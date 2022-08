Gli ascolti tv di giovedì 11 agosto 2022, con Don Matteo sempre in vetta anche se tallonato – finora almeno – dalla musica di TIM Summer Hits su Rai 2 che per la serata di ieri ha offerto il suo best of. Ma la ‘compilation’ non scalda il pubblico tanto quanto le precedenti puntate, tanto da rendere più competitiva la serie di Italia 1 FBI Most Wanted. Per il resto il prime time del giovedì si consuma tra approfondimenti politici, con Zona Bianca su Rete 4 e In Onda di prima serata su La7, mentre Rai 3 si dà a un nuovo ciclo de La Grande Storia. Commedia, invece, per Canale 5, in una metà agosto che vede la tv puntare già all’inizio anticipato della propria stagione.

Ma diamo un’occhiata ai dati Auditel della giornata di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Don Matteo 12 in replica ha registrato 1.927.000 telespettatori, share 15,91%, mentre su Canale 5 il film Tu mi nascondi qualcosa ha ottenuto un netto di 1.474.000 telespettatori, share 11,09%; terza piazza per Italia 1 con la serie FBI: Most Wanted che ha registrato un netto di 1.002.000 telespettatori, share 7,56% Segue su Rai 2 TIM Summer Hits – Best of, visto da 978.000 telespettatori, share 8,09%. Su Rai 3 La Grande Storia ha registrato nella presentazione 572.000, 4,11% e nel programma 864.000 telespettatori, share 6,64%, mentre il secondo appuntamento settimanale di Zona Bianca su Rete 4 ha convinto 733.000 telespettatori, share 6,91% e su La7 In Onda ha ottenuto 571.000, 4,48%. Su Tv8 il film Maldamore è stato visto da 314.000 telespettatori, share 2,5% e su Nove il film 40 carati ha registrato 267.000 telespettatori, share 2,1%.

Ascolti Tv Access Prime Time

In access prime time Techetechetè su Rai 1 ha registrato 2.757.000 telespettatori, share 19,63%, mentre Paperissima Sprint su Canale 5 1.910.000 telespettatori, share 13,59%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 764.000 telespettatori, share 5,40%. Su Rai 3 Blob 627.000, 4,90% e Un posto al sole 1.031.000, 7,42%. NCIS: New Orleans su Italia 1 registra 850.000 telespettatori, share 6,09% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 757.000 telespettatori, share 5,54% e nella seconda 773.000, 5,43%. Su La7 il segmento di fascia di In onda registra 1.006.000 telespettatori, share 7,14%, mentre su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha ottenuto 425.000 telespettatori, share 3,1% e su Nove Deal with It ha raccolto 228.000 telespettatori, share 1,6%.

Ascolti Tv Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.312.000 telespettatori, share 25,20% e nel game un netto di 3.173.000, 28,91%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo 1.148.000 telespettatori, share 13,01% e nel game un netto di 1.520.000, 14,29%. Su Rai 2 il Nuoto ha ottenuto un netto di 591.000, 6,23%. Su Italia 1 CSI: Miami ha ottenuto 500.000 telespettatori, share 4,13%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 554.000 telespettatori, share 4,32%. Su La7 la serie Padre Brown 108.000, 1,31% e 138.000, 1,33%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 567.000 telespettatori, share 15,61%, mentre UnoMattina Estate ha registrato 617.000, 16,53%; Linea Verde Estate ha ottenuto 617.000, 15,99%, quindi UnoMattina Estate Più 651.000, 15,18% e Camper 1.072.000, 14,01%. Su Rai 2 Dream Hotel ha registrato .000 telespettatori, share %, mentre su Rai 3 Agorà estate ha ottenuto 267.000, 6,82% e nel segmento Extra 246.000, 6,58%, mentre Elisir – A gentile richiesta ha registrato 164.000 telespettatori, share 4,34%; infine, dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 473.000, 5,80%, 428.000, 4,31% e Passato e Presente 399.000, 3,55%. Su Canale 5 Morning News ha ottenuto 658.000 telespettatori, share 16,85% nella prima parte e 543.000, 14,61% nella seconda, mentre prima del Tg5 Forum ha registrato 1.056.000, 16,96%. Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 132.000 telespettatori, share 2,39% e su Rete 4 RIS: Delitti Imperfetti ha dato la linea al Tg4 con 116.000 telespettatori, share 2,68% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 164.000, 1,93% e Hamburg Distretto 21 328.000, 3%. In chiusura La7 ha ottenuto con Omnibus 121.000 telespettatori, share 3,35%, nel segmento News 80.000, 3,06% e nel Dibattito 119.000, 3,02%; quindi Coffee Break estate 102.000, 2,75% e L’aria che tira – Estate 250.000, 5,51%, con 388.000, 4,45% nel segmento L’Aria che tira Oggi – estate.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 le repliche di Don Matteo 10 hanno registrato 1.293.000, 12,61% e 1.367.000, 15,88%, mentre Sei sorelle in prima tv ha ottenuto 889.000, 11,90%; a seguire Estate in diretta 1.569.000, 20%. Su Rai 2 Europei Nuoto – Nuoto sincronizzato ha registrato 453.000 telespettatori, share 5,28%; Ciclismo su pista – Europei 2022 un netto di 409.000, 5,50%; . Su Rai 3 Ossi di seppia 487.000, 5,43% e 368.000, 4,43%; Overland 525.000, 7,10% e Geo Magazine 586.000, 7,24%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato un netto di 2193.000 telespettatori, share 20,31%, mentre Terra amara 1.951.000, 21,02%, Un altro domani 1.366.000, 17,65%. Dopo le soap il film tv La casa tra le montagne – Una casa per due ha ottenuto un netto di 994.000, 12,97%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 510.000 telespettatori, 4,66%, mentre NCIS: Los Angeles un netto di 362.000, 4,69%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 643.000 telespettatori, 6,41% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 319.000, 4,06% e il film Tentacoli un netto di 201.000, 2,59%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 201.000 telespettatori, share 2,39% e The Royals 101.000, 1,34%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 il film Lasciati andare ha registrato 334.000 telespettatori, share 7,14%. Su Rai 2 Help – Ho un dubbio 465.000 telespettatori, share 7,61%. Su Rai 3 Dove danzeremo domani? ha registrato 311.000 telespettatori, 4,24%. Su Italia 1 Law & Order – Special Victims Unit ha registrato 630.000 telespettatori, share 6,72%, mentre su Rete 4 il film Amori in città… e tradimenti in campagna un netto di 150.000, 4,76%. Su La7 Servant of the People 73.000, 1,34%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.623.000, 23,30%; ore 20:00 3.665.000, 28,39%.

2.623.000, 23,30%; 3.665.000, 28,39%. Tg2 ore 13:00 1.520.000, 14,45%; ore 20:30 963.000, 7,02%.

1.520.000, 14,45%; 963.000, 7,02%. Tg3 ore 14:30 1.319.000, 12,94%; ore 19:00 1.261.000, 12,64%.

1.319.000, 12,94%; 1.261.000, 12,64%. Tg5 ore 13:00 2.516.000, 23,56%; ore 20:00 2.351.000, 17,92%.

2.516.000, 23,56%; 2.351.000, 17,92%. Studio Aperto ore 12:25 1.011.000, 11,84%; ore 18:30 463.000, 5,46%.

1.011.000, 11,84%; 463.000, 5,46%. Tg4 ore 12.00 231.000, 3,64%; ore 18:55 431.000, 4,18%.

231.000, 3,64%; 431.000, 4,18%. Tg La7 ore 13:30 521.000, 4,64%; ore 20:00 721.000, 5,52%.

