Gli ascolti tv del giovedì, con Un passo dal cielo che chiude la sua ottava stagione, un altro appuntamento col GF, il ritorno di Splendida Cornice e la semifinale di MasterChef Italia 14…

NB: In parentesi i dati ‘vecchio Standard’ (Big Screen)

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 l’ultimo appuntamento con la serie Un passo dal cielo ha registrato 4.270.000 telespettatori, share 23,21% (4.233.000, 23,32%). Su Canale 5 Grande Fratello ha ottenuto 2.050.000 telespettatori, share 15,33% (1.994.000, 15,12%). Su Rai 3 Splendida Cornice ha ottenuto nella presentazione 1.054.000 telespettatori, share 4,84%, e nel programma 1.196.000, 6,84% (1.046.000, 4,86% e nel programma 1.187.000, 6,89%). Su Italia 1 il film Harry Potter e il principe Mezzosangue è stato visto da un netto di 1.088.000 telespettatori, share 6,57% (1.078.000, 6,60%). Su Rete 4 Dritto e rovescio ha registrato 895.000, 6,03% (888.000, 6,07%). Su La7 PiazzaPulita ha ottenuto 860.000, 5,96% (854.000, 6,01%). Su Nove Only Fun Comico Show 674.000 telespettatori, share 3,67% (674.000, 3,72%). Su Rai 2 la prima puntata di Detectives – Casi risolti e irrisolti 574.000, 3,06% (568.000, 3,07%). Su Tv8 il match Anderlecht – Fenerbahce, per l’Europa League, un netto di 331.000, 1,64% (330.000, 1,66%). Su Real Time Vite al limite 238.000, 1,23%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 5.036.000, 24,07% (5.020.000, 24,19%); Affari Tuoi (Quanto hanno vinto?) 6.240.000, 28,74% (6.213.000, 28,86%); Striscia la notizia su Canale 5 2.935.000 telespettatori, share 13,52% (2.925.000, 13,60%). Su Rai 2 Tg2 Post 435.000, 1,99%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 986.000, 4,96% e a seguire Via dei Matti n.0 889.000, 4,31%; Il cavallo e la torre 1.236.000, 5,87%; Un posto al sole 1.624.000, 7,46% (1.592.000, 7,38%). NCIS su Italia 1 registra 1.467.000 telespettatori, share 6,83% (1.462.000, 6,86%) mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 1.010.000 telespettatori, share 4,79% e 890.000, 4,08%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.738.000 telespettatori, share 8,07% (1.729.000, 8,10%), mentre su Nove Cash or trash? ha registrato 734.000 telespettatori, share 3,41% (734.000, 3,45%). Su Real Time Casa a prima vista 710.000, 3,30%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.334.000, 23,09%, e nel game (La Ghigliottina) un netto di 4.433.000, 25,31%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.075.000 telespettatori, share 15,30% e nel game un netto di 3.178.000, 19,11%. Su Rai 2 Blue Bloods ha ottenuto un netto di 646.000, 3,30%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 653.000 telespettatori, share 3,43%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 822.000 telespettatori, share 4,20%, mentre su La7 Famiglie d’Italia 298.000, 1,89%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 492.000 telespettatori, share 12,75%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 943.000, 19,30%; Storie Italiane nella prima parte 969.000, 20,74%, e nella seconda 954.000, 17,38%; È sempre Mezzogiorno 1.793.000, 17,98%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club 194.000, 3,99%; I Fatti Vostri ha registrato 464.000, 7,50%, e 902.000, 9,29%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto 310.000, 5,96%, e nel segmento Extra 223.000, 4,59%; ReStart 210.000, 4,51%; Elisir 169.000, 3,72%, e nel programma 271.000, 5,56%, Mixer Storia 219.000, 3,73%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 544.000, 4,75%; Passato e Presente 467.000, 3,68%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 977.000 telespettatori, share 19,94% e 943.000, 20,28%, con Forum a 1.327.000, 17m67%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 412.000 telespettatori, share 6,04% e su Rete 4 Terra amara 223.000, 4,45%, Tempesta d’amore 217.000, 4,64%; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con 328.000 telespettatori, share 5,99% e dopo il Tg La signora in giallo un netto di 713.000, 6,17%. La7 ha ottenuto con Omnibus 235.000 telespettatori, share 4,89%, nel segmento News 157.000, 3,92% e nel Dibattito 250.000, 4,92%; quindi Coffee Break 227.000, 4,87% e L’aria che tira 343.000, 6,07% e L’aria che tira Oggi 496.000, 4,86%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona nella presentazione 2.050.000, 16,65%, nella prima parte 1.887.000, 16,31%, e nella seconda 1.764.000, 18,14%; Il Paradiso delle Signore 1.851.000, 20,10%; La vita in diretta nella presentazione 1.838.000, 19,84%, e nel programma 2.318.000, 21,51%. Su Rai 2 Ore 14 un netto di 1.043.000, 9,06%; BellaMa’ nella prima parte 662.000, 7%, e nella seconda 714.000, 8,01% La Porta Magica 415.000, 4,36%, e nel segmento E poi… 312.000, 2,99%. Su Rai 3 Rai Parlamento Question Time 309.000, 3,06%, Aspettando Geo 798.000, 8,61%, e Geo 1.484.000, 12,39%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.223.000 telespettatori, share 17,69%, Tradimento 2.303.000, 19,37%; Uomini e donne (live) 2.609.000, 24,86% e nel Finale 1.991.000, 21,19%; Amici di Maria De Filippi 1.607.000, 17,52%, My Home My Destiny 1.263.000, 14,57%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.151.000, 12,43%, nella seconda 1.288.000, 12,30% e nei saluti 1.556.000, 12,81%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 415.000 telespettatori, 3,43%; Lethal Weapon 361.000, 3,58%; Grande Fratello 281.000, 2,50%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 725.000 telespettatori, 6,33% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 450.000, 4,77%, e il film I giorni dell’ira nella prima parte 380.000, 4,14% e nella seconda 426.000, 3,65%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 486.000, 4,94%, nel programma 486.000, 4,94% e nel segmento Focus 319.000, 3,55%; La Torre di Babele Doc 181.000, 1,71%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 654.000 telespettatori, share 8,47%. Su Rai 2 Come ridevamo 269.000, 2,69%; Generazione Z 105.000, 2.10%. Su Rai 3 Tg3 LineaNotte 400.000, 5,42%. Su Italia 1 il film Macchine mortali un netto di 260.000, 5,41%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.391.000, 26,66%; ore 20:00 4.866.000, 24,24%.

