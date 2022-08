Gli ascolti tv di giovedì 25 agosto 2022 con l’apertura ufficiale della stagione tv autunnale, in netto anticipo, con la prima puntata di Dritto e Rovescio: non che gli approfondimenti politici siano mancati su Rete 4 in questa breve e frenetica estate, anzi è stata di certo una delle più attive sul fronte, insieme a La7, ma il ritorno di Paolo Del Debbio segna ufficialmente ‘l’apertura’ della campagna elettorale in tv. La prima puntata ha visto come primo ospite intervistato Matteo Salvini, ma per la recensione di questo debutto vi rimandiamo al post del nostro Fabio Morasca.

Il resto della serata, che sul fronte informativo ha visto anche In Onda Prima serata e Tg2 Post, si è consumato tra fiction in replica, soap, serie tv. Per quanto riguarda il daytime, senza Europei di Nuoto o di Atletica si è sostanzialmente spento in attesa che ripartano i programmi in striscia.

Ma vediamo come sono andati gli ascolti tv di ieri, giovedì 25 agosto 2022.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Purché finisca bene – Piccoli segreti, grandi bugie in replica ha registrato 2.129.000 telespettatori, share 15,91%, mentre su Canale 5 Grand Hotel – Intrighi e passioni ha ottenuto 1.541.000 telespettatori, share 13,61%. Su Rete 4 la prima puntata della nuova stagione di Dritto e Rovescio ha convinto 1.028.000 telespettatori, share 8,91% e a seguire su Italia 1 la serie FBI: Most Wanted ha registrato un netto di 960.000 telespettatori, share 6,80%. Su Rai 3 La Grande Storia ha registrato nella presentazione 399.000, 2,69% e nel programma 607.000 telespettatori, share 4,41%, mentre su La7 In Onda – Prima serata ha ottenuto 547.000, 4% e su Rai 2 Tg2 Post è stato visto da una media di 518.000 telespettatori, share 3,7%, con una prima parte a 732.000, 4,87% e la seconda a 268.000, 2,06%. Su Tv8 il film Ci vediamo domani è stato visto da 260.000 telespettatori, share 2% e su Nove il film IP Man 3 ha registrato 418.000 telespettatori, share 3,1%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time Techetechetè su Rai 1 ha registrato 2943.000 telespettatori, share 19,32%, mentre Paperissima Sprint su Canale 5 2.577.000 telespettatori, share 16,92%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto.000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Blob 545.000, 3,86%, La gioia della musica 433.000, 2,88% e Il Santone 375.000, 2,44%. NCIS: New Orleans su Italia 1 registra 829.000 telespettatori, share 5,42% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 747.000 telespettatori, share 4,90% e nella seconda 916.000, 6,02%. Su La7 il segmento di fascia di In onda registra 935.000 telespettatori, share 6,08%, mentre su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha ottenuto .000 telespettatori, share % e su Nove Deal with It ha raccolto 347.000 telespettatori, share 2,3%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 1.918.000 telespettatori, share 20,99% e nel game un netto di 3.156.000, 27,24%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo 1.095.000 telespettatori, share 12,22% e nel game un netto di 1.739.000, 15,20%. Su Rai 2 Blue Bloods ha ottenuto un netto di 671.000, 4,96%. Su Italia 1 NCIS ha ottenuto 426.000 telespettatori, share 3,26%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 592.000 telespettatori, share 4,20%. Su La7 la serie Padre Brown 134.000, 1,61% e 167.000, 1,52%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 630.000 telespettatori, share 16,33%, mentre UnoMattina Estate ha registrato 623.000, 16,16%; Linea Verde Estate ha ottenuto 630.000, 15,16%, quindi UnoMattina