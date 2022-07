Gli ascolti tv di giovedì 28 luglio non registrano grossi scossoni. Oltre la replica di Don Matteo 12 con l’episodio Non dire falsa testimonianza su Rai 1, c’è da registrare il penultimo appuntamento con TIM summer hits su Rai 2. Questa settimana infatti la manifestazione musicale condotta da Andrea Delogu e Stefano de Martino ha avuto un doppio appuntamento settimanale, il precedente è andato in onda lunedì 25. Su Rai 3 a tutta cultura con La traviata per la collana La grande Opera all’Arena di Verona.

Spostandoci sulle reti Mediaset troviamo l’approfondimento di Zona Bianca su Rete 4 con il ritorno in tv di Silvio Berlusconi. Canale 5 ha proposto il film Scappo a casa in prima tv, mentre su Italia 1 sono stati trasmessi i consueti appuntamenti di FBI: Most Wanted e Law & Order: Special Victims Unit.

Questi i risultati d’ascolto diramati da Auditel.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Don Matteo 12 in replica ha registrato 1.848.000 telespettatori, share 13.77%, mentre su Canale 5 il film Scappo a casa, in prima tv, ha ottenuto 1.474.000 telespettatori, share 10.91%. Su Rai 2 la quinta puntata di TIM Summer Hits è stata vista da 1.184.000 telespettatori, share 9.95%, mentre su Italia 1 la serie FBI: Most Wanted ha registrato un netto di 967.000 telespettatori, share 6.84%. Veniamo alla Grande Opera all’Arena di Verona su Rai 3, che con la Traviata ha ottenuto 664.000 telespettatori, share 5.01%. Il secondo appuntamento settimanale di Zona Bianca su Rete 4 ha convinto 788.000 telespettatori, share 6.93%, mentre su La7 In Onda prima serata ha registrato 696.000 telespettatori, share 5.02%. In chiusura le repliche di Antonino Chef Academy sono state viste su Tv8 da .000 telespettatori, share %, mentre su Nove Only Fun – Comico Show ha registrato .000 telespettatori, share %.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time Techetechetè su Rai 1 ha registrato 2.620.000 telespettatori, share 17.37%, mentre Paperissima Sprint su Canale 5 2.342.000 telespettatori, share 15.53%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 820.000 telespettatori, share 5.40%. Su Rai 3 Blob 839.000, 6.26%, e la puntata 6000 di Un posto al sole 1.264.000, 8.51%. NCIS su Italia 1 registra 905.000 telespettatori, share 6.05% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 773.000 telespettatori, share 5.31% e nella seconda 945.000, 6.28%. Su La7 Otto e mezzo registra 1.183.000 telespettatori, share 7.85%, mentre su Tv8 Celebrity Chef ha ottenuto .000 telespettatori, share % e su Nove Deal with It ha raccolto .000 telespettatori, share %.