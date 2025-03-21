Gli ascolti tv del giovedì, con una classica come Italia – Germania su Rai 1, un altro classico come il Titanic su Canale 5, Splendida Cornice su RaiTre…

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 il match Italia – Germania, valevole per la UEFA Nations League, ha registrato 8.213.000 telespettatori, share 36.49% nel primo tempo e 7.828.000, 37.93% nel secondo. Su Canale 5 il film Titanic ha ottenuto un netto di 1.286.000 telespettatori, share 10.36%. Su Rai 2 il film Masquerade – Ladri d’amore 584.000, 3.46%. Su Rai 3 Splendida Cornice ha ottenuto nella presentazione 931.000 telespettatori, share 4.15%, e nel programma 1.013.000, 6.02%. Su Italia 1 il film Jurassic World – Il regno distrutto è stato visto da un netto di 902.000 telespettatori, share 5.29%. Su Rete 4 Dritto e rovescio ha registrato 970.000, 6.93%. Su La7 PiazzaPulita ha ottenuto nella presentazione 799.000 telespettatori, share 3.57%, e nel programma 871.000, 6.43%. Su Tv8 il film Tutte contro lui un netto di 344.000, 1.90%. Su Nove Only Fun – Comico Show 673.000 telespettatori, share 3.75%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Canale 5 Striscia la notizia 2.692.000 telespettatori, share 11.96%. Su Rai 2 Tg2 Post 511.000, 2.25%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 1.046.000, 5.41% e a seguire Fin che la barca va 978.000, 4.84%; Il cavallo e la torre 1.195.000, 5.57%; Un posto al sole 1.576.000, 6.94%. NCIS su Italia 1 registra 1.398.000 telespettatori, share 6.30% mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 1.025.000 telespettatori, share 4.80% e 870.000, 3.82%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.411.000 telespettatori, share 6.24%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese Celebrity Chef ha ottenuto 426.000 telespettatori, share 1.93% e su Nove Don’t Forget the Lyrics ha registrato 513.000 telespettatori, share 2.31%. Su Real Time Casa a prima vista .000, %.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.209.000, 23.67%, e nel game un netto di 4.828.000, 27.96%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.001.000 telespettatori, share 16.20% e nel game un netto di 3.185.000, 19.75%. Su Rai 2 Blue Bloods ha ottenuto un netto di 773.000, 4.05%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 570.000 telespettatori, share 3.05%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 861.000 telespettatori, share 4.51%, mentre su La7 Famiglie d’Italia 325.000, 2.15%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 556.000 telespettatori, share 14.14%, mentre UnoMattina ha registrato un netto 801.000, 18.30%; Storie Italiane nella prima parte 746.000, 18.30%, e nella seconda 929.000, 18.57%; È sempre Mezzogiorno 1.629.000, 17.70%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club 236.000, 5.47%; I Fatti Vostri ha registrato 430.000, 7.61%, e 824.000, 9.18%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto 275.000, 5.86%; ReStart 201.000, 4.93%; Elisir nella presentazione 198.000, 4.96%, e nel programma 278.000, 6.50%, Mixer Storia 225.000, 4.13%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 510.000, 4.84%; Passato e Presente 480.000, 3.94%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 857.000 telespettatori, share 19.51% e 705.000, 17.62%, con Forum a 1.240.000, 17.89%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato nell’episodio prima del TG 372.000 telespettatori, share 5.88% e su Rete 4 Endless Love 219.000, 5%, Tempesta d’amore 245.000, 6.01%; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con 268.000 telespettatori, share 5.37% e dopo il Tg La signora in giallo 585.000, 5.39%. La7 ha ottenuto con Omnibus 139.000 telespettatori, share 3.83%, nel segmento News 163.000, 3.95% e nel Dibattito 205.000, 4.45%; quindi Coffee Break 196.000, 4.80% e L’aria che tira 282.000, 5.41% e L’aria che tira Oggi 486.000, 5.11%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona nella prima parte 1.442.000, 13.18% e nella seconda 1.522.000, 17.34%; Il Paradiso delle Signore 1.625.000, 19.63%; La vita in diretta nella presentazione 1.569.000, 18.84%, e nel programma 2.154.000, 21.79%. Su Rai 2 Ore 14 un netto di 1.051.000, 9.59%; BellaMa’ nella prima parte 513.000, 6.04%, e nella seconda 569.000, 6.98% La Porta Magica 337.000, 3.91%, e nel segmento E poi… 258.000, 2.73%. Su Rai 3 Rai Parlamento Question Time 239.000, 2.54%, Aspettando Geo 580.000, 7.07%, e Geo 1.118.000, 10.79%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.387.000 telespettatori, share 19.89%, Tradimento 2.270.000, 20.16%; Uomini e donne 2.413.000, 25.09% e nel Finale 1.698.000, 20.55%; Amici di Maria De Filippi 1.593.000, 19.20%, My Home My Destiny 1.417.000, 17.61%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.214.000, 14.58%, nella seconda 1.228.000, 12.85% e nei saluti 1.434.000, 12.96%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 489.000 telespettatori, 4.24%; Lethal Weapon 492.000, 5.37%; Grande Fratello 369.000, 3.55%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 755.000 telespettatori, 7.04% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 502.000, 6%, e il film La collina degli stivali un netto di 349.000, 3.67%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 534.000, 4.82%, nel programma 431.000, 4.86% e nel segmento Focus 251.000, 3.06%; La Torre di Babele Doc 187.000, 1.92%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 563.000 telespettatori, share 8.50%. Su Rai 2 Come ridevamo 191.000, 2.76%; Generazione Z (fino alle ore 2) 83.000, 2.49%. Su Rai 3 Tg3 LineaNotte 386.000, 6.09% e il corto Rosa e’ pezza 115.000, 3.24%. Su Italia 1 il film Bussano alla porta un netto di 215.000, 4.63%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.924.000, 23.96%; ore 20:00 4.996.000, 25.65%.

2.924.000, 23.96%; 4.996.000, 25.65%. Tg2 ore 13:00 1.499.000, 13.34%; ore 20:30 923.000, 4.23%.

1.499.000, 13.34%; 923.000, 4.23%. Tg3 ore 14:30 1.183.000, 10.58%; ore 19:00 1.877.000, 12.18%.

1.183.000, 10.58%; 1.877.000, 12.18%. Tg5 ore 13:00 2.641.000, 23.08%; ore 20:00 3.738.000, 18.82%.

2.641.000, 23.08%; 3.738.000, 18.82%. Studio Aperto ore 12:25 1.092.000, 11.70%; ore 18:30 592.000, 4.96%.

1.092.000, 11.70%; 592.000, 4.96%. Tg4 ore 12.00 482.000, 6.71%; ore 18:55 664.000, 4.30%.

482.000, 6.71%; 664.000, 4.30%. Tg La7 ore 13:30 724.000, 6.04%; ore 20:00 1.555.000, 7.83%.

Dati AUDITEL™