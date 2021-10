Gli ascolti tv del giovedì, con l’Europa League, fiction e documentari in prima tv. La palma del prime time va alla fiction di Rai 1, Fino all’ultimo battito, con oltre 4 mln di telespettatori, mentre il film di Canale 5 conquista la seconda piazza con poco più di 1,9 mln. Terza piazza per Napoli – Legia Varsavia in Europa League, con Dritto e Rovescio a poca distanza e a seguire, di misura, PiazzaPulita. Per il docufilm sull’omicidio di Marta Russo solo 590.000 telespettatori.

Prime Time

Su Rai 1 La serie Fino all’ultimo battito ha registrato 4.177.000 telespettatori, share 20,6%. Nel dettaglio nella prima puntata 4.355.000, 19,11% e nella seconda, in seconda serata, 3.984.000, 22,76%.

ha registrato 4.177.000 telespettatori, share 20,6%. Nel dettaglio nella prima puntata 4.355.000, 19,11% e nella seconda, in seconda serata, 3.984.000, 22,76%. Su Rai 2 Il docufilm Marta. Il delitto della Sapienza ha registrato un netto di 589.000 telespettatori, share 2,73%.

ha registrato un netto di 589.000 telespettatori, share 2,73%. Su Rai 3 Lo show Lui è peggio di me , ultima puntata, ha registrato 852.000 telespettatori, share 4,01%.

, ultima puntata, ha registrato 852.000 telespettatori, share 4,01%. Su Canale 5 Il film Fast & Furious – Hobbs & Shaw ha registrato un netto di 1.916.000 telespettatori, share 10,84%.

ha registrato un netto di 1.916.000 telespettatori, share 10,84%. Su Italia Il film Chiedimi se sono felice ha registrato un netto di 914.000 telespettatori, share 4,22%.

ha registrato un netto di 914.000 telespettatori, share 4,22%. Su Rete 4 Dritto e Rovescio ha registrato 1.058.000 telespettatori, share 6,38%.

ha registrato 1.058.000 telespettatori, share 6,38%. Su La7 PiazzaPulita ha registrato 1.013.000 telespettatori, share 6,08%.

ha registrato 1.013.000 telespettatori, share 6,08%. Su Tv8 Il match Napoli – Legia Varsavia , Europa League, è stato visto da 1.152.000 telespettatori, share 5%.

, Europa League, è stato visto da 1.152.000 telespettatori, share 5%. Su Nove Il contadino cerca moglie ha registrato 459.000 telespettatori, share 2%.

Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.863.000 telespettatori, share 20,12%.

ha registrato 4.863.000 telespettatori, share 20,12%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 847.000 telespettatori, share 3,47%.

ha registrato 847.000 telespettatori, share 3,47%. Su Rai 3 Blob 1.158.000, 5,39%. Che Succ3de? 1.323.000, 5,81%. Un posto al sole 1.693.000, 7,02%.

1.158.000, 5,39%. 1.323.000, 5,81%. 1.693.000, 7,02%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.678.000 telespettatori, share 15,21%.

ha registrato 3.678.000 telespettatori, share 15,21%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.152.000 telespettatori, share 4,83%.

ha registrato 1.152.000 telespettatori, share 4,83%. Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 1.039.000 telespettatori, share 4,46% e 838.000, 3,44%.

ha registrato 1.039.000 telespettatori, share 4,46% e 838.000, 3,44%. Su La7 Otto e mezzo ha registrato 1.658.000 telespettatori, share 6,89%.

ha registrato 1.658.000 telespettatori, share 6,89%. Su Nove Deal With It ha registrato 357.000 telespettatori, share 1,5%.

Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.038.000 telespettatori, share 20,14% e nel game un netto di 4.301.000, 22,96%.

ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.038.000 telespettatori, share 20,14% e nel game un netto di 4.301.000, 22,96%. Su Rai 2 Un milione di piccole cose 265.000, 1,58%. NCIS: Los Angeles ha registrato un netto di 686.000 telespettatori, share 3,26%.

265.000, 1,58%. ha registrato un netto di 686.000 telespettatori, share 3,26%. Su Canale 5 Caduta libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.419.000 telespettatori, share 16,78% e nel game un netto di 3.464.000, 10,19%.

ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.419.000 telespettatori, share 16,78% e nel game un netto di 3.464.000, 10,19%. Su Italia 1 CSI ha registrato 610.000 telespettatori, share 3%.

ha registrato 610.000 telespettatori, share 3%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 865.000 telespettatori, share 4,01%.

ha registrato 865.000 telespettatori, share 4,01%. Su La7 Ghost Whisperer ha registrato 159.000 telespettatori, share 1,21% e 183.000, 1,03%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina ha totalizzato un netto di 910.000 telespettatori, share 17,64%. Storie italiane nella prima parte 833.000, 17,18% e nella seconda 891.000, 14,67%. È sempre Mezzogiorno 1.645.000, 15,44%.

ha totalizzato un netto di 910.000 telespettatori, share 17,64%. nella prima parte 833.000, 17,18% e nella seconda 891.000, 14,67%. 1.645.000, 15,44%. Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 452.000 telespettatori, share 6,92% e nella seconda 770.000, 7,70%.

ha registrato nella prima parte 452.000 telespettatori, share 6,92% e nella seconda 770.000, 7,70%. Su Rai 3 Agorà ha registrato nella presentazione 427.000, 7,66%, nel programma 401.000, 7,72% e nel segmento Extra 323.000, 6,77%. Elisir nella presentazione 258.000, 5,24% e nel programma 442.000, 7,33%. Dopo il TG Quante Storie 741.000, 6,12%. Le storie di Passato e presente 635.000, 4,68%.

