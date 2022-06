Gli ascolti tv del giovedì, con Don Matteo che non molla mai (pure se in replica con la dodicesima stagione) e Scherzi a Parte a ruota nel podio dei più visti in prima serata. Terza posizione per Italia 1 con FBI: Most Wanted sulla linea del milione e 100mila telespettatori. L’attualità di Dritto e Rovescio conserva un buon 9.1% di share, ben sopra Rai 2, Rai 3, La7 (in prime time con un nuovo speciale del TG La7 dedicato al diario di guerra iniziato ormai 4 mesi fa.

Nell’access prime time nuova vittoria di Techetechetè (con una puntata dedicata all’estate 1984) sui filmati di Paperissima Sprint. I programmi di attualità seguono la scia degli ultimi avvenimenti politici e si portano rispettivamente (in ordine di risultato) al 7.6% ed 1.264.000 per Otto e mezzo su La7, al 5.1 e 5.6% per Controcorrente su Rete 4 e il Tg2 Post con il 5.1% ed 856.000 telespettatori.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Don Matteo 12 ha registrato 2.387.000 telespettatori, share 16.5%.

ha registrato 2.387.000 telespettatori, share 16.5%. Su Rai 2 Il film Copperman ha registrato 700.000 telespettatori, share 4.7%.

ha registrato 700.000 telespettatori, share 4.7%. Su Rai 3 Il doc D’Annunzio: l’uomo che inventò se stesso ha registrato 540.000 telespettatori, share 3.5%.

ha registrato 540.000 telespettatori, share 3.5%. Su Canale 5 Scherzi a parte ha registrato un netto di 1.799.000 telespettatori, share 13.7%.

ha registrato un netto di 1.799.000 telespettatori, share 13.7%. Su Italia 1 FBI: Most Wanted ha registrato un netto di 1.132.000 telespettatori, share 7.3%.

ha registrato un netto di 1.132.000 telespettatori, share 7.3%. Su Rete 4 Dritto e Rovescio ha registrato 1.050.000 telespettatori, share 9.1%.

ha registrato 1.050.000 telespettatori, share 9.1%. Su La7 Speciale TgLa7 ha registrato 548.000 telespettatori, share 4.2%.

ha registrato 548.000 telespettatori, share 4.2%. Su Tv8 Antonino Chef Academy è stato visto da 235.000 telespettatori, share 1.6%.

è stato visto da 235.000 telespettatori, share 1.6%. Su Nove Il film La dura verità ha registrato 380.000 telespettatori, share 2.6%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Techetechetè ha registrato 3.081.000 telespettatori, share 18.5%.

ha registrato 3.081.000 telespettatori, share 18.5%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 856.000 telespettatori, share 5.1%.

ha registrato 856.000 telespettatori, share 5.1%. Su Rai 3 Blob 675.000, 4.5%. Generazione Bellezza 814.000, 5.1%. Un posto al sole 1.405.000, 8.3%.

675.000, 4.5%. 814.000, 5.1%. 1.405.000, 8.3%. Su Canale 5 Paperissima Sprint Estate ha registrato 2.771.000 telespettatori, share 16.6%.

ha registrato 2.771.000 telespettatori, share 16.6%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.200.000 telespettatori, share 7.2%.

ha registrato 1.200.000 telespettatori, share 7.2%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato 821.000 telespettatori, share 5.1% e 937.000, 5.6%.

ha registrato 821.000 telespettatori, share 5.1% e 937.000, 5.6%. Su La7 Otto e mezzo ha registrato 1.264.000 telespettatori, share 7.6%.

ha registrato 1.264.000 telespettatori, share 7.6%. Su Tv8 Celebrity Chef ha registrato 359.000 telespettatori, share 2.2%.

ha registrato 359.000 telespettatori, share 2.2%. Su Nove Deal with it ha registrato 289.000 telespettatori, share 1.8%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 Reazione a catena ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.165.000 telespettatori, share 22.5% e nel game un netto di 3.227.000, 26.7%.

ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.165.000 telespettatori, share 22.5% e nel game un netto di 3.227.000, 26.7%. Su Rai 2 Drusilla e l’almanacco del giorno dopo ha registrato un netto di 566.000 telespettatori, share 3.89%.

ha registrato un netto di 566.000 telespettatori, share 3.89%. Su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1.239.000 telespettatori, share 13.9% e nel game un netto di 2.167.000, 18.6%.

ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1.239.000 telespettatori, share 13.9% e nel game un netto di 2.167.000, 18.6%. Su Italia 1 CSI: Miami ha registrato 539.000 telespettatori, share 3.9%.

ha registrato 539.000 telespettatori, share 3.9%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 691.000 telespettatori, share 4.6%.

ha registrato 691.000 telespettatori, share 4.6%. Su La7 Eden – Missione Pianeta ha registrato 125.000 telespettatori, share 1.1%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Tg1 Mattina un netto di 598.000, 14.68%. UnoMattina estate ha totalizzato un netto di 656.000 telespettatori, share 15.89%. Camper 1.260.000, 13.45%.

un netto di 598.000, 14.68%. ha totalizzato un netto di 656.000 telespettatori, share 15.89%. 1.260.000, 13.45%. Su Rai 2 La nave dei sogni ha registrato 354.000 telespettatori, share 5.26%.

