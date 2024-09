Gli ascolti tv del giovedì, con la nuova edizione di X Factor su Sky, il debutto di Kostas su Rai 1, la nuova edizione di Donne sull’orlo di una crisi di nervi su Rai 3, Endless Love su Canale 5 e la nuova edizione di PiazzaPulita su La7.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 la serie Kostas ha registrato nella prima puntata 3.807.000 telespettatori, share 21,55%, e nella seconda, in seconda serata, 2.780.000, 20,50%, per una media di 3.268.000, 21,1%. Su Canale 5 Endless Love ha ottenuto 2.265.000 telespettatori, share 14,46%. Su Rai 2 il film Creed III 326.000, 2%. Su Rai 3 Donne sull’orlo di una crisi di nervi è stato visto da 629.000 telespettatori, share 4,13%. Su Italia 1 il film The Batman è stato visto da un netto di 662.000 telespettatori, share 5,05%. Su Rete 4 Dritto e rovescio ha registrato 935.000, 7,40%. Su La7 PiazzaPulita 848.000 telespettatori, share 6,79%. Su Tv8 il film The Wedding Planner – Prima o poi mi sposo 358.000, 2,20%. Su Nove Only Fun Comico Show 538.000 telespettatori, share 3,34%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 4.128.000. 22,32%, Affari Tuoi 4.661.000, 24%; Paperissima Sprint su Canale 5 2.799.000 telespettatori, share 14,41%. Su Rai 2 Tg2 Post 893.000, 4,70%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 901.000, 5,29% e a seguire Caro marziano 830.000, 4,57%;, Il cavallo e la torre 1.057.000, 5,63%; Un posto al sole 1.379.000, 7,04%. NCIS su Italia 1 registra 1.401.000 telespettatori, share 7,28% mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 850.000 telespettatori, share 4,51%, e 889.000, 4,53%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.756.000 telespettatori, share 9,03%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 386.000 telespettatori, share 2% e su Nove Cash or Trash? ha registrato 816.000 telespettatori, share 4,23%. Su Real Time Casa a prima vista .000, %.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’Intesa vincente 2.241.000, 19,72%, e nel game un netto di 3.357.000, 23,28%, mentre su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha registrato nel segmento Gira la ruota della Fortuna 1.645.000 telespettatori, share 15,93% e nel game un netto di 2.657.000, 19,87%. Su Rai 2 SWAT ha ottenuto un netto di 488.000, 2,94%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 522.000 telespettatori, share 3,26%. Terra Amara su Rete 4 ha raccolto 509.000 telespettatori, share 3,08%, mentre su La7 Padre Brown .000, %.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 558.000 telespettatori, share 15,70%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 834.000, 20,07%; Storie Italiane nella prima parte 745.000, 18,51%, e nella seconda 767.000, 17,85%; Santa Messa celebrata da Papa Francesco 799.000, 11,97%; È sempre Mezzogiorno 1.510.000, 13,22%. Su Rai 2 Un’estate in Sud Tirolo ha registrato 361.000, 5,05%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 140.000, 2,99%, nel programma 214.000, 4,91%; ReStart 190.000, 4,86%; Elisir nella presentazione 175.000, 4,19%, e nel programma 304.000, 6,15%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 556.000, 5,73%; Geo 439.000, 3,78%; Passato e Presente 431.000, 3,49%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 869.000 telespettatori, share 20,82% e 789.000, 19,84%, con Forum a 1.323.000, 19,48%. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato 270.000 telespettatori, share 4,37% e su Rete 4 Tempesta d’amore 186.000, 4,61%; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con 207.000 telespettatori, share 4,23% e dopo il Tg La signora in giallo un netto di 466.000, 4,13%. La7 ha ottenuto con Omnibus 206.000 telespettatori, share 4,84%, nel segmento News 134.000, 3,66% e nel Dibattito 219.000, 5%; quindi Coffee Break 220.000, 5,45% e L’aria che tira 320.000, 6,29% e L’aria che tira Oggi 522.000, 5,40%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona nel segmento Magazine 1.209.000, 10,63%, e nel programma 1.099.000, 11,94%; Il Paradiso delle Signore 1.200.000, 14,86%; La vita in diretta nella presentazione 1.512.000, 19,69%, e nel programma 1.830.000, 21,41%. Su Rai 2 Ore 14 un netto di 818.000, 7,81%; Bella Ma’ 408.000, 5%, Il commissario Lanz 213.000, 2,67%; 70×70 Lo sapevate che 166.000, 1,90%. Su Rai 3 Question Time 301.000, 3,42%, Aspettando Geo 536.000, 6,82%, e Geo 981.000, 11,12%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.150.000 telespettatori, share 17,73%, Endless Love 2.072.000, 18,51%; My Home My Destiny 1.746.000, 18,82%; La promessa 1.479.000, 18,22%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.115.000, 14,47%, nella seconda 1.085.000, 12,83% e nei saluti 1.043.000, 11,23%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 405.000 telespettatori, 3,37%,Person of Interest 318.000, 3,84%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 718.000 telespettatori, 6,83% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 524.000, 6,31%, e il film Le minierie di Re Salomone ancora un netto di 283.000, 3,38%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 411.000, 3,73%, nel programma 377.000, 4,41% e nel segmento Focus 295.000, 3,74%; C’era una volta… il Novecento un netto di 170.000, 1,75%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 696.000 telespettatori, share 12,15%. Su Rai 2 UnoJazz&Blues Festival 115.000, 1,32%. Su Rai 3 Tg3 LineaNotte 206.000, 3,72%. Su Italia 1 I Griffin 205.000, 5,28%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.804.000, 22,61%; ore 20:00 4.157.000, 24,01%.

2.804.000, 22,61%; 4.157.000, 24,01%. Tg2 ore 13:00 815.000, 7,80%; ore 20:30 893.000, 4,70%.

815.000, 7,80%; 893.000, 4,70%. Tg3 ore 14:30 1.323.000, 11,94%; ore 19:00 1.868.000, 14,69%.

1.323.000, 11,94%; 1.868.000, 14,69%. Tg5 ore 13:00 2.665.000, 22,39%; ore 20:00 3.591.000, 20,43%.

2.665.000, 22,39%; 3.591.000, 20,43%. Studio Aperto ore 12:25 1.219.000, 12,87%; ore 18:30 555.000, 5,65%.

1.219.000, 12,87%; 555.000, 5,65%. Tg4 ore 12.00 303.000, 4,30%; ore 18:55 603.000, 4,76%.

303.000, 4,30%; 603.000, 4,76%. Tg La7 ore 13:30 733.000, 5,99%; ore 20:00 1.272.000, 7,23%.

X Factor

“La prima puntata di X Factor 2024, ieri su Sky Uno/+1 e on demand, ha registrato 729.000 spettatori tv medi, con una share tv del 3,6% e 1.255.000 contatti tv unici.” (Fonte US)

Dati AUDITEL™