Gli ascolti tv del 2 giugno, Festa della Repubblica: daytime modificato, ma una certezza, ovvero Don Matteo (in replica) su Rai 1. Ed è proprio la riproposizione della fiction (ancora con Terence Hill protagonista) a vincere la serata avvicinandosi ai 3 milioni d’ascolto, Canale 5 è alle sue spalle con quasi 1,9 milioni di telespettatori e il 12.4%. Al terzo posto si posiziona il match Spagna – Portogallo ma senza destare grosso interesse da parte del pubblico, a ruota seguono Dritto e Rovescio su Rete 4 e Rai 2 sotto il milione con il film Appena un minuto.

In access, anticipato dal canto degli Italiani interpretato da Gianni Morandi dall’Arena di Verona, i Soliti Ignoti di Amadeus scendono sotto i 4 milioni d’ascolto, Striscia la Notizia ne fa 2,7 mentre Otto e mezzo si porta 1.212.000 telespettatori.

Da segnalare inoltre, nelle iniziative per celebrare il 2 giugno il ritorno della tradizionale parata per la Festa in onda al mattino su Rai 1 che ottiene il 40% di share, ne approfitta E’ sempre mezzogiorno con il traino portandosi vicinissimo al 19% per la sua penultima puntata.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Don Matteo 12 , in replica, ha registrato 2.811.000 telespettatori, share 18,9%.

Su Rai 2 Il film Appena un minuto ha registrato 786.000 telespettatori, share 4.9%.

ha registrato 786.000 telespettatori, share 4.9%. Su Rai 3 Il doc Caro Presidente ha registrato 348.000 telespettatori, share 2.17%.

ha registrato 348.000 telespettatori, share 2.17%. Su Canale 5 Il film La mia banda suona il Pop ha registrato un netto di 1.881.000 telespettatori, share 12.39%.

ha registrato un netto di 1.881.000 telespettatori, share 12.39%. Su Italia 1 Il match Spagna – Portogallo , UEFA Nations League 2022, ha registrato un netto di 1.107.000 telespettatori, share 6.64%.

, UEFA Nations League 2022, ha registrato un netto di 1.107.000 telespettatori, share 6.64%. Su Rete 4 Dritto e Rovescio ha registrato 1.052.000 telespettatori, share 7.98%.

ha registrato 1.052.000 telespettatori, share 7.98%. Su La7 PiazzaPulita ha registrato 773.000 telespettatori, share 6.33%.

ha registrato 773.000 telespettatori, share 6.33%. Su Tv8 Antonino Chef Academy è stato visto da 253.000 telespettatori, share 1.6%.

è stato visto da 253.000 telespettatori, share 1.6%. Su Nove Only Fun – Comico Show ha registrato 411.000 telespettatori, share 2.7%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 3.788.000 telespettatori, share 22.53%.

ha registrato 3.788.000 telespettatori, share 22.53%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 822.000 telespettatori, share 4.83%.

ha registrato 822.000 telespettatori, share 4.83%. Su Rai 3 Blob 644.000, 4.43%. La gioia della musica 855.000, 5.52%. Un posto al sole 1.305.000, 7.75%.

644.000, 4.43%. 855.000, 5.52%. 1.305.000, 7.75%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 2.726.000 telespettatori, share 16.25%.

ha registrato 2.726.000 telespettatori, share 16.25%. Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 780.000 telespettatori, share 4.93% e 760.000, 4.47%.

ha registrato 780.000 telespettatori, share 4.93% e 760.000, 4.47%. Su La7 Otto e mezzo ha registrato 1.212.000 telespettatori, share 7.35%.

ha registrato 1.212.000 telespettatori, share 7.35%. Su Tv8 Celebrity Chef ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Nove Deal with it ha registrato 228.000 telespettatori, share 1.4%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.386.000 telespettatori, share 23.35% e nel game un netto di 3.356.000, 26.82%.

ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.386.000 telespettatori, share 23.35% e nel game un netto di 3.356.000, 26.82%. Su Rai 2 The Good Doctor ha registrato un netto di 470.000 telespettatori, share 3.32%.

ha registrato un netto di 470.000 telespettatori, share 3.32%. Su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1.533.000 telespettatori, share 15.62% e nel game un netto di 2.434.000, 19.94%.

ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1.533.000 telespettatori, share 15.62% e nel game un netto di 2.434.000, 19.94%. Su Italia 1 CSI: Miami ha registrato 456.000 telespettatori, share 3.30%.

ha registrato 456.000 telespettatori, share 3.30%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 652.000 telespettatori, share 4.46%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Tg1 Edizione Straordinaria un netto di 657.000, 15.35%. UnoMattina ha totalizzato un netto di 1.550.000 telespettatori, share 26.68%. Tg1 – Parata del 2 giugno 2.718.000, 40.31%. È sempre Mezzogiorno 1.986.000, 18.79%.

un netto di 657.000, 15.35%. ha totalizzato un netto di 1.550.000 telespettatori, share 26.68%. 2.718.000, 40.31%. 1.986.000, 18.79%. Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 445.000 telespettatori, share 5.81% e nella seconda 1.809.000, 14.51%.

