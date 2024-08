Gli ascolti tv del giorno di Ferragosto, che segna il culmine della stagione estiva anche in tv. Con una ‘chicca’: Il Pap’occhio di Arbore, censurato all’uscita, ora in prima serata su Rai 3.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 il film Nuovo Cinema Paradiso ha registrato un netto di 1.364.000 telespettatori, share 13,30%. Su Canale 5 Michelle Impossible & friends ha ottenuto 1.156.000 telespettatori, share 11,58%. Su Rete 4 il film Il fuggitivo ha registrato un netto di 780.000, 7,82%. Su Italia 1 Chicago Med è stato visto da un netto di 740.000 telespettatori, share 6,62%. Su Rai 2 il film Addio al nubilato 555.000, 4,83%. Su Rai 3 il film Il Pap’occhio è stato visto da 554.000 telespettatori, share 4,99%. Su La7 il film Operazione Sottoveste 448.000 telespettatori, share 4,28%. Su Nove Only Fun – Comico Show un netto di 417.000 telespettatori, share 3,98%. Su Tv8 il film Sliding Doors 283.000, 2,66%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Techetechetè 2.472.000, 20,68%; Paperissima Sprint Estate su Canale 5 1.654.000 telespettatori, share 13,84%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 645.000, 5,69% e a seguire Caro Marziano 640.000, 5,51%, Le storie di Un posto al sole 517.000, 4,30%. NCIS su Italia 1 registra 911.000 telespettatori, share 7,69% mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 575.000 telespettatori, share 4,92%, 733.000, 6,08%. Su La7 Palio 2024 – L’attesa ha fatto registrare 430.000 telespettatori, share 3,61%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 415.000 telespettatori, share 3,50% e su Nove Cash or Trash ha registrato 440.000 telespettatori, share 3,69%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’Intesa vincente 1.875.000, 20,83%, e nel game un netto di 2.429.000, 23,75%, mentre su Canale 5 The Wall ha registrato nel segmento I protagonisti 1.208.000 telespettatori, share 14,07% e nel game un netto di 1.673.000, 16,77%. Su Rai 2 SWAT ha ottenuto un netto di 352.000, 3,18%. Su Italia 1 FBI: Most Wanted ha ottenuto 297.000 telespettatori, share 2,75%. Terra Amara su Rete 4 ha raccolto 444.000 telespettatori, share 4%, mentre su La7 Padre Brown 100.000, 1,02%.

Su Rai 1 Pietro Mennea – La freccia del Sud 983.000, 13,02%; Estate in diretta Extra nel segmento Start 830.000, 11,89%, e nel programma 1.477.000, 18,82%. Su Rai 2 Sqyadra Speciale Cobra 11 325.000, 4,03%, 357.000, 4,80%. Su Rai 3 Il Provinciale 436.000, 5,92%, Di là dal fiume e tra gli alberi 423.000, 6,04%; Overland 554.000, 7,55%, Geo Magazine 750.000, 9,15%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 1.275.000 telespettatori, share 15,13%, The Family 1.203.000, 15,47%; La promessa 1.231.000, 17,18%; il film The blind side un netto di 991.000, 13,18%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 337.000 telespettatori, 3,99%, mentre The Mentalist 290.000, 3,74%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 440.000 telespettatori, 5,60% di share; a seguire il film La riffa un netto di 344.000, 4,88%, e il film Il sorpasso un netto di 278.000, 3,59%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 257.000, 3,46%; Eden – Missione Pianeta 256.000, 3,54%; C’era una volta… il Novecento un netto di 131.000, 1,67%.

