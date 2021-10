Gli ascolti tv del giovedì, tra la fiction di Rai 1, l’ultima di Star in the Star, serie tv, varietà e approfondimenti giornalistici (con colpi di scena). La serata è vinta senza grandi difficoltà e sorprese da Fino all’ultimo battito di Rai 1 che sfiora un netto di 4 milioni, mentre la finale di Star in the Star ottiene poco più di 2 milioni di telespettatori. Nella sfida tra i programmi di informazione PiazzaPulita supera di misura Dritto e Rovescio, ma la terza piazza della serata è stata conquistata dalla nuova stagione di The Good Doctor.

Prime Time

Su Rai 1 La serie Fino all’ultimo battito ha registrato 3.955.000 telespettatori, share 20%. Nel dettaglio, la prima puntata 4.235.000, 18,83% e nella seconda, in seconda serata, 3.715.000, 21,31%.

ha registrato 3.955.000 telespettatori, share 20%. Nel dettaglio, la prima puntata 4.235.000, 18,83% e nella seconda, in seconda serata, 3.715.000, 21,31%. Su Rai 2 The Good Doctor ha registrato 1.155.000 telespettatori, share 4,90%. The Resident 613.000, 3,43%.

ha registrato 1.155.000 telespettatori, share 4,90%. 613.000, 3,43%. Su Rai 3 Lo show Lui è peggio di me , quarta puntata, ha registrato 888.000 telespettatori, share 4,05%.

, quarta puntata, ha registrato 888.000 telespettatori, share 4,05%. Su Canale 5 Lo show Star in the Star , quinta e ultima puntata, ha registrato 2.057.000 telespettatori, share 12,72%.

, quinta e ultima puntata, ha registrato 2.057.000 telespettatori, share 12,72%. Su Italia Chicago Med ha registrato un netto di 881.000 telespettatori, share 5,12%.

ha registrato un netto di 881.000 telespettatori, share 5,12%. Su Rete 4 Dritto e Rovescio ha registrato 1.064.000 telespettatori, share 6,51%.

ha registrato 1.064.000 telespettatori, share 6,51%. Su La7 PiazzaPulita ha registrato 1.099.000 telespettatori, share 6,84%.

ha registrato 1.099.000 telespettatori, share 6,84%. Su Tv8 Il film Cani sciolti è stato visto da 474.000 telespettatori, share 2,3%.

è stato visto da 474.000 telespettatori, share 2,3%. Su Nove Il contadino cerca moglie, terza puntata, ha registrato 411.000 telespettatori, share 1,9%.

Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.874.000 telespettatori, share 20,55%.

ha registrato 4.874.000 telespettatori, share 20,55%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 1.020.000 telespettatori, share 4,28%.

ha registrato 1.020.000 telespettatori, share 4,28%. Su Rai 3 Blob 1.247.000, 5,89%. Che Succ3de? 1.150.000, 5,16%. Un posto al sole 1.636.000, 6,95%.

1.247.000, 5,89%. 1.150.000, 5,16%. 1.636.000, 6,95%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.945.000 telespettatori, share 16,59%.

ha registrato 3.945.000 telespettatori, share 16,59%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.177.000 telespettatori, share 5,04%.

ha registrato 1.177.000 telespettatori, share 5,04%. Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 1266.000 telespettatori, share 5,53% e 1.158.000, 4,86%.

ha registrato 1266.000 telespettatori, share 5,53% e 1.158.000, 4,86%. Su La7 Otto e mezzo ha registrato 1.777.000 telespettatori, share 7,54%.

ha registrato 1.777.000 telespettatori, share 7,54%. Su Tv8 Guess my age ha registrato 329.000 telespettatori, share 1,4%.

ha registrato 329.000 telespettatori, share 1,4%. Su Nove Deal With It ha registrato 374.000 telespettatori, share 1,6%.

Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.749.000 telespettatori, share 19,62% e nel game un netto di 4.242.000, 23,59%.

ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.749.000 telespettatori, share 19,62% e nel game un netto di 4.242.000, 23,59%. Su Rai 2 Un milione di piccole cose 301.000, 1,84%. NCIS: New Orleans ha registrato un netto di 694.000 telespettatori, share 3,35%.

301.000, 1,84%. ha registrato un netto di 694.000 telespettatori, share 3,35%. Su Canale 5 Caduta libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.151.000 telespettatori, share 15,69% e nel game un netto di 3.405.000, 19,48%.

ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.151.000 telespettatori, share 15,69% e nel game un netto di 3.405.000, 19,48%. Su Italia 1 CSI ha registrato 562.000 telespettatori, share 2,81%.

ha registrato 562.000 telespettatori, share 2,81%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 855.000 telespettatori, share 4,03%.

ha registrato 855.000 telespettatori, share 4,03%. Su La7 Ghost Whisperer ha registrato 114.000 telespettatori, share 0,91% e 138.000, 0,81%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina ha totalizzato un netto di 959.000 telespettatori, share 18,06%. Storie italiane nella prima parte 786.000, 16,28% e nella seconda 883.000, 14,94%. È sempre Mezzogiorno 1.664.000, 15,67%.

ha totalizzato un netto di 959.000 telespettatori, share 18,06%. nella prima parte 786.000, 16,28% e nella seconda 883.000, 14,94%. 1.664.000, 15,67%. Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 428.000 telespettatori, share 6,69% e nella seconda 776.000, 7,75%.

ha registrato nella prima parte 428.000 telespettatori, share 6,69% e nella seconda 776.000, 7,75%. Su Rai 3 Agorà ha registrato 403.000, 7,50% e nel segmento Extra 350.000, 7,29%. Elisir nella presentazione 271.000, 5,57% e nel programma 370.000, 6,33%. Dopo il TG Quante Storie 799.000, 6,51%. Le storie di Passato e presente 511.000, 3,69%.

ha registrato 403.000, 7,50% e nel segmento Extra 350.000, 7,29%. nella presentazione 271.000, 5,57% e nel programma 370.000, 6,33%. Dopo il TG 799.000, 6,51%. 511.000, 3,69%. Su Canale 5 Mattino Cinque nella prima parte 968.000, 18,39% e nella seconda 796.000, 16,63%. Forum ha registrato 1.368.000 telespettatori, share 17,29%.

nella prima parte 968.000, 18,39% e nella seconda 796.000, 16,63%. ha registrato 1.368.000 telespettatori, share 17,29%. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato 270.000 telespettatori, share 3,70%.

ha registrato 270.000 telespettatori, share 3,70%. Su Rete 4 Un detective in corsia ha ottenuto 128.000 telespettatori, share 2,17%. Dopo il Tg Il Segreto 189.000, 1,71%. La signora in giallo 547.000, 4,02%.

ha ottenuto 128.000 telespettatori, share 2,17%. Dopo il Tg 189.000, 1,71%. 547.000, 4,02%. Su La7 Omnibus ha registrato 172.000 telespettatori, share 3,36%, nel segmento News 111.000, 2,87% e nel Dibattito 173.000, 3,20%. Coffee Break 170.000, 3,50%. L’aria che tira 300.000, 4,99%; L’aria che tira – Oggi 437.000, 3,99%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.592.000, 13,01%. Il paradiso delle signore ha registrato 1.840.000, 18,58%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 1.669.000, 17,33% e nel programma 2.012.000, 18,39%.

1.592.000, 13,01%. ha registrato 1.840.000, 18,58%. ha registrato nella presentazione 1.669.000, 17,33% e nel programma 2.012.000, 18,39%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 543.000 telespettatori, share 4,20%. Detto Fatto 452.000, 4,48%. Voglio essere un mago! 198.000, 1,99%.

ha registrato 543.000 telespettatori, share 4,20%. 452.000, 4,48%. 198.000, 1,99%. Su Rai 3 #Maestri 364.000, 3,39%. Aspettando Geo 633.000, 6,58%. Geo ha registrato 1.294.000 telespettatori, share 11,73%.

