Gli ascolti tv del giovedì, con Don Matteo che non conosce ostacoli, L’Isola dei Famosi, Siani su Rai 2 e il film su Stefano Cucchi su Rai 3. Don Matteo 13 ha ottenuto poco più di 5 milioni di telespettatori, doppiando agilmente L’Isola dei Famosi che registra 2,4 milioni. Terza piazza per il film di Italia 1, Io vi troverò, che ottiene circa 1,2 milioni di telespettatori, seguito dal match di Conference League su Tv8. Un testa a testa tra Piazzapulita e Dritto e rovescio, con Si accettano miracoli a distanza. Poco per Sulla mia pelle, che su Rai 3 ottiene poco più di 460mila telespettatori.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Don Matteo 13 ha registrato 5.044.000 telespettatori, share 24,46%.

ha registrato 5.044.000 telespettatori, share 24,46%. Su Rai 2 Il film Si accettano miracoli ha registrato un netto di 731.000 telespettatori, share 3,52%.

ha registrato un netto di 731.000 telespettatori, share 3,52%. Su Rai 3 Il film Sulla mia pelle ha registrato 465.000 telespettatori, share 2,16%.

ha registrato 465.000 telespettatori, share 2,16%. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi ha registrato 2.394.000 telespettatori, share 16,63%.

ha registrato 2.394.000 telespettatori, share 16,63%. Su Italia Il film Io vi troverò ha registrato un netto di 1.167.000 telespettatori, share 5,40%.

ha registrato un netto di 1.167.000 telespettatori, share 5,40%. Su Rete 4 Dritto e Rovescio ha registrato 932.000 telespettatori, share 5,69%.

ha registrato 932.000 telespettatori, share 5,69%. Su La7 PiazzaPulita ha registrato 936.000 telespettatori, share 5,78%.

ha registrato 936.000 telespettatori, share 5,78%. Su Tv8 Il match Roma – Bodo Glimt , Quarti di Ritorno, Europa Conference League, è stato visto da 1.081.000 telespettatori, share 4,9%.

, Quarti di Ritorno, Europa Conference League, è stato visto da 1.081.000 telespettatori, share 4,9%. Su Nove Il film Segnali dal futuro ha registrato 199.000 telespettatori, share 1%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4797.000 telespettatori, share 21,58%.

ha registrato 4797.000 telespettatori, share 21,58%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 691.000 telespettatori, share 3,09%.

ha registrato 691.000 telespettatori, share 3,09%. Su Rai 3 Blob 746.000, 3,84%. Che Succ3de? 1.069.000, 5,03%. Un posto al sole 1.536.000, 6,89%.

746.000, 3,84%. 1.069.000, 5,03%. 1.536.000, 6,89%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.413.000 telespettatori, share 15,33%.

ha registrato 3.413.000 telespettatori, share 15,33%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.229.000 telespettatori, share 5,63%.

ha registrato 1.229.000 telespettatori, share 5,63%. Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 911.000 telespettatori, share 4,24% e 888.000, 3,98%.

ha registrato 911.000 telespettatori, share 4,24% e 888.000, 3,98%. Su La7 Otto e mezzo ha registrato 1.391.000 telespettatori, share 6,33%.

ha registrato 1.391.000 telespettatori, share 6,33%. Su Nove Deal with it ha registrato 292.000 telespettatori, share 1,3%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.514.000 telespettatori, share 19,91% e nel game un netto di 3.774.000, 23,43%.

ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.514.000 telespettatori, share 19,91% e nel game un netto di 3.774.000, 23,43%. Su Rai 2 The Good Doctor ha registrato un netto di 563.000 telespettatori, share 3,03%.

ha registrato un netto di 563.000 telespettatori, share 3,03%. Su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1.885.000 telespettatori, share 15,74% e nel game un netto di 3.029.000, 19,43%.

ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1.885.000 telespettatori, share 15,74% e nel game un netto di 3.029.000, 19,43%. Su Italia 1 CSI:Miami ha registrato 596.000 telespettatori, share 3,29%.

ha registrato 596.000 telespettatori, share 3,29%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 812.000 telespettatori, share 4,17%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Tg1 Edizione Straordinaria un netto di 827.000, 15,35%. UnoMattina Speciale ha totalizzato un netto di 841.000 telespettatori, share 15,20%. Storie italiane nella prima parte 599.000, 11,39% e nella seconda 603.000, 10,21%. È sempre Mezzogiorno 1.565.000, 14,60%.

un netto di 827.000, 15,35%. ha totalizzato un netto di 841.000 telespettatori, share 15,20%. nella prima parte 599.000, 11,39% e nella seconda 603.000, 10,21%. 1.565.000, 14,60%. Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 490.000 telespettatori, share 7,78% e nella seconda 811.000, 8,10%.

ha registrato nella prima parte 490.000 telespettatori, share 7,78% e nella seconda 811.000, 8,10%. Su Rai 3 Agorà ha registrato 346.000, 5,94% e nel segmento Extra 232.000, 4,45%. Elisir nella presentazione 262.000, 4,91% e nel programma 290.000, 4,86%. Dopo il TG Quante Storie 511.000, 4,14%. Passato e presente 442.000, 3,15%.

ha registrato 346.000, 5,94% e nel segmento Extra 232.000, 4,45%. nella presentazione 262.000, 4,91% e nel programma 290.000, 4,86%. Dopo il TG 511.000, 4,14%. 442.000, 3,15%. Su Canale 5 MattinoCinque News nella prima parte 975.000, 16,98% e nella seconda 881.000, 16,85%. Forum ha registrato 1.431.000 telespettatori, share 18,06%.

