Gli ascolti tv della domenica sera sono ovviamente assorbiti dal match Svizzera – Italia, valevole per le Qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022 e terminata con un pareggio a reti inviolate, che su Rai 1 ha registrato quasi 8,7 mlioni di telespettatori con uno share del 42%. Il resto, è ovviamente, residuale: a Grand Hotel su Canale 5 sono ‘rimasti’ poco più di 1,5 mln di telespettatori, mentre NCIS su Rai 2 si muove su una media di oltre 800mila telespettatori. Interessante il dato di MasterChef Italia in prima tv in chiaro su Tv8, che ottiene oltre mezzo milione di telespettatori.

Prime Time

Su Rai 1 Il match Svizzera-Italia , valevole per le Qualificazioni ai Mondiali Qatar 2022, ha registrato un netto di 8.654.000 telespettatori, share 42,04%.

Su Rai 2 N.C.I.S Los Angeles 882.000, 4,25%. NCIS New Orleans ha registrato 891.000 telespettatori, share 4,27%.

Su Rai 3 Il film Juliet Naked – Tutta un'altra musica ha registrato 587.000 telespettatori, share 2,97%.

Su Canale 5 Grand Hotel – Intrighi e passioni ha registrato un netto di 1.579.000 telespettatori, share 8,82%.

Su Italia 1 Il film Matrimonio a Parigi ha registrato un netto di 761.000 telespettatori, share 4,02%.

Su Rete 4 Il film L'amore criminale ha registrato 652.000 telespettatori, share 3,61%.

Su La7 Il film Churchill ha registrato un netto di 312.000 telespettatori, share 1,72%.

Su Tv8 MasterChef Italia 10 è stato visto da 519.000 telespettatori, share 3,2%.

Su Nove Il film What Women Want – Quello che le donne vogliono ha registrato 278.000 telespettatori, share 1,7%.

Access Prime Time

Su Rai 3 Blob a Venezia 775.000, 4,60%. Sapiens Files, un solo pianeta ha registrato 747.000 telespettatori, share 3,75%.

Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 2.168.000 telespettatori, share 10,72%.

Su Italia 1 NCIS ha registrato 684.000 telespettatori, share 3,44%.

Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha registrato 771.000 telespettatori, share 4,01% e 892.000, 4,32%.

Su La7 Meraviglie senza tempo ha registrato 293.000 telespettatori, share 1,44%.

ha registrato 293.000 telespettatori, share 1,44%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Nove Little Big Italy ha registrato .000 telespettatori, share %.

Preserale

Su Rai 1 Reazione a catena ha registrato nel segmento L'intesa vincente 2191.000 telespettatori, share 18,03% e nel game un netto di 3230.000, 22,37%.

Su Rai 2 FBI ha registrato un netto di 785.000 telespettatori, share 4,71%.

Su Canale 5 Caduta libera Il Weekend ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.118.000 telespettatori, share 9,48% e nel game 1702.000, 12,12%.

Su Italia 1 CSI ha registrato 397.000 telespettatori, share 2,49%.

Su Rete 4 Tempesta d'amore ha registrato 661.000 telespettatori, share 3,94%.

ha registrato 661.000 telespettatori, share 3,94%. Su La7 Bell’Italia in viaggio ha registrato .000 telespettatori, share %

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Weekend ha totalizzato nella prima parte 1.065.000 telespettatori, share 18,54% e nella seconda 1.320.000, 21,28%. Azzurro – Storie di mare 1.288.000, 20,03%. Santa Messa 1.541.000, 21,44%. Angelus 2.018.000, 21,67%. Linea Verde Estate 2.784.000, 22,71%.

Su Rai 2 Pallavolo Femminile 128.000, 3,58%. La nave dei sogni ha registrato 455.000 telespettatori, share 4,81%.

Su Rai 3 Di là dal fiume e tra gli alberi 325.000, 4,37%. Dopo il TG Quante storie ha registrato 356.000, 3,10%. Radici L'altra faccia dell'immigrazione 355.000, 2,56%.