364.000, 3,39%. 633.000, 6,58%. ha registrato 1.294.000 telespettatori, share 11,73%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2610.000 telespettatori, share 18,71%. Una Vita 2.588.000, 19,45%. Uomini e donne 2643.000, 22,92% e nel Finale 1944.000, 19,46%. Amici di Maria De Filippi 1822.000, 18,69%. GF Vip 1690.000, 17,96%. Love is in the air 1591 .000, 16,65%. Pomeriggio Cinque 1591.000, 14,36%.

ha registrato 2610.000 telespettatori, share 18,71%. 2.588.000, 19,45%. 2643.000, 22,92% e nel Finale 1944.000, 19,46%. 1822.000, 18,69%. 1690.000, 17,96%. .000, 16,65%. 1591.000, 14,36%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 668.000 telespettatori, 4,90%. Friends 223.000, 2,18%.

ha registrato 668.000 telespettatori, 4,90%. 223.000, 2,18%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 765.000 telespettatori, 6,01% di share. Il film Posta grossa a Dodge City un netto di 453.000, 4,20%.

ha registrato un netto di 765.000 telespettatori, 6,01% di share. Il film un netto di 453.000, 4,20%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 312.000, 2,34% e nel programma 320.000 telespettatori, share 2,90%; Tagadoc 142.000, 1,46%.

Seconda serata

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 695.000 telespettatori, share 9,62%.

ha registrato un netto di 695.000 telespettatori, share 9,62%. Su Rai 2 The Resident ha registrato 520.000 telespettatori, share 3,42%. Anni 20 Notte 128.000, 1,84%.

ha registrato 520.000 telespettatori, share 3,42%. 128.000, 1,84%. Su Rai 3 Illuminate – Marta Marzotto ha registrato 548.000 telespettatori, share 3,86%. Tg3 LineaNotte 273.000, 3,58%.

ha registrato 548.000 telespettatori, share 3,86%. 273.000, 3,58%. Su Italia 1 Chicago Med ha registrato 858.000 telespettatori, share 5,61%.

ha registrato 858.000 telespettatori, share 5,61%. Su Rete 4 Pensa in grande ha registrato 180.000 telespettatori, share 4,84%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.251.000, 23,28%; ore 20:00 5.243.000, 24,42%.

3.251.000, 23,28%; 5.243.000, 24,42%. Tg2 ore 13:00 1.809.000, 13,78%; ore 20:30 1.396.000, 6,04%.

1.809.000, 13,78%; 1.396.000, 6,04%. Tg3 ore 14:30 1.624.000, 12,44%; ore 19:00 2.218.000, 13,61%.

1.624.000, 12,44%; 2.218.000, 13,61%. Tg5 ore 13:00 2.951.000, 22,23%; ore 20:00 4.347.000, 19,97%.

2.951.000, 22,23%; 4.347.000, 19,97%. Studio Aperto ore 12:25 1.424.000, 13,16%; ore 18:30 568.000, 4,37%.

1.424.000, 13,16%; 568.000, 4,37%. Tg4 ore 12.00 278.000, 3,25%; ore 18:55 632.000, 3,81%.

278.000, 3,25%; 632.000, 3,81%. Tg La7 ore 13:30 545.000, 3,92%; ore 20:00 1.159.000, 5,34%.

Ascolti X Factor

Ieri sera – su Sky Uno/+1 e on demand – la quinta puntata di X Factor 2021 ha totalizzato 765.000 spettatori medi con uno share del 2,85%, in aumento del +4% rispetto alla scorsa settimana, con una permanenza al 61%.

Per quanto riguarda il dato nei sette giorni, il quarto appuntamento con #XF2021 ha ottenuto 1.648.000 spettatori medi, pari a un +3% rispetto al dato dell’episodio precedente su base settimanale sulla pay.

Dati AUDITEL™