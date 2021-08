Gli ascolti tv del giovedì, tra film, serie e un po’ di paralimpiadi nel daytime di Rai 2. Il mostro su Rai 1 conquista la prima serata, seguito dal film su Canale 5, con lo speciale del Tg2 Post dedicato all’attentato a Kabul, che si è allargato nel prime time, che conquista la terza piazza. In Onda in prima serata su La7 ottiene un ascolto di poco superiore alla serie che su Rai 2 ha occupato il resto della prima serata e anche la media di FBI: Most Wanted su Italia 1, ma ottiene comunque qualcosa in meno del film di Rete 4. Ma siamo ormai alle porte della nuova stagione tv.

Prime Time

Su Rai 1 Il film Il mostro ha registrato 2.100.000 telespettatori, share 13,43%.

ha registrato 2.100.000 telespettatori, share 13,43%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 1.190.000 telespettatori, share 6,58%. Delitti in Paradiso ha registrato 746.000 telespettatori, share 4,75%.

ha registrato 1.190.000 telespettatori, share 6,58%. ha registrato 746.000 telespettatori, share 4,75%. Su Rai 3 Il film Angel of mine ha registrato 619.000 telespettatori, share 3,98%.

ha registrato 619.000 telespettatori, share 3,98%. Su Canale 5 Il film Windstorm 5 – Uniti per sempre ha registrato un netto di 1.414.000 telespettatori, share 8,71%.

ha registrato un netto di 1.414.000 telespettatori, share 8,71%. Su Italia FBI: Most wanted ha registrato un netto di 723.000 telespettatori, share 4,79%.

ha registrato un netto di 723.000 telespettatori, share 4,79%. Su Rete 4 Il film L’amore è eterno finché dura ha registrato un netto di 840.000 telespettatori, share 5,63%.

ha registrato un netto di 840.000 telespettatori, share 5,63%. Su La7 In Onda Prima serata ha registrato 768.000 telespettatori, share 5%.

ha registrato 768.000 telespettatori, share 5%. Su Tv8 I delitti del BarLume è stato visto da 409.000 telespettatori, share 2,5%.

è stato visto da 409.000 telespettatori, share 2,5%. Su Nove Il doc Freddie Mercury – The Great Pretender ha registrato 397.000 telespettatori, share 2,5%.

Access Prime Time

Su Rai 1 Techetechetè ha registrato 3.400.000 telespettatori, share 18,86%.

ha registrato 3.400.000 telespettatori, share 18,86%. Su Rai 3 Pallavolo Femminile, Campionati Europei 2021: Italia – Svizzera 1.282.000, 7,25%.

1.282.000, 7,25%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 2.129.000 telespettatori, share 11,80%.

ha registrato 2.129.000 telespettatori, share 11,80%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 744.000 telespettatori, share 4,19%.

ha registrato 744.000 telespettatori, share 4,19%. Su Rete 4 Stasera Italia News ha registrato 902.000 t1elespettatori, share 5,13% e 1.136.000, 6,29%.

ha registrato 902.000 t1elespettatori, share 5,13% e 1.136.000, 6,29%. Su La7 In onda ha registrato 936.000 telespettatori, share 5,19%.

ha registrato 936.000 telespettatori, share 5,19%. Su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha registrato 513.000 telespettatori, share 2,9%.

ha registrato 513.000 telespettatori, share 2,9%. Su Nove Deal With It ha registrato 308.000 telespettatori, share 1,7%.

Preserale

Su Rai 1 Reazione a catena ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.308.000 telespettatori, share 20,76% e nel game un netto di 3.387.000, 25,03%.

ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.308.000 telespettatori, share 20,76% e nel game un netto di 3.387.000, 25,03%. Su Rai 2 Un milione di piccole cose 286.000, 2,33%. NCIS: Los Angeles ha registrato un netto di 595.000 telespettatori, share 3,84%.

286.000, 2,33%. ha registrato un netto di 595.000 telespettatori, share 3,84%. Su Canale 5 Conto alla rovescia ha registrato nella presentazione 934.000 telespettatori, share 8,80% e nel game un netto di 1.476.000, 11,34%.

ha registrato nella presentazione 934.000 telespettatori, share 8,80% e nel game un netto di 1.476.000, 11,34%. Su Italia 1 CSI ha registrato 431.000 telespettatori, share 2,93%.

ha registrato 431.000 telespettatori, share 2,93%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 705.000 telespettatori, share 4,45%.

ha registrato 705.000 telespettatori, share 4,45%. Su La7 The Good Wife ha registrato 63.000 telespettatori, share 0,63% e 96.000, 0,75%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina Estate ha totalizzato un netto di 704.000 telespettatori, share 15,45%. Dedicato 660.000, 13,61% e .000, %. Don Matteo 970.000, 13,60% e 1.581.000, 13,90%.

ha totalizzato un netto di 704.000 telespettatori, share 15,45%. 660.000, 13,61% e .000, %. 970.000, 13,60% e 1.581.000, 13,90%. Su Rai 2 Ciclismo su pista 159.000, 3,88%. Paralimpiadi Tokyo 2020 234.000, 4,79%. Tennis Tavolo 196.000, 3,93%. Ciclismo su pista 244.000, 5,11%. Nuoto 326.000, 6,94%. La nave dei sogni ha registrato 436.000 telespettatori, share 5,41%.