3.391.000, 26,66%; 4.866.000, 24,24%. Tg2 ore 13:00 1.620.000, 13,51%; ore 20:30 843.000, 3,98%.

1.620.000, 13,51%; 843.000, 3,98%. Tg3 ore 14:30 1.297.000, 11,07%; ore 19:00 1.894.000, 11,88%.

1.297.000, 11,07%; 1.894.000, 11,88%. Tg5 ore 13:00 2.551.000, 21,06%; ore 20:00 3.821.000, 18,82%.

2.551.000, 21,06%; 3.821.000, 18,82%. Studio Aperto ore 12:25 1.044.000, 10,34%; ore 18:30 594.000, 4,57%.

1.044.000, 10,34%; 594.000, 4,57%. Tg4 ore 12.00 424.000, 5,43%; ore 18:55 654.000, 4,10%.

424.000, 5,43%; 654.000, 4,10%. Tg La7 ore 13:30 685.000, 5,44%; ore 20:00 1.401.000, 6,90%.

Ascolti tv MasterChef Italia 14

“Lo show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, su Sky Uno/+1 e on demand, ha ottenuto una media serata di 829mila spettatori tv con il 4,2% di share tv. In particolare, il primo episodio ha raggiunto 907mila spettatori tv medi, con 1.275.000 contatti tv, il 3,9% di share tv e il 71% di permanenza; il secondo ha totalizzato 750mila spettatori tv medi, con 1.067.000 contatti tv, il 4,5% di share tv e il 70% di permanenza.

Sui sette giorni, gli episodi di una settimana fa raggiungono una media, tra TV e second screen, di 1.838.000 spettatori”. (Fonte US Sky)

