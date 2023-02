Senza Sanremo, gli ascolti tv tornano alla fiction, ai reality show e al calcio: vediamo i dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Che Dio ci aiuti 7 ha registrato nella prima puntata 4.017.000, 20% e nella seconda, in seconda serata 3.752.000, 21,62%. Su Canale 5 Grande Fratello Vip 7 (live) ha ottenuto 2.480.000 telespettatori, share 18,64%. Su Tv8 il match Juventus – Nantes per la UEFA Europa League è stato visto da 1.917.000 telespettatori, share 9%. Su Rai 2 il film Anna è stato visto da 1.002.000 telespettatori, share 5,08%. Su Italia 1 il film Harry Potter e il principe mezzosangue ha registrato un netto di 959.000 telespettatori, share 5,53%.Su La7 PiazzaPulita ha ottenuto 757.000, 4,88%. Su Rai 3 Splendida Cornice ha registrato 725.000 telespettatori, share 3,49%. Su Rete 4 Dritto e Rovescio ha convinto 851.000 telespettatori, share 5,42%. Su Nove il film Tutte contro lui – The Other Woman ha registrato 328.000 telespettatori, share 1,7%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access Soliti ignoti – Il ritorno su Rai 1 ha registrato 4.901.000 telespettatori, share 21,91%, mentre Striscia la notizia su Canale 5 3.885.000 telespettatori, share 17,35%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 662.000 telespettatori, share 2,92% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 933.000, 4,62% e a seguire Caro Marziano 1.105.000, 5,23%, Il cavallo e la torre 1.450.000, 6,73%, quindi Un posto al sole che registra 1.657.000, 7,35%. NCIS su Italia 1 registra 1.461.000 telespettatori, share 6,60% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 927.000 telespettatori, share 4,30% e nella seconda 851.000, 3,76%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.479.000 telespettatori, share 6,65%. Su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 472.000 telespettatori, share 2,1%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.341.000 telespettatori, share 23,20% e nel game un netto di 4.688.000, 26,66%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo 2.391.000 telespettatori, share 17,57% e nel game un netto di 3.555.000, 20,95%. Su Rai 2 The Rookie ha ottenuto un netto di 694.000, 3,54%, mentre su Italia 1 CSI ha ottenuto 744.000 telespettatori, share 3,87%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 764.000 telespettatori, share 3,76%, mentre su La7 Lingo – Parole in gioco ha registrato nel segmento La prima sfida 189.000, 1,35%, e nel game un netto 227.000, 1,34%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 628.000 telespettatori, share 12,60%, mentre UnoMattina ha registrato 955.000, 20,67%; a seguire Storie Italiane 1.030.000, 21,89% nella prima parte e nella seconda 1.018.000, 18,82%; È sempre mezzogiorno ha ottenuto 1.750.000, 17,50%. Su Rai 2 Viva Rai 2! 860.000, 17,63%; Slalom Gigante Femminile 329.000, 7%; I fatti vostri ha registrato 530.000 telespettatori, share 8,76% e 934.000, 9,65%, mentre su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 397.000, 7,87%, nel programma 346.000, 7,34%, e nel segmento Extra 276.000, 5,90%, mentre Elisir 364.000, 6,55%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 710.000, 6,17% e Passato e Presente 581.000, 4,61%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 873.000 telespettatori, share 18,67% e 884.000, 18,80%, Forum 1.570.000, 20,94%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 287.000 telespettatori, share 4,19% e su Rete 4 Monk ha dato la linea al Tg4 con 92.000 telespettatori, share 1,67% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 152.000, 1,50% e La signora in giallo 504.000, 4.09%. La7 ha ottenuto con Omnibus 185.000 telespettatori, share 3,92%, nel segmento News 85.000, 2,21% e nel Dibattito 198.000, 4,11%; quindi Coffee Break 158.000, 3,35% e L’aria che tira 244.000, 4,29% e L’aria che tira Oggi 390.000, 3,77%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra nella presentazione 1.940.000, 15,80% e nel programma 1.808.000, 17,54% e a seguire Il paradiso delle signore ha registrato 1.808.000, 20,73%, mentre La vita in diretta nella presentazione 1.934.000, 21,91% e nel programma 2.359.000, 22,08%. Su Rai 2 Ore 14 Light un netto di 595.000 telespettatori, share 5,39%; Bella ma’ un netto di 496.000, 5,56%; Nei tuoi panni 386.000, 4,16%. Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 630.000, 7,12%, Geo 1.328.000, 11,52%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.525.000 telespettatori, share 19,73%, Terra Amara 2.771.000, 22,83%, Uomini e donne (live) 2.763.000, 27,04% e nel finale 2.182.000, 24,67%; Amici di Maria De Filippi 1.728.000, 19,86%, GF Vip 1.568.000, 18,76%, Un altro domani 1.268.000, 14,43%, Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.250.000, 13,62%, nel programma 1.721.000, 16,02% e nel segmento I Saluti 1.824.000, 14,89%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 467.000 telespettatori, 3,77%, mentre The Mentalist 337.000, 3,32%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 642.000 telespettatori, 5,58% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 300.000, 3,35% e il film Jane Eyre un netto di 345.000, 3,37%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 325.000 telespettatori, share 2,71% e nel programma 307.000, 3,21%; Tagadà Focus 255.000, 2,91%. La7 Doc 172.000, 1,65%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 712.000 telespettatori, share 8,89%. Su Rai 2 Stasera c’è Cattelan su Rai2 247.000, 3,43%. Su Rai 3 Mixer – Vent’anni di televisione 334.000 telespettatori, share 2,46%, e Tg3 LineaNotte 264.000, 3,51%. Su Italia 1 il film Prima di domani ha registrato un netto di 285.000 telespettatori, share 5,93%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.287.000, 25,73%; ore 20:00 5.081.000, 25,06%.

3.287.000, 25,73%; 5.081.000, 25,06%. Tg2 ore 13:00 1.841.000, 15,58%; ore 20:30 1.126.000, 5,20%.

1.841.000, 15,58%; 1.126.000, 5,20%. Tg3 ore 14:30 1.433.000, 12,05%; ore 19:00 1.986.000, 12,40%.

1.433.000, 12,05%; 1.986.000, 12,40%. Tg5 ore 13:00 2.611.000, 21,77%; ore 20:00 4.289.000, 20,85%.

2.611.000, 21,77%; 4.289.000, 20,85%. Studio Aperto ore 12:25 1.208.000, 11,81%; ore 18:30 559.000, 4,37%.

1.208.000, 11,81%; 559.000, 4,37%. Tg4 ore 12.00 249.000, 3,19%; ore 18:55 695.000, 4,21%.

249.000, 3,19%; 695.000, 4,21%. Tg La7 ore 13:30 486.000, 3,81%; ore 20:00 1.045.000, 5,09%.

Dati AUDITEL™