159.000, 3,88%. 234.000, 4,79%. Tennis Tavolo 196.000, 3,93%. Ciclismo su pista 244.000, 5,11%. Nuoto 326.000, 6,94%. ha registrato 436.000 telespettatori, share 5,41%. Su Rai 3 Agorà Estate ha registrato nella presentazione 324.000, 6,51% e nel programma 306.000, 6,18%. Elisir d’Estate 188.000, 3,94%. Dopo il TG Quante Storie 457.000, 4,81% e 435.000, 3,75%. Passato e presente 429.000, 3,31%.

ha registrato nella presentazione 324.000, 6,51% e nel programma 306.000, 6,18%. 188.000, 3,94%. Dopo il TG 457.000, 4,81% e 435.000, 3,75%. 429.000, 3,31%. Su Canale 5 Morning News nella prima parte 718.000, 14,27% e nella seconda 658.000, 14,01%, Forum ha registrato 1.282.000 telespettatori, share 17,01%.

nella prima parte 718.000, 14,27% e nella seconda 658.000, 14,01%, ha registrato 1.282.000 telespettatori, share 17,01%. Su Italia 1 Bones ha registrato 237.000 telespettatori, share 3,43%.

ha registrato 237.000 telespettatori, share 3,43%. Su Rete 4 RIS – Delitti imperfetti ha ottenuto 130.000 telespettatori, share 2,32%. Dopo il Tg Il Segreto 155.000, 1,47%. Un detective in corsia 344.000, 2,69%.

ha ottenuto 130.000 telespettatori, share 2,32%. Dopo il Tg 155.000, 1,47%. 344.000, 2,69%. Su La7 Omnibus ha registrato 112.000 telespettatori, share 2,49%, nel segmento News 57.000, % e nel Dibattito 113.000, 2,25%. Coffee Break Estate 94.000, 2%. L’aria che tira Estate 183.000, 3,19%; L’aria che tira Estate – Oggi 242.000, 2,33%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Il pranzo è servito 1.121.000, 9,51%. Il paradiso delle signore ha registrato 829.000, 8,31%. Estate in Diretta ha registrato nella prima parte 962.000, 10,74%; Tg1 Edizione Straordinaria 1.002.000, 11,43%. Estate in diretta seconda parte 1.470.000, 16,49%.

1.121.000, 9,51%. ha registrato 829.000, 8,31%. ha registrato nella prima parte 962.000, 10,74%; 1.002.000, 11,43%. 1.470.000, 16,49%. Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 ha registrato 459.000 telespettatori, share 3,86%. Paralimpiadi Tokyo 2020 – Magazine 210.000, 2,45%.

ha registrato 459.000 telespettatori, share 3,86%. 210.000, 2,45%. Su Rai 3 Geo Magazine ha registrato 710.000 telespettatori, share 7,61%.

ha registrato 710.000 telespettatori, share 7,61%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.263.000 telespettatori, share 17,74%. Una Vita 2.141.000, 18,06%. Brave and Beautiful 1.839.000, 17,66%. Love is in the air 1.644.000, 18,19%. Il film tv Rosamunde Pilcher: Un amore che ritorna un netto di 969.000, 10,95%.

ha registrato 2.263.000 telespettatori, share 17,74%. 2.141.000, 18,06%. 1.839.000, 17,66%. 1.644.000, 18,19%. Il film tv un netto di 969.000, 10,95%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 576.000 telespettatori, 4,52%. Will & Grace un netto di 178.000, 2,05%.

ha registrato 576.000 telespettatori, 4,52%. un netto di 178.000, 2,05%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 584.000 telespettatori, 5,12% di share. Il film Donatella un netto di 320.000, 3,53%.

ha registrato un netto di 584.000 telespettatori, 5,12% di share. Il film un netto di 320.000, 3,53%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 135.000 telespettatori, share 1,34%. La7 Doc 56.000, 0,65%.

Seconda serata

Su Rai 1 Cose nostre ha registrato 530.000 telespettatori, share 7,85%.

ha registrato 530.000 telespettatori, share 7,85%. Su Rai 2 Delitti in Paradiso ha registrato 593.000 telespettatori, share 5,99%.

ha registrato 593.000 telespettatori, share 5,99%. Su Rai 3 Tg3 Lineanotte ha registrato di 442.000 telespettatori, share 5,40%.

ha registrato di 442.000 telespettatori, share 5,40%. Su Canale 5 Il film Quello che so sull’amore ha registrato un netto di 491.000 telespettatori, share 7,35%.

ha registrato un netto di 491.000 telespettatori, share 7,35%. Su Italia 1 FBI: Most Wanted ha registrato 517.000 telespettatori, share 4,52%.

ha registrato 517.000 telespettatori, share 4,52%. Su Rete 4 Il film Se sei così, ti dico sì ha registrato un netto di 192.000 telespettatori, share 3,96%.

ha registrato un netto di 192.000 telespettatori, share 3,96%. Su La7 Il film La classe ha registrato un netto di 102.000 telespettatori, share 1,95%.

TG

Tg1 ore 13:30 2.909.000, %; ore 20:00 4.008.000, 24,94%.

2.909.000, %; 4.008.000, 24,94%. Tg2 ore 13:00 1.568.000, 12,59%; ore 20:30 1.547.000, 8,74%.

1.568.000, 12,59%; 1.547.000, 8,74%. Tg3 ore 14:30 1.619.000, 13,79%; ore 19:00 1.587.000, 12,89%.

1.619.000, 13,79%; 1.587.000, 12,89%. Tg5 ore 13:00 2.471.000, 19,65%; ore 20:00 2.867.000, 17,49%.

2.471.000, 19,65%; 2.867.000, 17,49%. Studio Aperto ore 12:25 1.417.000, 13,76%; ore 18:30 553.000, 5,45%.

1.417.000, 13,76%; 553.000, 5,45%. Tg4 ore 12.00 369.000, 4,53%; ore 18:55 542.000, 4,32%.

369.000, 4,53%; 542.000, 4,32%. Tg La7 ore 13:30 415.000, 3,22%; ore 20:00 658.000, 4,03%.

Dati AUDITEL™