrato 1.273.000 telespettatori, share 17,31%. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato 177.000 telespettatori, share 2,71%.

ha registrato 177.000 telespettatori, share 2,71%. Su Rete 4 Un detective in corsia ha ottenuto 100.000 telespettatori, share 1,90%. Dopo il Tg Il Segreto 202.000, 1,89%. La signora in giallo 607.000, 4,50%.

ha ottenuto 100.000 telespettatori, share 1,90%. Dopo il Tg 202.000, 1,89%. 607.000, 4,50%. Su La7 Omnibus ha registrato 175.000 telespettatori, share 3,51%, nel segmento News 100.000, 2,39% e nel Dibattito 180.000, 3,51%. Coffee Break 143.000, 3,12%. L’aria che tira 209.000, 3,89%; L’aria che tira – Oggi 365.000, 3,60%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.540.000, 12,74%. Il paradiso delle signore ha registrato 1.720.000, 18,12%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 1.413.000, 15,70% e nel programma 1.785.000, 18,16%.

1.540.000, 12,74%. ha registrato 1.720.000, 18,12%. ha registrato nella presentazione 1.413.000, 15,70% e nel programma 1.785.000, 18,16%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 543.000 telespettatori, share 4,23%. Detto Fatto 423.000, 4,37%. Missione Beauty 193.000, 2,08%.

ha registrato 543.000 telespettatori, share 4,23%. 423.000, 4,37%. 193.000, 2,08%. Su Rai 3 Aspettando Geo 524.000, 5,68%. Geo ha registrato 992.000 telespettatori, share 9,86%.

524.000, 5,68%. ha registrato 992.000 telespettatori, share 9,86%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.569.000 telespettatori, share 18,59%. Una Vita 2.452.000, 18,64%. Uomini e donne 2.605.000, 22,96% e nel Finale 1.929.000, 19,98%. Amici di Maria De Filippi 1.737.000, 18,60%. GF Vip 1.718.000, 19,04%. Love is in the air 1.434.000, 15,89%. Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.022.000, 11,26% e nella seconda 1.111.000, 10,98%.

ha registrato 2.569.000 telespettatori, share 18,59%. 2.452.000, 18,64%. 2.605.000, 22,96% e nel Finale 1.929.000, 19,98%. 1.737.000, 18,60%. 1.718.000, 19,04%. 1.434.000, 15,89%. nella presentazione 1.022.000, 11,26% e nella seconda 1.111.000, 10,98%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 741.000 telespettatori, 5,48%. Friends 201.000, 2,15%.

ha registrato 741.000 telespettatori, 5,48%. 201.000, 2,15%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 764.000 telespettatori, 6,06% di share. Il film Gambit – Grande furto al Semiramis un netto di 343.000, 3,46%.

ha registrato un netto di 764.000 telespettatori, 6,06% di share. Il film un netto di 343.000, 3,46%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 320.000, 2,41% e nel programma 259.000 telespettatori, share 2,37%; Tagadoc 127.000, 1,38%.

Seconda serata

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 639.000 telespettatori, share 8,83%.

ha registrato un netto di 639.000 telespettatori, share 8,83%. Su Rai 2 Il film Captain America: Civil War ha registrato 319.000 telespettatori, share 4,42%.

ha registrato 319.000 telespettatori, share 4,42%. Su Rai 3 Illuminate – Mariangela Melato ha registrato 500.000 telespettatori, share 3,79%. Tg3 Lineanotte un netto di 291.000, 4,27%.

ha registrato 500.000 telespettatori, share 3,79%. un netto di 291.000, 4,27%. Su Italia 1 Chicago Med ha registrato 816.000 telespettatori, share 5,42%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.112.000, 22,31%; ore 20:00 4.639.000, 22,20%.

3.112.000, 22,31%; 4.639.000, 22,20%. Tg2 ore 13:00 1.862.000, 14,34%; ore 20:30 1.359.000, 6,02%.

1.862.000, 14,34%; 1.359.000, 6,02%. Tg3 ore 14:30 1.460.000, 11,26%; ore 19:00 1.887.000, 12,17%.

1.460.000, 11,26%; 1.887.000, 12,17%. Tg5 ore 13:00 2.645.000, 20,12%; ore 20:00 3.894.000, 18,30%.

2.645.000, 20,12%; 3.894.000, 18,30%. Studio Aperto ore 12:25 1.210.000, 11,65%; ore 18:30 571.000, 4,80%.

1.210.000, 11,65%; 571.000, 4,80%. Tg4 ore 12.00 311.000, 3,92%; ore 18:55 566.000, 3,57%.

311.000, 3,92%; 566.000, 3,57%. Tg La7 ore 13:30 492.000, 3,56%; ore 20:00 1.008.000, 4,74%.

Dati AUDITEL™