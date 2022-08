Gli ascolti tv di domenica 7 agosto 2022 – pubblicati come sempre intorno alle 10 del mattino – vedono una prima serata con la Coppa Italia ancora protagonista, con i match di prime time divisi tra Italia 1 e il canale 20, e con un’offerta fatta di film e serie tv. Il vero evento della giornata è dato, però, da Carlo Calenda ospite di Mezz’Ora in più che ha annunciato in diretta tv la decisione di rompere l’alleanza col PD siglata con una stretta di mano solo 5 giorni prima. Di fatto ‘l’evento’ politico e televisivo del giorno.

Il palinsesto ha offerto anche un’altra novità, ovvero il debutto di Sex, di e con Angela Rafanelli, nella seconda serata di Rai 3: abbiamo parlato del programma con l’ideatrice e conduttrice prima della prima e ora vediamo come è stato accolto dal pubblico in questa prima puntata, collocata però in una domenica agostana.

Diamo quindi un’occhiata ai dati Auditel di domenica 7 agosto 2022.

Ascolti tv Prime Time

In prima serata su Rai 1 La dama velata, in replica, ha registrato 2.053.000 telespettatori, per uno share del 15,72% nella prima puntata e 2.012.000, 17,67% nella seconda, in seconda serata; su Canale 5 il film Contra – La parte avversa ha ottenuto un netto di 1.159.000 telespettatori, share 9,23%. A seguire su Rai 2 la serie N.C.I.S. Los Angeles ha ottenuto 947.000, 7,05% e a seguire Bull 842.000, 6,55%. Su Italia 1 il match Monza – Frosinone ha ottenuto un netto di 774.000 telespettatori, share 6,08%, mentre su Rai 3 Kilimangiaro Estate ha registrato 674.000 telespettatori, share 5,55%, mentre . Su Rete 4 il film Sharm el Sheikh – Un’estate indimenticabile è stato visto da 650.000 telespettatori, share 5,28% mentre su La7 Miss Marple ha registrato un netto di 317.000 telespettatori, share 3,51%. SuTv8 il Best of di Italia’s Got Talent è stato visto da .000 telespettatori, share % e in conclusione su Nove Sono nata il 23 ha registrato .000 telespettatori, share %.

Ascolti Tv Access Prime Time

Su Rai 1 Techetechetè ha ottenuto 2.705.000, 20,20%, mentre su Canale 5 Paperissima Sprint Estate 1.809.000 telespettatori, share 3,53%. Su Rai 3 Blob ha conquistato 503.000, 3,94% e Sapiens Files a seguire 579.000, 4,38%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato nella prima parte 737.000, 5,66% e nella seconda 886.000, 6,58%. Su La7 In onda ha fatto registrare 1.077.000 telespettatori, share 8,07%, mentre su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha ottenuto .000 telespettatori, share % e su Nove Little Big Italy ha registrato .000 telespettatori, share %.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2063.000 telespettatori, share 20,58% e nel game un netto di 3003.000, 26,21%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! Weekend ha registrato nel segmento Avanti il primo 1.253.000 telespettatori, share 13,05% e nel game un netto di 1.538.000, 13,69%. Su Rai 2 N.C.I.S. New Orleans ha ottenuto un netto di 654.000, share 5,26%. Su Italia 1 il match Verona – Bari, valevole per il primo turno di Coppa Italia, ha ottenuto un netto di 490.000 telespettatori, share 4,85%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 578.000 telespettatori, share 4.55%.

