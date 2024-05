Gli ascolti tv del mercoledì, con L’Isola dei Famosi su Canale 5, Chi l’ha visto? su Rai 3 e la finale di Conference League e tanti film. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Tv8 il match Olympiacos – Fiorentina, finale di UEFA Europa Conference League, ha registrato un netto di 2.948.000 telespettatori, share 15,73%. Su Rai 1 il film Mancino naturale ha registrato 2.115.000 telespettatori, share 11,60%. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi (live) ha registrato 2.000.000 telespettatori, share 14,14%. Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha ottenuto nella presentazione 997.000 telespettatori, share 4,68% e nel programma 1.616.000, 9,22%. Su Italia 1 il film Dolittle ha registrato un netto di 950.000 telespettatori, share 4,90%. Su Rai 2 il film Déjà Vu – Corsa contro il tempo ha ottenuto 877.000 telespettatori, share 4,76%. Su Rete 4 Fuori dal coro ha registrato 738.000 telespettatori, share 4,94%. Su La7 il doc Inside D-Day 1944-2024 ha ottenuto 456.000 telespettatori, share 3,10%. Su Nove il film Broken City è stato visto da 235.000 telespettatori, share 1,28%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 3.913.000, 21,14%; Affari Tuoi 4.972.000, 24,02%; Striscia la notizia su Canale 5 2.635.000 telespettatori, share 12,84%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 520.000 telespettatori, share 2,49% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 931.000, 5,51% e a seguire Riserva indiana 912.000, 5,07%, Il cavallo e la torre 1.228.000, 6,46%; Un posto al sole 1.605.000, 7,80%. NCIS su Italia 1 registra 1.350.000 telespettatori, share 6,76% mentre Prima di domani su Rete 4 616.000, 3,11%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.400.000 telespettatori, share 6,97%, mentre su Nove Don’t Forget the Lyrics ha registrato 658.000 telespettatori, share 3,27%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.613.000, 24,20%, e nel game un netto di 3.700.000, 25,96%, mentre su Canale 5 La ruota della fortuna ha registrato nel segmento Gira la ruota della fortuna 1.695.000 telespettatori, share 17,59% e nel game un netto di 2.887.000, 22,18%. Su Rai 2 SWAT ha ottenuto un netto di 571.000, 3,45%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 602.000 telespettatori, share 3,76%. Terra amara su Rete 4 ha raccolto 594.000 telespettatori, share 3,54%, mentre su La7 Padre Brown 163.000, 1,30%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 408.000 telespettatori, share 11,95%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 744.000, 17,95%; a seguire Storie italiane 621.000, 16,36%, e 644.000, 13,78%; È sempre mezzogiorno ha ottenuto 1.579.000, 16,94%. Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 488.000 telespettatori, share 9,34%, e nella seconda 894.000, 10,11%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto nel programma 236.000, 5,20%, nel segmento Extra 198.000, 5,01%; Re-Start 162.000, 4,30%; Elisir nella presentazione 167.000, 4,12%, e nel programma 291.000, 6%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 555.000, 5,01%; Passato e Presente 381.000, 3,12%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 754.000 telespettatori, share 18,14% e 625.000, 16,57%, con Forum a 1.219.000, 18,29%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 247.000 telespettatori, share 4,76% e su Rete 4 Tempesta d’amore 307.000, 8,07%; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con 290.000 telespettatori, share 6,19% e dopo il Tg La signora in giallo 641.000, 5,84%. La7 ha ottenuto con Omnibus 183.000 telespettatori, share 4,05%, nel segmento News 159.000, 3,75% e nel Dibattito 182.000, 4,07%; quindi Coffee Break 177.000, 4,63% e L’aria che tira 279.000, 5,69% e L’aria che tira Oggi 404.000, 4,19%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona registra nella presentazione 1.506.000, 13,26%, e nel programma 1.316.000, 15,03%; Il paradiso delle signore 2, in replica, 905.000, 12,47%; La vita in diretta nella presentazione 1.560.000, 20,71%, e nel programma 1.869.000, 22,59%. Su Rai 2 Ore 14 887.000, 8,52%; Squadra Speciale Cobra 11 364.000, 4.73%. Su Rai 3 Aspettando Geo 566.000, 7.71%, mentre Geo ha ottenuto 766.000, 9,02%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.526.000 telespettatori, share 20,90%, Endless Love 2.326.000, 20,70%; La promessa 1.433.000, 18,23%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.171.000, 15,64%, nella seconda 1.132.000, 14,03% e nei saluti 1.012.000, 11,62%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 474.000 telespettatori, 4,01%, mentre The Mentalist 303.000, 3,83%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 685.000 telespettatori, 6,52% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 463.000, 6,15%, e il film L’urlo della battaglia un netto di 278.000, 3,46%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 436.000 telespettatori, share 4,05%, nel programma 413.000, 5,14% e nel segmento Focus 290.000, 4%. C’era una volta… il Novecento 124.000, 1,52%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 461.000 telespettatori, share 6,87%. Su Rai 2 Storie di donne al bivio ha registrato 491.000 telespettatori, share 5,60%. Su Rai 3 Tg3 LineaNotte 488.000, 6,79%. Su Canale 5 il film Forever Young .000, %. Su Italia 1 il film Il mio amico Nanuk ha registrato un netto di 323.000, 3,48%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.908.000, 23,76%; ore 20:00 4.063.000, 23,50%.

2.908.000, 23,76%; 4.063.000, 23,50%. Tg2 ore 13:00 1.559.000, 13,53%; ore 20:30 797.000, 4,15%.

1.559.000, 13,53%; 797.000, 4,15%. Tg3 ore 14:30 1.193.000, 10,92%; ore 19:00 1.424.000, 11,77%.

1.193.000, 10,92%; 1.424.000, 11,77%. Tg5 ore 13:00 2.612.000, 22,39%; ore 20:00 3.491.000, 19,84%.

2.612.000, 22,39%; 3.491.000, 19,84%. Studio Aperto ore 12:25 891.000, 9,42%; ore 18:30 399.000, 4,30%.

891.000, 9,42%; 399.000, 4,30%. Tg4 ore 12.00 418.000, 6,18%; ore 18:55 418.000, 3.46%.

418.000, 6,18%; 418.000, 3.46%. Tg La7 ore 13:30 585.000, 4,83%; ore 20:00 1.150.000, 6,59%.