Estate Più 630.000, 15,16% e Camper 1.160.000, 14,04%. Su Rai 2 La nave dei sogni ha registrato 489.000 telespettatori, share 7,03%, mentre su Rai 3 Agorà estate ha ottenuto 274.000, 6,53%, mentre Elisir – A gentile richiesta ha registrato 213.000 telespettatori, share 5,52%; infine, dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 404.000, 5,49% e 461.000, 4,41%, e Passato e Presente 484.000, 4,26%. Su Canale 5 Morning News ha ottenuto 752.000 telespettatori, share 17,76% nella prima parte e 676.000, 17,87% nella seconda, mentre prima del Tg5 Forum ha registrato 1202.000, 17,67%. Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 196.000 telespettatori, share 3,18% e su Rete 4 RIS: Delitti Imperfetti ha dato la linea al Tg4 con 127.000 telespettatori, share 2,80% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 189.000, 2,06% e Hamburg Distretto 21 302.000, 2,71%. In chiusura La7 ha ottenuto con Omnibus 163.000 telespettatori, share 4,17%, nel segmento News 132.000, 4,52% e nel Dibattito 155.000, 3,62%; quindi Coffee Break Estate 127.000, 3,35% e L’aria che tira – Estate 300.000, 6,22%, con 397.000, 4,29% nel segmento L’Aria che tira Oggi – estate.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 le repliche di Don Matteo 11 hanno registrato 1.269.000, 12,53% e 1.424.000, 17,17%, mentre Sei sorelle in prima tv ha ottenuto 850.000, 11,89%; a seguire Estate in diretta 1.341.000, 17,72%. Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 ha registrato 284.000 telespettatori, share 2,84%. Su Rai 3 Ossi di seppia 393.000, 4,68% e 337.000, 4,42%, Overland 461.000, 6,69% e Geo Magazine 705.000, 8,93%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 1.993.000 telespettatori, share 18,26%, mentre Una Vita 1.999.000, 20,26%, Terra amara 1.941.000, 22,86%, Un altro domani 1.311.000, 17,93%. Dopo le soap il film tv La casa tra le montagne – Sempre a casa ha ottenuto un netto di 953.000, 12,85%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 530.000 telespettatori, 4,92%, mentre The Mentalist 272.000, 3,67%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 684.000 telespettatori, 7,10% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 361.000, 4,81% e il film Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo un netto di 243.000, 3,24%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 253.000 telespettatori, share 3,01% e The Royals 154.000, 2,20%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 S’è fatta notte in ricordo di Enzo Garinei 656.000, 7,69%, e il film La pazza gioia ha registrato 261.000 telespettatori, share 6,20%. Su Rai 2 La nottataccia un netto di 139.000 telespettatori, share 1,52%. Su Rai 3 il film Afraid of failing 258.000, 2,62% e Tg3 LineaNotte 265.000 telespettatori, 3,63%. Su Italia 1 Law & Order – Special Victims Unit ha registrato 601.000 telespettatori, share 5,99%, mentre su Rete 4 il film Morte a Venezia un netto di 168.000, 4,74%. Su La7 il film Velocità massima 135.000, 2,20%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.787.000, 24,47%; ore 20:00 3.558.000, 25,15%.

2.787.000, 24,47%; 3.558.000, 25,15%. Tg2 ore 13:00 1.573.000, 14,41%; ore 20:30 1.240.000, 8,11%.

1.573.000, 14,41%; 1.240.000, 8,11%. Tg3 ore 14:30 1.260.000, 12,73%; ore 19:00 1.374.000, 12,86%.

1.260.000, 12,73%; 1.374.000, 12,86%. Tg5 ore 13:00 2.446.000, 22,14%; ore 20:00 2.904.000, 20,23%.

2.446.000, 22,14%; 2.904.000, 20,23%. Studio Aperto ore 12:25 1188.000, 12,84%; ore 18:30 428.000, 4,98%.

1188.000, 12,84%; 428.000, 4,98%. Tg4 ore 12.00 298.000, 4,27%; ore 18:55 384.000, 3,45%.

298.000, 4,27%; 384.000, 3,45%. Tg La7 ore 13:30 475.000, 4,21%; ore 20:00 739.000, 5,18%.

