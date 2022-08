Ascolti tv giovedì 18 agosto 2022

Un’altra giornata di ascolti tv a base di programmazione tipicamente estiva con una sventagliata di sport. Andiamo per ordine, come sempre, iniziando da Rai 1 che propone il film Il mio vicino del piano di sopra per il ciclo Purché finisca bene. Rai 2 ha riservato un’altra serata agli Europei di Atletica in diretta da Monaco, in una serata che ci ha visto ancora una volta esultare anche per la medaglia d’oro a Gianmarco Tamberi. Su Rai 3 è tornata La grande storia.

Sul fronte Mediaset, Canale 5 ha trasmesso la prima visione del film Il grande salto, mentre su Italia 1 ancora un prime time di serie TV e, in questo caso, FBI: Most Wanted. Rete 4 mantiene alta l’attenzione sull’attualità con Zona Bianca, così fa anche La7 con In onda nella versione lunga. Tv8 riaccende le dirette sulla Uefa Europa Conference League con Fiorentina – Twente, valida per i playoff di andata, conclude Nove con il film IP man.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 il film tv Purché finisca bene – Il mio vicino del piano di sopra ha registrato 1.934.000 telespettatori, share 14.60%, mentre su Canale 5 il film in prima tv Il grande salto ha ottenuto 1.385.000 telespettatori, share 9.90%. Su Rai 2 Europei di Atletica è stato visto da 1.780.000 telespettatori, share 12.80%, mentre su Italia 1 la serie FBI: Most Wanted ha registrato un netto di 1.046.000 telespettatori, share 7.40%. Su Rai 3 La Grande Storia ha registrato 452.000 telespettatori, share 3.40%, mentre il secondo appuntamento settimanale di Zona Bianca su Rete 4 ha convinto 717.000 telespettatori, share 6.70%. Su La7 In Onda ha ottenuto 584.000, 4.10%, mentre su Tv8 Fiorentina – Twente è stato visto da 641.000 telespettatori, share 4.60% e su Nove il film IP Man ha registrato 304.000 telespettatori, share 2.30%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time Techetechetè su Rai 1 ha registrato 2.859.000 telespettatori, share 18.76%, mentre Paperissima Sprint su Canale 5 2.129.000 telespettatori, share 13.91%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 815.000 telespettatori, share 5.35%. Su Rai 3 Blob 623.000, 4.39%, Viaggio in Italia 534.000, 3.57% e Il Santone 482.000, 3.16%. NCIS: New Orleans su Italia 1 registra 917.000 telespettatori, share 6.05% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 792.000 telespettatori, share 5.25% e nella seconda 976.000, 6.42%. Su La7 il segmento di fascia di In onda registra 833.000 telespettatori, share 5.45% e su Nove Deal with It ha raccolto 286.000 telespettatori, share 1.9%.