Ascolti Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Weekly ha totalizzato un netto di 736.000 telespettatori, share 16,73%. A seguire Azzurro – Storie di mare 795.000, 15,99% e la Santa Messa 1.231.000, 20,20%, mentre l’Angelus di Papa Francesco ha ottenuto 1.528.000, 19,98%. Linea Verde Estate ha dato la linea al Tg1 con un netto di 2.436.000, 22,78%. Su Rai 2 TV Raider: le storie di Donnavventura ha registrato 400.000 telespettatori, share 4,40%, mentre su Rai 3 prima del Tg3 Storie delle nostre città ha ottenuto 260.000, 4,14% e dopo il Tg3 Fuori Linea Estate 467.000, 5,47% e Il posto giusto 202.000, 1,71%. La Santa Messa su Canale 5 è stata seguita da 783.000 telespettatori, 15,14%, mentre Melaverde ha registrato 1.682.000 telespettatori, share 19,02%. Su Italia 1 l’ultima delle tre puntate mattutine di Una mamma per amica ha registrato 213.000 telespettatori, share 2,96%, mentre su Rete 4 Cascina Vianello ha dato la linea al Tg4 con 193.000 telespettatori, share 3,35% e dopo il Tg la serie Extralarge ha segnato 263.000, 2,36%. Chiudiamo il daytime del mattino con La7 che con In Onda ha registrato 135.000 telespettatori, share 3,27%; a seguire Camera con vista 63.000, 1,24%, La cucina di Sonia 54.000, 0,57% e 62.000, 0,55%.

Ascolti Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 il film Sissi – Il destino di un’imperatrice ha registrato 1.185.000, 11,77%, mentre a seguire I migliori dei Migliori Anni ha ottenuto un netto di 1.029.000, 12%. Su Rai 2 Wild Italy ha ottenuto 520.000, 4,81% e 433.000, 4,57%. Su Rai 3 Mezz’ora in più – Speciale ha registrato 1.142.000, 11,87% e TGR- Giostra della Quintana 322.000 telespettatori, share 3,57%. Su Canale 5 L’arca di Noè 1.872.000, 15,67%, Beautiful 1.594.000 telespettatori, share 14,19%, Grand Hotel 1.048.000, 11,17% e infine il film tv Inga Lindstrom – La casa sul lago un netto di 914.000, 10,57%. Su Italia 1 il film Speed racer ha registrato un netto di 233.000 telespettatori, 2,47% e a seguire Modern Family 187.000, 2,23%. Su Rete 4 lo Speciale Tg4 – Diario della domenica ha registrato 208.000 telespettatori, 2,34% di share, mentre il film Seminole un netto di 307.000, 3,52%. Su La7 Bell’Italia in viaggio ottiene 311.000 telespettatori, share 2,91%, quindi il film La mandragola 166.000, 1,89% e il film Amore mio aiutami 197.000, 2,13%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 lo Speciale Tg1 ha ottenuto 449.000 telespettatori, share 6,95%. Su Rai 2 The Blacklist 343.000, 2,99%, mentre La domenica sportiva Estate ha registrato 327.000 telespettatori, share 4,87%. Su Rai 3 la prima puntata di Sex ha registrato un netto di 287.000 telespettatori, share 5,14%, mentre su Canale 5 la serie Il silenzio dell’acqua ha registrato 183.000 telespettatori, share 4,66%. Su Italia 1 il film Libera uscita un netto di 201.000, 4,84%. Su Rete 4 il film Il sipario strappato un netto di 222.000, 4,55%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.231.000, 26,79%; ore 20:00 3.407.000, 26,95%.

3.231.000, 26,79%; 3.407.000, 26,95%. Tg2 ore 13:00 1.474.000, 12,88%; ore 20:30 1.172.000, 8,94%.

1.474.000, 12,88%; 1.172.000, 8,94%. Tg3 ore 14:30 1.560.000, 14,38%; ore 19:00 1.228.000, 11,38%.

1.560.000, 14,38%; 1.228.000, 11,38%. Tg5 ore 13:00 2.424.000, 20,94%; ore 20:00 2.280.000, 17,90%.

2.424.000, 20,94%; 2.280.000, 17,90%. Studio Aperto ore 12:25 936.000, 9,60%; ore 18:30 264.000, 3,09%.

936.000, 9,60%; 264.000, 3,09%. Tg4 ore 12.00 331.000, 4,25%; ore 18:55 411.000, 3,72%.

331.000, 4,25%; 411.000, 3,72%. Tg La7 ore 13:30 404. 000, 3,39%; ore 20:00 647.000, 5,08%.