ha registrato nella presentazione 427.000, 7,66%, nel programma 401.000, 7,72% e nel segmento Extra 323.000, 6,77%. nella presentazione 258.000, 5,24% e nel programma 442.000, 7,33%. Dopo il TG 741.000, 6,12%. 635.000, 4,68%. Su Canale 5 Mattino Cinque nella prima parte 914.000, 17,80% e nella seconda 797.000, 16,72%. Forum ha registrato 1.544.000 telespettatori, share 19,11%.

nella prima parte 914.000, 17,80% e nella seconda 797.000, 16,72%. ha registrato 1.544.000 telespettatori, share 19,11%. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato 237.000 telespettatori, share 3,14%.

ha registrato 237.000 telespettatori, share 3,14%. Su Rete 4 Un detective in corsia ha ottenuto 168.000 telespettatori, share 2,74%. Dopo il Tg Il Segreto 194.000, 1,76%. La signora in giallo 552.000, 4,13%.

ha ottenuto 168.000 telespettatori, share 2,74%. Dopo il Tg 194.000, 1,76%. 552.000, 4,13%. Su La7 Omnibus ha registrato 183.000 telespettatori, share 3,45%, nel segmento News 120.000, 2,96% e nel Dibattito 195.000, 3,64%. Coffee Break 182.000, 3,76%. L’aria che tira 325.000, 5,25%; L’aria che tira – Oggi 452.000, 4,14%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.608.000, 13,05%. Il paradiso delle signore ha registrato 1.817.000, 17,92%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 1.664.000, 16,66% e nel programma 2.034.000, 17,96%.

1.608.000, 13,05%. ha registrato 1.817.000, 17,92%. ha registrato nella presentazione 1.664.000, 16,66% e nel programma 2.034.000, 17,96%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 633.000 telespettatori, share 4,85%. Detto Fatto 457.000, 4,45%. Voglio essere un mago! 223.000, 2,17%.

ha registrato 633.000 telespettatori, share 4,85%. 457.000, 4,45%. 223.000, 2,17%. Su Rai 3 #Maestri 392.000, 3,63%. Aspettando Geo 619.000, 6,26%. Geo ha registrato 1.232.000 telespettatori, share 10,83%.

392.000, 3,63%. 619.000, 6,26%. ha registrato 1.232.000 telespettatori, share 10,83%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.449.000 telespettatori, share 17,84%. Una Vita 2.486.000, 18,49%. Uomini e donne 2.629.000, 22,65% e nel Finale 2.028.000, 19,62%. Amici di Maria De Filippi 1.752.000, 17,63%. GF Vip 1.721.000, 17,91%. Love is in the air 1.593.000, 16,05%. Pomeriggio Cinque 1.715.000, 15,19%.

ha registrato 2.449.000 telespettatori, share 17,84%. 2.486.000, 18,49%. 2.629.000, 22,65% e nel Finale 2.028.000, 19,62%. 1.752.000, 17,63%. 1.721.000, 17,91%. 1.593.000, 16,05%. 1.715.000, 15,19%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 731.000 telespettatori, 5,26%. Superstore un netto di 222.000, 2,18%.

ha registrato 731.000 telespettatori, 5,26%. un netto di 222.000, 2,18%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 759.000 telespettatori, 5,92% di share. Il film Texas – Oltre il fiume un netto di 485.000, 4,40%.

ha registrato un netto di 759.000 telespettatori, 5,92% di share. Il film un netto di 485.000, 4,40%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 342.000, 2,56% e nel programma 359.000 telespettatori, share 3,22%; Tagadoc 150.000, 1,49%.

Seconda serata

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 750.000 telespettatori, share 10,17%.

ha registrato un netto di 750.000 telespettatori, share 10,17%. Su Rai 2 Anni ’20 Notte ha registrato 187.000 telespettatori, share 2,01%.

ha registrato 187.000 telespettatori, share 2,01%. Su Rai 3 Blob 359.000, 2,83%. Tg3 LineaNotte ha registrato un netto di 250.000 telespettatori, share 3,34%.

359.000, 2,83%. ha registrato un netto di 250.000 telespettatori, share 3,34%. Su Italia 1 Il film Al, John e Jack ha registrato un netto di 413.000 telespettatori, share 5,35%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.048.000, 22,18%; ore 20:00 5.036.000, 23,09%.

3.048.000, 22,18%; 5.036.000, 23,09%. Tg2 ore 13:00 1.738.000, 13,50%; ore 20:30 1.182.000, 5,03%.

1.738.000, 13,50%; 1.182.000, 5,03%. Tg3 ore 14:30 1.613.000, 12,26%; ore 19:00 2.063.000, 12,14%.

1.613.000, 12,26%; 2.063.000, 12,14%. Tg5 ore 13:00 2.770.000, 21,29%; ore 20:00 4.009.000, 18,13%.

2.770.000, 21,29%; 4.009.000, 18,13%. Studio Aperto ore 12:25 1.247.000, 11,54%; ore 18:30 665.000, 4,96%.

1.247.000, 11,54%; 665.000, 4,96%. Tg4 ore 12.00 286.000, 3,23%; ore 18:55 698.000, 4,03%.

286.000, 3,23%; 698.000, 4,03%. Tg La7 ore 13:30 577.000, 4,18%; ore 20:00 1.061.000, 4,82%.

Ascolti X Factor 2021

Ieri sera – su Sky Uno/+1 e on demand – la puntata di X Factor 2021 dedicata agli Home Visit ha totalizzato 622.000 spettatori medi con uno share del 2.4%, con una permanenza che si conferma al 64%.

