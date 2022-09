Il giovedì degli ascolti tv inizia a ripopolarsi delle sfide televisive che mancavano sino ad ora. Con l’ultimo speciale Porta a Porta pre-elezioni, la quarta puntata di Nudi per la vita su Rai 2, il secondo appuntamento di Grande Fratello VIP su Canale 5, di X Factor 2022 su Sky Uno e lo show Italia uno on stage con Max Angioni, possiamo tranquillamente dire che anche il prime time di questa giornata è stato particolarmente ricco.

Vediamo dunque cosa è successo in questa giornata con i dati forniti da Auditel.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 la seconda puntata Grande Fratello Vip ha ottenuto 2.266.000 telespettatori, share 19.5%, mentre su Rai 1 Lo speciale Porta a Porta – Elezioni 2022 ha registrato 1.526.000 telespettatori, share 9.57%. Su Rai 2 la quarta e ultima puntata di Nudi per la vita è stata visto da 1.198.000 telespettatori, share 6.51%, mentre su Italia 1 lo show Max Angioni: Miracolato ha registrato un netto di 932.000 telespettatori, share 6.09%, mentre su Rete 4 Dritto e Rovescio ha convinto 767.000 telespettatori, share 5.7%. Su Rai 3 il film Criminali come noi ha registrato 753.000 telespettatori, share 4.3%, Su La7 PiazzaPulita ha ottenuto 879.000, 6.63%, mentre su Tv8 il match di Nations League Francia – Austria è stato visto da 605.000 telespettatori, share 3.1% e su Nove il film Nemico pubblico ha registrato 429.000 telespettatori, share 2.7%. Su Sky Uno il secondo appuntamento di X Factor 2022 – Audizioni è stato seguito da 691.000 telespettatori, share 3.2%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access Soliti ignoti – Il ritorno su Rai 1 ha registrato 3.914.000 telespettatori, share 19.42%, mentre Paperissima Sprint su Canale 5 3.146.000 telespettatori, share 15.67%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 940.000 telespettatori, share 4.63% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 879.000, 4.87% e a seguire Via dei Matti n.0 833.000, 4.37%, Il cavallo e la torre 1.378.000, 7.02%, quindi Un posto al sole che registra 1.558.000, 7.68%. NCIS: New Orleans su Italia 1 registra 1.140.000 telespettatori, share 5.67% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 1.084.000 telespettatori, share 5.54% e nella seconda 1.062.000, 5.22%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.375.000 telespettatori, share 6.84% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 496.000 telespettatori, share 2.5%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.668.000 telespettatori, share 23.75% e nel game un netto di 4.167.000, 27.86%, mentre su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.742.000 telespettatori, share 16.52% e nel game un netto di 2.709.000, 19.09. Su Rai 2 Blue Bloods ha ottenuto un netto di 737.000, 4.14%, mentre su Italia 1 NCIS ha ottenuto 758.000 telespettatori, share 4.27%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 790.000 telespettatori, share 4.26%, mentre su La7 Lingo – Parole in gioco ha registrato 146.000, 1.04%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra 1.456.000, 12.91% e a seguire Il paradiso delle signore ha registrato 1.615.000, 20.04%, mentre La vita in diretta nella presentazione 1.388.000, 18.06% e nel programma 1.829.000, 21.81%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 385.000 telespettatori, share %3.65; Bella ma’ 273.000, 3.27%. Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 404.000, 5.01%, Geo 810.000, 9.55%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.201.000 telespettatori, share 18.36%, Una vita 2.133.000, 19.32%, Uomini e donne 2.620.000, 27.89% e nel finale 2.310.000, 27.41%; Amici di Maria De Filippi 1.829.000, 22.80%, Un altro domani 1.455.000, 19%, Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.398.000, 17.83%, nel segmento Elezioni 1.221.000, 14.60%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 577.000 telespettatori, 5.15%, mentre The Mentalist 268.000, 3.35%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di .000 telespettatori, % di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 291.000, 3.45% e il film Non mangiate le margherite un netto di 251.000, 3.01%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 343.000 telespettatori, share 3.12% e nel programma 334.000, 3.72%; Tagadà Focus 312.000, 3.94%. Padre Brown 81.000, 1.04% e 114.000, 1.28%.