Su Canale 5 Santa Messa 899.000, 13,61%. Melaverde ha registrato 1.693.000 telespettatori, share 16,10%.

Su Italia 1 The Bold Type ha registrato 158.000 telespettatori, share 1,85%.

Su Rete 4 I delitti del cuoco ha ottenuto 192.000 telespettatori, share 2,61%. Dopo il Tg L'isola di Pietro 154.000, 1,16%.

ha ottenuto 192.000 telespettatori, share 2,61%. Dopo il Tg 154.000, 1,16%. Su La7 Omnibus ha registrato 146.000 telespettatori, share 3,06%, nel segmento News 87.000, 3,43% e nel Dibattito 152.000, 2,63%. Camera con vista 134.000, 2,10%. Bell’Italia in viaggio 109.000, 1,52%. L’aria che tira Estate – Il diario 103.000, 0,85%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Il meglio di Da noi… a ruota libera ha registrato un netto di 1.338.000, 10,76%. Techetechetè ha registrato 1.181.000, 10,92%. Affari Tuoi – Viva gli sposi! un netto di 1.233.000, 11,78%.

Su Rai 2 I misteri di Martha's Vineyard ha registrato 663.000 telespettatori, share 5,20%. Paralimpiadi Tokyo 2020 426.000, 4,08%. Regata Storica di Venezia un netto di 387.000, 3,42%.

Su Rai 3 Il film Febbre da cavallo 822.000, 6,79%. Kilimangiaro Collection ha registrato 793.000 telespettatori, share 7,50%.

Su Canale 5 L'arca di Noè 2.191.000, 15,48%. Beautiful ha registrato 1.922.000 telespettatori, share 14,47%. Una vita 1.645.000, 13,48%. Il film C'è [email protected] per te un netto di 940 .000, 8,92%.

Su Italia 1 Lucifer ha registrato 369.000 telespettatori, 2,89%. Mike & Molly 234.000, 2,19%.

Su Rete 4 Il film Assassinio sull'Eiger ha registrato un netto di 364.000 telespettatori, 3,14% di share. Il film Guerra indiana un netto di 390.000, 3,66%.

ha registrato un netto di 364.000 telespettatori, 3,14% di share. Il film un netto di 390.000, 3,66%. Su La7 Il film The Queen – La regina ha registrato 237.000 telespettatori, share 1,92%. The Diana Conspiracy 255.000, 2,36%. Serie A di Calcio femminile – Fiorentina vs Juve un netto di 183.000, 1,60%.

Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha registrato 1.134.000 telespettatori, share 10,73%.

Su Rai 2 NCIS New Orleans 963.000, 5,75%. La domenica sportiva ha registrato 603.000 telespettatori, share 6,56%.

Su Rai 3 Il film Un giorno all'improvviso ha registrato 203.000 telespettatori, share 3,13%.

Su Canale 5 Il film Gloria ha registrato 620.000 telespettatori, share 8,05%.

Su Italia 1 Il film Fausto & Furio ha registrato 420.000 telespettatori, share 5,62%.

Su Rete 4 Il film Il caso Thomas Crawford ha registrato un netto di 231.000 telespettatori, share 3,90%.

ha registrato un netto di 231.000 telespettatori, share 3,90%. Su La7 Il doc Winston Churchill: Il Gigante del XX Secolo ha registrato 208.000 telespettatori, share 2,35%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.825.000, 26,96%; ore 20:00 4.525.000, 26,54%.

Tg2 ore 13:00 1.481.000, 11,02%; ore 20:30 1.334.000, 6,84%.

Tg3 ore 14:30 1.686.000, 12,91%; ore 19:00 1.503.000, 11,35%.

Tg5 ore 13:00 2.434.000, 17,89%; ore 20:00 3.054.000, 17,36%.

Studio Aperto ore 12:25 1.219.000, 10,73%; ore 18:30 689.000, 6,03%.

Tg4 ore 12.00 287.000, 3%; ore 18:55 429.000, 3,21%.

Tg La7 ore 13:30 406.000, 2,87%; ore 20:00 665.000, 3,82%.

Dati AUDITEL™