ha registrato 354.000 telespettatori, share 5.26%. Su Rai 3 Agorà Estate ha registrato 295.000, 6.98%. Elisir – A gentile richiesta 216.000, 5.72%. Dopo il TG Quante Storie 587.000, 5.32%. Passato e presente 445.000, 3.74%.

ha registrato 295.000, 6.98%. 216.000, 5.72%. Dopo il TG 587.000, 5.32%. 445.000, 3.74%. Su Canale 5 MattinoCinque News nella prima parte 778.000, 18.95% e nella seconda 818.000, 22%. Forum ha registrato 1.391.000 telespettatori, share 20.98%.

nella prima parte 778.000, 18.95% e nella seconda 818.000, 22%. ha registrato 1.391.000 telespettatori, share 20.98%. Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 227.000 telespettatori, share 3.90%.

ha registrato 227.000 telespettatori, share 3.90%. Su Rete 4 RIS: Delitti Imperfetti ha ottenuto 112.000 telespettatori, share 2.54%. Dopo il Tg Il Segreto 165.000, 1.79%. La signora in giallo 582.000, 4.99%.

ha ottenuto 112.000 telespettatori, share 2.54%. Dopo il Tg 165.000, 1.79%. 582.000, 4.99%. Su La7 Omnibus ha registrato 170.000 telespettatori, share 4.19%, nel segmento News 119.000, 3.50% e nel Dibattito 169.000, 4%. Coffee Break 157.000, 4.14%. L’aria che tira estate 246.000, 5.34%; L’aria che tira – Oggi 363.000, 3.82%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Don Matteo 1.153.000, 11.24% e 1.173.000, 14.36%. Sei sorelle ha registrato 1.006.000, 13.15%. Estate in Diretta ha registrato 1.507.000, 19.41%.

1.153.000, 11.24% e 1.173.000, 14.36%. ha registrato 1.006.000, 13.15%. ha registrato 1.507.000, 19.41%. Su Rai 2 Italiani fantastici e dove trovarli ha registrato 339.000 telespettatori, share 3.26%. Mondiali Nuoto – Nuoto Sincronizzato 359.000, 4.8%. Mondiali Nuoto 514.000, 5.26%

ha registrato 339.000 telespettatori, share 3.26%. 359.000, 4.8%. 514.000, 5.26% Su Rai 3 Overland 20 416.000, 5.5% e 478.000, 6.5%. Geo ha registrato 767.000 telespettatori, share 9.3%.

416.000, 5.5% e 478.000, 6.5%. ha registrato 767.000 telespettatori, share 9.3%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.318.000 telespettatori, share 19.6%. Una Vita 2.214.000, 21.1%. Un altro domani 1.653.000, 19.2%. Brave and Beautiful 1.510.000, 19.4%. Un amore stellato: Vacanza a sorpresa un netto di 957.000, 12.60%.

ha registrato 2.318.000 telespettatori, share 19.6%. 2.214.000, 21.1%. 1.653.000, 19.2%. 1.510.000, 19.4%. un netto di 957.000, 12.60%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 539.000 telespettatori; 4.66%, 474.000, 4.58% e 437.000, 4.76%. NCIS: Los Angeles un netto di 229.000, 3.14%.

ha registrato 539.000 telespettatori; 4.66%, 474.000, 4.58% e 437.000, 4.76%. un netto di 229.000, 3.14%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 650.000 telespettatori, 6.56% di share. Tg4 – Diario di guerra 305.000, 3.89%. Il film Acqua e sapone un netto di 280.000, 3.62%.

ha registrato un netto di 650.000 telespettatori, 6.56% di share. 305.000, 3.89%. Il film un netto di 280.000, 3.62%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 409.000, 3.97% e nel programma 348.000 telespettatori, share 4.25%. I segreti della Corona 156.000, 2.03%.

Seconda serata

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 647.000 telespettatori, share 11.24%.

ha registrato 647.000 telespettatori, share 11.24%. Su Rai 2 Anni 20 Notte ha registrato 114.000 telespettatori, share 1.53%.

ha registrato 114.000 telespettatori, share 1.53%. Su Rai 3 Racconti Criminali ha registrato 431.000 telespettatori, share 3.90%. Tg3 LineaNotte 264.000, 4.55%.

ha registrato 431.000 telespettatori, share 3.90%. 264.000, 4.55%. Su Italia 1 Law & Order: Special Victims Unit ha registrato 573.000 telespettatori, share 5.03% e 359.000, 5.49%.

TG

Tg1 ore 13:30 2.831.000, 23.73%; ore 20:00 3.707.000, 24.85%.

2.831.000, 23.73%; 3.707.000, 24.85%. Tg2 ore 13:00 1.754.000, 15.26%; ore 20:30 980.000, 6.03%.

1.754.000, 15.26%; 980.000, 6.03%. Tg3 ore 14:30 1.236.000, 12.10%; ore 19:00 1.386.000, 12.67%.

1.236.000, 12.10%; 1.386.000, 12.67%. Tg5 ore 13:00 2.605.000, 22.47%; ore 20:00 3.289.000, 21.65%.

2.605.000, 22.47%; 3.289.000, 21.65%. Studio Aperto ore 12:25 1.213.000, 12.94%; ore 18:30 375.000, 4.39%.

1.213.000, 12.94%; 375.000, 4.39%. Tg4 ore 12.00 216.000, 3.19%; ore 18:55 419.000, 3.69%.

216.000, 3.19%; 419.000, 3.69%. Tg La7 ore 13:30 511.000, 4.34%; ore 20:00 822.000, 5.43%.