ha registrato nella prima parte 445.000 telespettatori, share 5.81% e nella seconda 1.809.000, 14.51%. Su Rai 3 Agorà ha registrato 282.000, 5.17% e nel segmento Extra 165.000, 2.68%. Elisir nella presentazione 137.000, 1.99% e nel programma 241.000, 3.23%. Dopo il TG Quante Storie 694.000, 5.78%. Passato e presente 540.000, 4.21%.

ha registrato 282.000, 5.17% e nel segmento Extra 165.000, 2.68%. nella presentazione 137.000, 1.99% e nel programma 241.000, 3.23%. Dopo il TG 694.000, 5.78%. 540.000, 4.21%. Su Canale 5 MattinoCinque News Speciale nella prima parte 797.000, 13.36% e nella seconda 1.044.000, 12.17%.

nella prima parte 797.000, 13.36% e nella seconda 1.044.000, 12.17%. Su Italia 1 CSI: New York ha registrato 184.000 telespettatori, share 2.83% e 232.000, 3.07%

ha registrato 184.000 telespettatori, share 2.83% e 232.000, 3.07% Su Rete 4 Viva l’Italia ha ottenuto 120.000 telespettatori, share 1.86%. Dopo il Tg Il Segreto 164.000, 1.56%. La signora in giallo 454.000, 3.59%.

ha ottenuto 120.000 telespettatori, share 1.86%. Dopo il Tg 164.000, 1.56%. 454.000, 3.59%. Su La7 Omnibus ha registrato 158.000 telespettatori, share 3.35%, nel segmento News 98.000, 3.12% e nel Dibattito 165.000, 3.07%. Coffee Break 132.000, 2.03%. L’aria che tira – Il diario 167.000, 1.71%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.805.000, 16.34%. Sei sorelle ha registrato 1.288.000, 14.45%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 1.464.000, 16.33% e nel programma 1.728.000, 19.22%.

1.805.000, 16.34%. ha registrato 1.288.000, 14.45%. ha registrato nella presentazione 1.464.000, 16.33% e nel programma 1.728.000, 19.22%. Su Rai 2 Italiani fantastici e dove trovarli ha registrato 387.000 telespettatori, share 3.28%.

ha registrato 387.000 telespettatori, share 3.28%. Su Rai 3 Il futuro passa di qui – La nostra Costituzione 217.000, 2.42%. Geo 270.000, 3.11%. Geo Magazine ha registrato 694.000 telespettatori, share 7.55%.

217.000, 2.42%. 270.000, 3.11%. ha registrato 694.000 telespettatori, share 7.55%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.243.000 telespettatori, share 17.95%. Una Vita 2.163.000, 19.64%. Brave and Beautiful 1.424.000, 16.06%. Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.264.000, 14.55% e nella seconda 1.371.000, 15.29%.

ha registrato 2.243.000 telespettatori, share 17.95%. 2.163.000, 19.64%. 1.424.000, 16.06%. nella presentazione 1.264.000, 14.55% e nella seconda 1.371.000, 15.29%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 495.000 telespettatori, 4%; 562.000, 4.84% e 604.000, 5.33%. NCIS: Los Angeles 324.000, 3.65% e 306.000, 3.45%

ha registrato 495.000 telespettatori, 4%; 562.000, 4.84% e 604.000, 5.33%. 324.000, 3.65% e 306.000, 3.45% Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 577.000 telespettatori, 5.08% di share. Tg4 – Diario di guerra 394.000, 4.29%. Il film Roba da ricchi un netto di 342.000, 3.78%.

ha registrato un netto di 577.000 telespettatori, 5.08% di share. 394.000, 4.29%. Il film un netto di 342.000, 3.78%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 348.000, 3.01% e nel programma 374.000 telespettatori, share 3.86%. Speciale TgLa7 383.000, 3.83%.

Seconda serata

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 720.000 telespettatori, share 12.32%.

ha registrato 720.000 telespettatori, share 12.32%. Su Rai 2 Anni 20 Notte ha registrato 138.000 telespettatori, share 1.72%.

ha registrato 138.000 telespettatori, share 1.72%. Su Rai 3 Tg3 LineaNotte 165.000, 2.79%.

165.000, 2.79%. Su Italia 1 Monza: Destinazione paradiso ha registrato 600.000 telespettatori, share 4.05%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.286.000, 25.71%; ore 20:00 3.935.000, 26.87%.

3.286.000, 25.71%; 3.935.000, 26.87%. Tg2 ore 13:00 1.809.000, 14.51%; ore 20:30 972.000, 6.09%.

1.809.000, 14.51%; 972.000, 6.09%. Tg3 ore 14:30 1.367.000, 11.86%; ore 19:00 1.173.000, 10.19%.

1.367.000, 11.86%; 1.173.000, 10.19%. Tg5 ore 13:00 2.602.000, 20.68%; ore 20:00 3.161.000, 21.31%.

2.602.000, 20.68%; 3.161.000, 21.31%. Studio Aperto ore 12:25 1.221.000, 11.59%; ore 18:30 446.000, 4.71%.

1.221.000, 11.59%; 446.000, 4.71%. Tg4 ore 12.00 321.000, 3.75%; ore 18:55 477.000, 4.02%.

321.000, 3.75%; 477.000, 4.02%. Tg La7 ore 13:30 444.000, 3.51%; ore 20:00 787.000, 5.32%.

Dati AUDITEL™