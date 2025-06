Gli ascolti tv del giovedì, col ritorno di Che Dio ci aiuti, una nuova puntata del Grande Fratello e la finale di MasterChef Italia 14.

(Dati in Total Audience)

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 la serie Che Dio ci aiuti ha registrato un netto di 3.945.000 telespettatori, share 22.8%. Su Canale 5 Grande Fratello ha ottenuto 2.028.000 telespettatori, share 15.49%. Su Rai 2 Detective – Casi risolti e irrisolti un netto di 537.000, 3.07%. Su Rai 3 Splendida Cornice ha ottenuto nella presentazione 994.000 telespettatori, share 4.68%, e nel programma 1.037.000, 6.08%. Su Italia 1 il film Harry Potter e i doni della morte: Parte I è stato visto da un netto di 1.006.000 telespettatori, share 6.02%. Su Rete 4 Dritto e rovescio ha registrato 829.000, 5.65%. Su La7 PiazzaPulita ha ottenuto nella presentazione 1.018.000 telespettatori, share 4.76%, e nel programma 819.000, 5.63%. Su Tv8 il film A testa alta un netto di 290.000, 1.5%. Su Nove Only Fun Comico Show 613.000 telespettatori, share 3.51%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 5.159.000, 25.36%; Affari Tuoi (Quanto hanno vinto?) 6.351.000, 29.92%; Striscia la notizia su Canale 5 2.726.000 telespettatori, share 12.85%. Su Rai 2 Tg2 Post 493.000, 2.30%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 1.079.000, 5.62% e a seguire Via dei Matti n.0 958.000, 4.76%; Il cavallo e la torre 1.295.000, 6.34%; Un posto al sole 1.582.000, 7.43%. NCIS su Italia 1 registra 1.371.000 telespettatori, share 6.54% mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 973000 telespettatori, share 4.74% e 847.000, 3.96%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.755.000 telespettatori, share 8.34%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese Celebrity Chef ha ottenuto 364.000 telespettatori, share 1.74% e su Nove Cash or trash? ha registrato 658.000 telespettatori, share 3.14%. Su Real Time Casa a prima vista 674.000, 3.21%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.205.000, 23.43%, e nel game (La Ghigliottina) un netto di 4.497.000, 26.27%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1.922.000 telespettatori, share 15.42% e nel game un netto di 3.186.000, 19.68%. Su Rai 2 Blue Bloods ha ottenuto un netto di 677.000, 3.55%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 573.000 telespettatori, share 3.09%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 890.000 telespettatori, share 4.68%, mentre su La7 Famiglie d’Italia 321.000, 2.11%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 471.000 telespettatori, share 12.42%, mentre UnoMattina ha registrato un netto 931.000, 19.78%; Storie Italiane nella prima parte 932.000, 20.79%, e nella seconda 949.000, 17.47%; È sempre Mezzogiorno 1.850.000, 18.09%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club 290.000, 6.18%; I Fatti Vostri ha registrato 465.000, 7.83%, e 896.000, 9.14%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto nel programma 245.000, 4.85%; ReStart 193.000, 4.36%; Elisir nella presentazione 154.000, 3.46%, e nel programma 213.000, 4.54%, Mixer Storia 220.000, 3.86%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 485.000, 4.09%; Passato e Presente 396.000, 3.08%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 931.000 telespettatori, share 19.64% e 821.000, 18.59%, con Forum a 1.340.000, 17.91%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato un netto di 383.000 telespettatori, share 5.74% e su Rete 4 Terra amara 286.000, 5.82%, Tempesta d’amore 206.000, 4.64%; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con 286.000 telespettatori, share 5.38% e dopo il Tg La signora in giallo 743.000, 6.29%. La7 ha ottenuto con Omnibus 140.000 telespettatori, share 3.91%, nel segmento News 160.000, 4.12% e nel Dibattito 204.000, 4.12%; quindi Coffee Break 210.000, 4.72% e L’aria che tira 306.000, 5.48% e L’aria che tira Oggi 548.000, 5.19%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona nella prima parte 1.694.000, 14.53%, e nella seconda 1.643.000, 17.77%; Il Paradiso delle Signore 1.747.000, 20.19%; La vita in diretta nella presentazione 1.763.000, 20.77%, e nel programma 2.211.000, 21.78%. Su Rai 2 Ore 14 un netto di 1.097.000, 9.46%; BellaMa’ nella prima parte 623.000, 6.94%, e nella seconda 708.000, 8.41% La Porta Magica 382.000, 4.36%, e nel segmento E poi… 257.000, 2.64%. Su Rai 3 Question Time 359.000, 3.64%, Aspettando Geo 492.000, 5.85%, e Geo 1.223.000, 11.60%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.340.000 telespettatori, share 18.49%, Tradimento 2.481.000, 20.34%; Uomini e donne (live) 2.483.000, 24.51% e nel Finale 1.731.000, 19.35%; Amici di Maria De Filippi 1.510.000, 17.54%, My Home My Destiny 1.295.000, 15.75%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.145.000, 13.38%, nella seconda 1.227.000, 12.40% e nei saluti 1.393.000, 12.15%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 536.000 telespettatori, 4.31%; Lethal Weapon 426.000, 4.53%; Grande Fratello 337.000, 3.12%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 644.000 telespettatori, 5.59% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 405.000, 4.51%, e il film Amico, stammi lontano almeno un palmo un netto di 357.000, 3.69%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 462.000, 3.87%, nel programma 401.000, 4.28% e nel segmento Focus 271.000, 3.24%; La Torre di Babele Doc 194.000, 1.93%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 732.000 telespettatori, share 10.26%. Su Rai 2 Come ridevamo 246.000, 3.18%. Su Rai 3 Tg3 LineaNotte 325.000, 4.75%. Su Italia 1 il film In Time un netto di 248.000, 5.33%. Su Rete 4 il film Found un netto di 113.000, 3.26%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.217.000, 25.09%; ore 20:00 4.925.000, 25.22%.

Tg2 ore 13:00 1.599.000, 12.91%; ore 20:30 848.000, 4.11%.

Tg3 ore 14:30 1.282.000, 10.67%; ore 19:00 1.928.000, 12.55%.

Tg5 ore 13:00 2.706.000, 21.71%; ore 20:00 3.722.000, 18.86%.

Studio Aperto ore 12:25 1.166.000, 11.24%; ore 18:30 605.000, 5.02%.

Tg4 ore 12.00 481.000, 6.14%; ore 18:55 711.000, 4.63%.

Tg La7 ore 13:30 755.000, 5.93%; ore 20:00 1.513.000, 7.66%.

