Gli ascolti tv del giovedì, col ritorno in prime time di Noos di Alberto Angela

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Noos – L’avventura della conoscenza ha registrato un netto di 1.468.000 telespettatori, share 12.57%. Su Canale 5 il film Sotto il sole di Amalfi ha ottenuto un netto di 1.742.000 telespettatori, share 14.02%. Su Rai 2 Quello che tu non vedi 631.000, 4.71%. Su Rai 3 Diamond League (dalle 20) è stato visto da 665.000 telespettatori, share 4.66%. Su Italia 1 il film Gioco sporco è stato visto da un netto di 497.000 telespettatori, share 4.25%. Su Rete 4 il film La figlia del generale ha registrato un netto di 692.000, 5.81%. Su La7 In onda 739.000 telespettatori, share 5.70%. Su Tv8 il match Fiorentina – Puskas Akademia 449.000, 3.18%. Su Nove Only Fun Comico Show 509.000 telespettatori, share 4.19%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Techetechetè 2.562.000, 17.62%; Paperissima Sprint Estate su Canale 5 2.275.000 telespettatori, share 15.67%. NCIS su Italia 1 registra 1.095.000 telespettatori, share 7.54% mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 622.000 telespettatori, share 4.33%, e 623.000, 4.28%. Su La7 In onda ha fatto registrare 1.023.000 telespettatori, share 7.04%. Su Nove Cash or Trash? ha registrato 579.000 telespettatori, share 3.99%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’Intesa vincente 1.838.000, 20.34%, e nel game un netto di 2.739.000, 24.21%, mentre su Canale 5 The Wall ha registrato nel segmento I protagonisti 1.278.000 telespettatori, share 15.17% e nel game un netto di 1.995.000, 17.62%. Su Rai 2 SWAT ha ottenuto un netto di 463.000, 3.50%. Su Italia 1 FBI: Most Wanted ha ottenuto 478.000 telespettatori, share 3.55%. Terra Amara su Rete 4 ha raccolto 454.000 telespettatori, share 3.43%, mentre su La7 Padre Brown 129.000, 1.23%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina Estate ha totalizzato un netto di 438.000 telespettatori, share 14.55%, mentre UnoMattina Estate ha registrato un netto 669.000, 17.16%; a seguire Le cartoline di Camper in viaggio 651.000, 12.58%, Camper 1.210.000, 13.46%. Su Rai 2 La nave dei sogni – Bahamas 304.000, 4.46%. Su Rai 3 Agorà Estate ha ottenuto nella presentazione 129.000, 3.29%, nel programma 199.000, 5.09% e nel segmento Extra 180.000, 4.75%; Elisir – Il meglio di 144.000, 3.79%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 470.000, 5.60%, 383.000, 3.67%; Passato e Presente 306.000, 2.67%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 676.000 telespettatori, share 17.41% e 604.000, 16.18%, con Forum a 1.186.000, 18.13%. Su Italia 1 CSI: NY ha registrato un netto di 121.000 telespettatori, share 3.02% e 215.000, 3.71%. Su Rete 4 Love is in the air ha registrato 161.000, 4.21%; Everywhere I go – Coincidenze d’amore ha dato la linea al Tg4 con 82.000 telespettatori, share 1.97% e dopo il Tg Detective in corsia 198.000, 2.14%; 346.000, 3.06%. La7 ha ottenuto con Omnibus 97.000 telespettatori, share 3.38%, nel segmento News 92.000, 3.59% e nel Dibattito 176.000, 4.51%; quindi Coffee Break 121.000, 3.23% e L’aria che tira 192.000, 4.07% e L’aria che tira Oggi 361.000, 3.89%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Che Dio ci aiuti 969.000, 9.65%, e 921.000, 10.93%; Estate in diretta nel segmento Start 922.000, 11.98%, nella presentazione 1.269.000, 17.61% e nel programma 1.349.000, 17.98%. Su Rai 2 Aspettando BellaMa’ ha registrato 307.000, 2.95%; Squadra Speciale Cobra 11 292.000, 3.23%, e 311.000, 3.82%. Su Rai 3 Il Provinciale 470.000, 5.54%, Di là dal fiume e tra gli alberi 417.000, 5.41%; Il mondo con gli occhi di Overland 608.000, 8.33%, Geo Magazine 760.000, 9.76%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.118.000 telespettatori, share 19.09%, The Family 1.915.000, 19.17%; La promessa 1.662.000, 20.50%; Pomeriggio Cinque News nella prima parte 1.234.000, 17.07%, nella seconda 1.026.000, 13.84% e nei saluti 952.000, 12.13%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 412.000 telespettatori, 3.71%, mentre The Mentalist 342.000, 4.63%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 701.000 telespettatori, 7.06% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 456.000, 5.64%, e il film Il temerario un netto di 227.000, 3.02%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 208.000, 2.33%. C’era una volta… il Novecento un netto di 146.000, 1.82%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Noos – Viaggi nella natura ha registrato un netto di 483.000 telespettatori, share 10.06%. Su Rai 2 Storie di donne al bivio 407.000, 4.80%. Su Rai 3 Mixer – Vent’anni di televisione 228.000, 1.83%, O anche no! Speciale 113.000, 1.55%. Su Canale 5 il film Come è bello far l’amore un netto di 340.000, 9.11%. Su Italia 1 il film Fighting un netto di 270.000, 6.32%. Su Rete 4 Harry Wild – La signora del delitto 146.000, 3.18%. Su La7 il film Brutti, sporchi e cattivi 133.000, 2.31%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.521.000, 21.98%; ore 20:00 3.173.000, 23.03%.

2.521.000, 21.98%; 3.173.000, 23.03%. Tg2 ore 13:00 1.231.000, 11.22%; ore 20:30 904.000, 6.27%.

1.231.000, 11.22%; 904.000, 6.27%. Tg3 ore 14:30 1.241.000, 12.23%; ore 19:00 1.305.000, 13.03%.

1.241.000, 12.23%; 1.305.000, 13.03%. Tg5 ore 13:00 2.471.000, 22.32%; ore 20:00 2.831.000, 20.27%.

2.471.000, 22.32%; 2.831.000, 20.27%. Studio Aperto ore 12:25 1.165.000, 12.81%; ore 18:30 440.000, 5.47%.

1.165.000, 12.81%; 440.000, 5.47%. Tg4 ore 12.00 286.000, 4.34%; ore 18:55 472.000, 4.71%.

286.000, 4.34%; 472.000, 4.71%. Tg La7 ore 13:30 634.000, 5.57%; ore 20:00 965.000, 6.92%.

Dati AUDITEL™