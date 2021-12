Gli ascolti tv del giovedì: il gran finale della prima stagione di Un professore su Rai 1 supera di gran lunga il debutto dei “Campionissimi” di Caduta Libera su Canale 5. Il 23% netto per l’uno e il 13.76% per l’altro. La celebrazione in tono minore per i 60 anni di Rai 2 non vanno oltre il 3.3%, va ad aggiungersi la prima puntata di MasterChef Italia 11 guardata da una media di 769.000 telespettatori in una delle serate più competitive della settimana.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 La serie Un professore ha registrato in media 4.699.000 telespettatori ed il 23% di share. Nel dettaglio 4.915.000 telespettatori, share 21.51% e 4.530.000, 24.51%.

ha registrato in media 4.699.000 telespettatori ed il 23% di share. Nel dettaglio 4.915.000 telespettatori, share 21.51% e 4.530.000, 24.51%. Su Rai 2 60 sul 2 ha registrato 663.000 telespettatori, share 3.31%.

ha registrato 663.000 telespettatori, share 3.31%. Su Rai 3 Il film Non ci resta che vincere ha registrato 687.000 telespettatori, share 3.30%.

ha registrato 687.000 telespettatori, share 3.30%. Su Canale 5 Caduta libera Campionissimi ha registrato 2.468.000 telespettatori, share 13.76%.

ha registrato 2.468.000 telespettatori, share 13.76%. Su Italia 1 Sampdoria – Torino , Coppa Italia, ha registrato un netto di 1.170.000 telespettatori, share 5.17%.

, Coppa Italia, ha registrato un netto di 1.170.000 telespettatori, share 5.17%. Su Rete 4 Dritto e Rovescio ha registrato 983.000 telespettatori, share 6.09%.

ha registrato 983.000 telespettatori, share 6.09%. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 951.000 telespettatori, share 5.88%.

ha registrato 951.000 telespettatori, share 5.88%. Su Tv8 Il film Men in Black International è stata vista da 552.000 telespettatori, share 2.6%.

è stata vista da 552.000 telespettatori, share 2.6%. Su Nove Lady Gucci – La storia di Patrizia Reggiani ha registrato 520.000 telespettatori, share 2.4%.

ha registrato 520.000 telespettatori, share 2.4%. Su SkyUno/+1 la prima puntata di Masterchef Italia ha registrato 769.000 telespettatori. Nel dettaglio il primo episodio 888.000 telespettatori, share 3.04%, mentre il secondo 649.000, share 3.1%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.915.000 telespettatori, share 20.69%.

ha registrato 4.915.000 telespettatori, share 20.69%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 858.000 telespettatori, share 3.59%.

ha registrato 858.000 telespettatori, share 3.59%. Su Rai 3 Blob .000, %. Che succ3de? 1.585.000, 6.87%. Un posto al sole 1.739.000, 7.29%.

.000, %. 1.585.000, 6.87%. 1.739.000, 7.29%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 4.195.000 telespettatori, share 17.66%.

ha registrato 4.195.000 telespettatori, share 17.66%.

Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 1.233.000 telespettatori, share 5.32% e 1.110.000, 4.65%.

ha registrato 1.233.000 telespettatori, share 5.32% e 1.110.000, 4.65%. Su La7 Otto e mezzo ha registrato 1.620.000 telespettatori, share 6.85%.

ha registrato 1.620.000 telespettatori, share 6.85%. Su Tv8 Guess my age ha registrato 368.000 telespettatori, share 1.8%.

ha registrato 368.000 telespettatori, share 1.8%. Su Nove Deal With It ha registrato 330.000 telespettatori, share 1.4%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.308.000 telespettatori, share 20.91% e nel game un netto di 4.412.000, 23.71%.

ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.308.000 telespettatori, share 20.91% e nel game un netto di 4.412.000, 23.71%. Su Rai 2 Bull ha registrato un netto di 824.000 telespettatori, share 3.95%.

ha registrato un netto di 824.000 telespettatori, share 3.95%. Su Canale 5 Caduta libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.437.000 telespettatori, share 15.90% e nel game un netto di 3.343.000, 18.35%.

ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.437.000 telespettatori, share 15.90% e nel game un netto di 3.343.000, 18.35%. Su Italia 1 Spezia – Lecce , Coppa Italia ha registrato un netto di 601.000 telespettatori, share 3.69%

, Coppa Italia ha registrato un netto di 601.000 telespettatori, share 3.69% Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 905.000 telespettatori, share 4.25%.

ha registrato 905.000 telespettatori, share 4.25%. Su La7 Ghost Whisperer ha registrato 220.000 telespettatori, share 1.51% e 282.000, 1.58%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina ha totalizzato un netto di 1.025.000 telespettatori, share 19.43%. Storie italiane nella prima parte 930.000, 18.21% e nella seconda 901.000, 15.36%. È sempre Mezzogiorno 1.718.000, 16.86%.

ha totalizzato un netto di 1.025.000 telespettatori, share 19.43%. nella prima parte 930.000, 18.21% e nella seconda 901.000, 15.36%. 1.718.000, 16.86%. Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 585.000 telespettatori, share 8.99% e nella seconda 913.000, 9.36%.

ha registrato nella prima parte 585.000 telespettatori, share 8.99% e nella seconda 913.000, 9.36%. Su Rai 3 Agorà ha registrato 306.000, 5.83% e nel segmento Extra 340.000, 6.78%. Elisir nella presentazione 301.000, 5.65% e nel programma 459.000, 7.77%. Dopo il TG Quante Storie 788.000, 6.72%. Passato e presente 655.000, 4.85%.

