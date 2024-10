Gli ascolti tv del giovedì, senza il raddoppio settimanale del GF, ma con l’Italia in campo per la UEFA Nations League.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 il match Italia – Belgio, UEFA di Nations League, ha registrato un netto di 7.095.000 telespettatori, share 33,40%. Su Canale 5 Endless Love ha ottenuto 2.378.000 telespettatori, share 13,96%. Su Italia 1 Le Iene presentano: Inside è stato visto nell’anteprima da 945.000 telespettatori, share 4,42% e nel programma 847.000, 7,07%. Su Rete 4 Dritto e rovescio ha registrato 832.000, 5,82%. Su La7 PiazzaPulita 830.000, 6,07%. Su Rai 3 Donne sull’orlo di una crisi di nervi è stato visto nella presentazione da 705.000 telespettatori, share 3,23% e nel programma 770.000, 4,62%. Su Nove Only Fun – Comico Show 552.000 telespettatori, share 3,31%. Su Tv8 il film L’amore bugiardo – Gone Girl 355.000, 2,23%. Su Rai 2 L’altra Italia 276.000, 1,62%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access Striscia la notizia su Canale 5 2.880.000 telespettatori, share 13,02%. Su Rai 2 Tg2 Post 597.000, 2,68%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 1.076.000, 5,72% e a seguire Riserva indiana 900.000, 4,55%; Il cavallo e la torre 1.073.000, 5,11%; Un posto al sole 1.566.000, 7,04%. NCIS su Italia 1 registra .000 telespettatori, share % mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 904.000 telespettatori, share 4,30% e 844.000, 3,78%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.654.000 telespettatori, share 7,47%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 385.000 telespettatori, share 1,77% e su Nove Chissà chi è ha registrato 750.000 telespettatori, share 3,41%. Su Real Time Casa a prima vista .000, %.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’Intesa vincente 2.226.000, 18,14%, e nel game un netto di 3.503.000, 21,95%, mentre su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha registrato nel segmento Gira la ruota della Fortuna 2.003.000 telespettatori, share 17,82% e nel game un netto di 3.082.000, 20,55%. Su Rai 2 Medici in corsia ha ottenuto un netto di 463.000, 2,54%. Su Italia 1 NCIS ha ottenuto 1.287.000 telespettatori, share 6,26%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 774.000 telespettatori, share 4,23%, mentre su La7 Famiglie d’Italia 357.000, 2,58%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics 466.000, 2,44%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 364.000 telespettatori, share 10,13%, mentre UnoMattina ha registrato 823.000, 17,05%; Speciale Tg1 – G7 Salute 688.000, 15,25%: Storie Italiane nella prima parte 720.000, 16,64%, e nella seconda 852.000, 16,25%; È sempre Mezzogiorno 1.600.000, 16,28%. Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato 390.000, 6,71%, e 667.000, 7,07%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 252.000, 5,16%, e nel programma 287.000, 6,02%; ReStart 210.000, 4,80%; Elisir nella presentazione 194.000, 4,51%, e nel programma 234.000, 5,22%; Mixer Storia 278.000, 4,98%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 468.000, 4,13%; Passato e Presente 453.000, 3,68%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 974.000 telespettatori, share 20,99% e 837.000, 19,48%, con Forum a 1.415.000, 19,48%. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato 255.000 telespettatori, share 3,93% e su Rete 4 Terra amara 226.000, 4,84%, Tempesta d’amore 203.000, 4,70%; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con 213.000 telespettatori, share 4,09% e dopo il Tg La signora in giallo un netto di 626.000, 5,53%. La7 ha ottenuto con Omnibus 222.000 telespettatori, share 4,95%, nel segmento News 143.000, 4% e nel Dibattito 235.000, 4,95%; quindi Coffee Break 193.000, 4,46% e L’aria che tira 260.000, 4,87% e L’aria che tira Oggi 518.000, 5,20%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona nel segmento Magazine 1.316.000, 11,02%, e nel programma 1.247.000, 12,74%; Il Paradiso delle Signore 1.604.000, 19,93%; La vita in diretta nella presentazione 1.701.000, 21,88%, e nel programma 1.917.000, 21,28%. Su Rai 2 Ore 14 un netto di 975.000, 8,69%; BellaMa’ 525.000, 6,36%, Le indagini di Sister Boniface 190.000, 2,38%. Su Rai 3 Question Time 293.000, 3,11%, Aspettando Geo 467.000, 5,98%, e Geo 963.000, 10,41%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.267.000 telespettatori, share 18,69%, Endless Love 2.243.000, 19%; Uomini e donne (live) 2.251.000, 22,98% e nel Finale 1.706.000, 20,46%; Amici di Maria De Filippi 1.492.000, 18,64%, My Home My Destiny 1.390.000, 18,03%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.264.000, 16,25%, nella seconda 1.134.000, 13,03% e nei saluti 1.194.000, 11,90%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 350.000 telespettatori, 2,89%; Person of Interest 371.000, 4,46%; Grande Fratello 342.000, 3,65%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 670.000 telespettatori, 6,05% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 457.000, 5,40%, e il film Nessuna pietà per Ulzana un netto di 290.000, 3,32%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 419.000, 3,67%, nel programma 424.000, 4,80% e nel segmento Focus 281.000, 3,63%; La Torre di Babele Doc 210.000, 2,38%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 566.000 telespettatori, share 7,85%. Su Rai 2 Questione di stile 87.000, 1,38%; Generazione Z 54.000, 1,70%. Su Rai 3 Tg3 LineaNotte 288.000, 4,47%. Su Italia 1 Grandi furti della storia con Pierce Brosnan 247.000, 8,72%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.773.000, 22,50%; ore 20:00 4.406.000, 23,30%.

2.773.000, 22,50%; 4.406.000, 23,30%. Tg2 ore 13:00 1.475.000, 12,50%; ore 20:30 1.052.000, 4,97%.

1.475.000, 12,50%; 1.052.000, 4,97%. Tg3 ore 14:30 1.384.000, 11,82%; ore 19:00 1.955.000, 13,96%.

1.384.000, 11,82%; 1.955.000, 13,96%. Tg5 ore 13:00 2.758.000, 23,12%; ore 20:00 3.833.000, 19,88%.

2.758.000, 23,12%; 3.833.000, 19,88%. Studio Aperto ore 12:25 1.028.000, 10,33%; ore 18:30 601.000, 5,59%.

1.028.000, 10,33%; 601.000, 5,59%. Tg4 ore 12.00 423.000, 5,60%; ore 18:55 684.000, 4,88%.

423.000, 5,60%; 684.000, 4,88%. Tg La7 ore 13:30 708.000, 5,79%; ore 20:00 1.466.000, 7,56%.