nella prima parte 975.000, 16,98% e nella seconda 881.000, 16,85%. ha registrato 1.431.000 telespettatori, share 18,06%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 306.000 telespettatori, share 4,25%.

ha registrato 306.000 telespettatori, share 4,25%. Su Rete 4 Carabinieri ha ottenuto 164.000 telespettatori, share 2,85%. Dopo il Tg Il Segreto 146.000, 1,36%. La signora in giallo 633.000, 4,67%.

ha ottenuto 164.000 telespettatori, share 2,85%. Dopo il Tg 146.000, 1,36%. 633.000, 4,67%. Su La7 Omnibus ha registrato 199.000 telespettatori, share 3,71%, nel segmento News 154.000, 3,94% e nel Dibattito 179.000, 3,06%. Coffee Break 155.000, 2,94%. L’aria che tira 303.000, 5,07%; L’aria che tira – Oggi 437.000, 4,02%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.674.000, 14,16%. Il paradiso delle signore ha registrato 1.871.000, 19,30%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 1.265.000, 14,72% e nel programma 1.627.000, 16,51%.

1.674.000, 14,16%. ha registrato 1.871.000, 19,30%. ha registrato nella presentazione 1.265.000, 14,72% e nel programma 1.627.000, 16,51%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 605.000 telespettatori, share 4,87%. Detto Fatto 418.000, 4,32%.

ha registrato 605.000 telespettatori, share 4,87%. 418.000, 4,32%. Su Rai 3 Passione 340.000, 3,16%. Speciale Tg3 335.000, 3,61%. Geo ha registrato 735.000 telespettatori, share 7,34%.

340.000, 3,16%. 335.000, 3,61%. ha registrato 735.000 telespettatori, share 7,34%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2376.000 telespettatori, share 17,08%. Una Vita 2219 .000, 17,40%. Uomini e donne 2442.000, 21,83% e nel Finale 1905.000, 18,92%. Amici di Maria De Filippi 1716.000, 18,11%. Brave and Beautiful 1.516.000, 17,67%. Pomeriggio Cinque 1461.000, 14,93%.

ha registrato 2376.000 telespettatori, share 17,08%. .000, 17,40%. 2442.000, 21,83% e nel Finale 1905.000, 18,92%. 1716.000, 18,11%. 1.516.000, 17,67%. 1461.000, 14,93%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 564.000 telespettatori, 4,16%. Due uomini e mezzo un netto di 284.000, 3%.

ha registrato 564.000 telespettatori, 4,16%. un netto di 284.000, 3%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 686.000 telespettatori, 5,60% di share. Tg4 – Diario di guerra 421.000, 4,18%. Il film Nostra signora di Fatima un netto di 388.000, 4,03%.

ha registrato un netto di 686.000 telespettatori, 5,60% di share. 421.000, 4,18%. Il film un netto di 388.000, 4,03%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 377.000, 2,99% e nel programma 374.000 telespettatori, share 3,53%; Tagadà #Focus 294.000, 3,38%. Speciale TgLa7 470.000, 4,09%.

Seconda serata

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 1.001.000 telespettatori, share 11,03%.

ha registrato un netto di 1.001.000 telespettatori, share 11,03%. Su Rai 2 Anni 20 Notte ha registrato un netto di 129.000 telespettatori, share 1,36%.

ha registrato un netto di 129.000 telespettatori, share 1,36%. Su Rai 3 Grande amore ha registrato 473.000 telespettatori, share 3,29%. Tg3 LineaNotte 271.000, 3,24%.

ha registrato 473.000 telespettatori, share 3,29%. 271.000, 3,24%. Su Italia 1 Il film Contraband ha registrato un netto di 485.000 telespettatori, share 4,73%.

ha registrato un netto di 485.000 telespettatori, share 4,73%. Su Rete 4 Il film Psycosissimo ha registrato un netto di 142.000 telespettatori, share 3,16%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.205.000, 22,81%; ore 20:00 4.533.000, 23,14%.

3.205.000, 22,81%; 4.533.000, 23,14%. Tg2 ore 13:00 1.827.000, 13,90%; ore 20:30 1.188.000, 5,49%.

1.827.000, 13,90%; 1.188.000, 5,49%. Tg3 ore 14:30 1.395.000, 11,15%; ore 19:00 1.475.000, 10,13%.

1.395.000, 11,15%; 1.475.000, 10,13%. Tg5 ore 13:00 2.679.000, 20,11%; ore 20:00 3.725.000, 18,64%.

2.679.000, 20,11%; 3.725.000, 18,64%. Studio Aperto ore 12:25 1.161.000, 10,75%; ore 18:30 464.000, 4,10%.

1.161.000, 10,75%; 464.000, 4,10%. Tg4 ore 12.00 263.000, 3,29%; ore 18:55 536.000, 3,56%.

263.000, 3,29%; 536.000, 3,56%. Tg La7 ore 13:30 545.000, 3,92%; ore 20:00 1.093.000, 5,52%.

Ascolti Pechino Express

Per l’episodio di questa settimana della produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, ieri su Sky Uno/+1 e on demand si registrano 356.000 spettatori medi e una share dell’1,4%, con il 58% di permanenza. Nei sette giorni, invece, il quinto appuntamento stagionale ha raggiunto 1.105.000 spettatori medi, più che raddoppiando – ancora una volta – gli ascolti del giovedì, in aumento del +6% rispetto ai dati della settimana precedente.

Dati AUDITEL™