ha registrato 306.000, 5.83% e nel segmento Extra 340.000, 6.78%. nella presentazione 301.000, 5.65% e nel programma 459.000, 7.77%. Dopo il TG 788.000, 6.72%. 655.000, 4.85%. Su Canale 5 Mattino Cinque News nella prima parte 1.023.000, 19.55% e nella seconda 977.000, 19.40%. Forum ha registrato 1.364.000 telespettatori, share 17.88%.

nella prima parte 1.023.000, 19.55% e nella seconda 977.000, 19.40%. ha registrato 1.364.000 telespettatori, share 17.88%. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato 112.000 telespettatori, share 2.16% e 117.000, 1.85%.

ha registrato 112.000 telespettatori, share 2.16% e 117.000, 1.85%. Su Rete 4 Un detective in corsia ha ottenuto 148.000 telespettatori, share 2.58%. Dopo il Tg Il Segreto 180.000, 1.77%. La signora in giallo 605.000, 4.62%.

ha ottenuto 148.000 telespettatori, share 2.58%. Dopo il Tg 180.000, 1.77%. 605.000, 4.62%. Su La7 Omnibus ha registrato 205.000 telespettatori, share 4.04%, nel segmento News 120.000, 3.18% e nel Dibattito 212.000, 3.95%. Coffee Break 164.000, 3.23%. L’aria che tira 271.000, 4.55%; L’aria che tira – Oggi 422.000, 4.06%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.914.000, 15.12%. Il paradiso delle signore ha registrato 1.977.000, 18.09%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 2.063.000, 17.49% e nel programma 4.412.000, 23.71%.

1.914.000, 15.12%. ha registrato 1.977.000, 18.09%. ha registrato nella presentazione 2.063.000, 17.49% e nel programma 4.412.000, 23.71%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 527.000 telespettatori, share 4%. Detto Fatto 470.000, 4.17%. Una parola di troppo 398.000, 3.24%.

ha registrato 527.000 telespettatori, share 4%. 470.000, 4.17%. 398.000, 3.24%. Su Rai 3 #Maestri 485.000, 4.26%. Aspettando Geo 1.045.000, 9.35%. Geo ha registrato 1.730.000 telespettatori, share 12.89%.

485.000, 4.26%. 1.045.000, 9.35%. ha registrato 1.730.000 telespettatori, share 12.89%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.464.000 telespettatori, share 17.98%. Una Vita 2.427.000, 18.14%. Uomini e donne 2.803.000, 23.14%. Amici di Maria De Filippi 2.123.000, 19.39%. GF Vip .000, %. Love is in the air 1.891.000, 16.16%. Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.600.000, 13.31% e nella seconda 1.939.000, 14.35%.

ha registrato 2.464.000 telespettatori, share 17.98%. 2.427.000, 18.14%. 2.803.000, 23.14%. 2.123.000, 19.39%. .000, %. 1.891.000, 16.16%. nella presentazione 1.600.000, 13.31% e nella seconda 1.939.000, 14.35%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 565.000 telespettatori, 4.16%; 553.000, 4.22% e 508.000, 4%. Big Bang Theory un netto di 266.000, 2.43%.

ha registrato 565.000 telespettatori, 4.16%; 553.000, 4.22% e 508.000, 4%. un netto di 266.000, 2.43%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 893.000 telespettatori, 6.86% di share. Il film Il caso Drabble un netto di 466.000, 3.64%.

ha registrato un netto di 893.000 telespettatori, 6.86% di share. Il film un netto di 466.000, 3.64%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 348.000 telespettatori, share 2.61% e nel programma 306.000, 2.63%; Tagadoc 175.000, 1.46%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 959.000 telespettatori, share 12.08%.

ha registrato 959.000 telespettatori, share 12.08%. Su Rai 2 Anni 20 Notte ha registrato 131.000 telespettatori, share 2.09%.

ha registrato 131.000 telespettatori, share 2.09%. Su Rai 3 Blob 290.000, 2.24%. Tg3 Lineanotte ha registrato un netto di 285.000 telespettatori, share 3.74%.

290.000, 2.24%. ha registrato un netto di 285.000 telespettatori, share 3.74%. Su Italia 1 Coppa Italia Live ha registrato un netto di 541.000 telespettatori, share 2.98%.

ha registrato un netto di 541.000 telespettatori, share 2.98%. Su Rete 4 Il film Scusate il ritardo ha registrato .000 telespettatori, share %.

TG

Tg1 ore 13:30 3.250.000, 23.73%; ore 20:00 5.251.000, 24.39%.

3.250.000, 23.73%; 5.251.000, 24.39%. Tg2 ore 13:00 1.669.000, 13.24%; ore 20:30 1.431.000, 6.15%.

1.669.000, 13.24%; 1.431.000, 6.15%. Tg3 ore 14:30 1.690.000, 12.79%; ore 19:00 2.291.000, 13.19%.

1.690.000, 12.79%; 2.291.000, 13.19%. Tg5 ore 13:00 2.639.000, 20.65%; ore 20:00 4.509.000, 20.59%.

2.639.000, 20.65%; 4.509.000, 20.59%. Studio Aperto ore 12:25 974.000, 9.47%; ore 17:30 255.000, 2.09%.

974.000, 9.47%; 255.000, 2.09%. Tg4 ore 12.00 242.000, 3.12%; ore 18:55 773.000, 4.39%.

242.000, 3.12%; 773.000, 4.39%. Tg La7 ore 13:30 535.000, 3.91%; ore 20:00 1.174.000, 5.37%.

Dati AUDITEL™