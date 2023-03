Gli ascolti tv della domenica, con il pomeriggio ad appannaggio di Domenica In, di Verissimo e del ritorno dello speciale di Amici, registrato solo venerdì scorso da Maria De Filippi a una settimana dalla scomparsa di Maurizio Costanzo. In prima serata Che Tempo che Fa si piazza dopo Resta con me, mentre il GP F1 del Bahrein, trasmesso in differita da Nove, si piazza al quarto posto, dopo Lo Show dei Record. Tutti i dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

In prima serata su Rai 1 Resta con me ha registrato 3.596.000 telespettatori, per uno share del 19,75%. Su Rai 3 Che Tempo Che Fa ha ottenuto nella presentazione 1.880.000 telespettatori, share 9,30%, nel programma 2.745.000, 13,38%, e nel segmento Il Tavolo 1.617.000, 11,54%. Su Canale 5 Lo Show dei Record (tutti i primati) ha ottenuto 2.340.000 telespettatori, share 14,15%. SuTv8 la gara di F1 GP Bahrain in differita è stata vista da 1.150.000 telespettatori, share 6,13%. Su Italia 1 il film Jason Bourne ha ottenuto un netto di 807.000 telespettatori, share 4,38%.Su La7 Non è l’Arena ha registrato 768.000 telespettatori, share 5,38%. Su Rai 2 la serie N.C.I.S. Los Angeles 707.000, 3,40% e a seguire la serie Blue Bloods 13 764.000, 3,90%. Su Rete 4 Zona Bianca è stato visto da 482.000 telespettatori, share 3,42%. . Su Nove Cambio Moglie ha registrato 246.000 telespettatori, share 1.3%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha ottenuto 4.562.000, 22,12%, mentre su Canale 5 Paperissima Sprint 3.255.000 telespettatori, share 15,86%. Su Italia 1 NCIS 1.147.000, 5,60%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato nella prima parte 872.000, 4,26% e nella seconda 773.000, 3,76%. Su La7 In onda ha fatto registrare 775.000 telespettatori, share 3,77%,. Su Nove Little Big Italy ha registrato 396.000 telespettatori, share 1,93%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità Weekend su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.878.000 telespettatori, share 19,32% e nel game un netto di 4.156.000, 23,90%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! Story ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.402.000 telespettatori, share 16,50% e nel game 3.401.000, 19,93%. Su Rai 2 90° Minuto ha registrato 645.000, 3,69% e nel segmento Tempi Supplementari un netto di 581.000, share 2,90%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 733.000 telespettatori, share 3,87%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 709.000 telespettatori, share 3,51%. Su La7 il film Il giovane Hitler 205.000, 1,34%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia ha registrato un netto di 1.481.000, 24,22%, mentre la Santa Messa ha ottenuto 1.689.000, 22,50%, e l’Angelus di Papa Francesco 2.194.000, 23,40%; a seguire Linea Verde ha dato la linea al Tg1 con un netto di 3.133.000, 25,15%. Su Rai 2 Sci – Coppa del mondo Femminile – Super G un netto di 543.000, 759%; Citofonare Rai 2 ha registrato 490.000, 4,84%. Su Rai 3 Agorà Weekend ha ottenuto 143.000, 2,54%, Verdi Gala diretto da Daniel Oren 67.000, 1,02%, e dopo il Tg3 Fuori Linea 421.000, 4,01% e Il posto giusto 258.000, 1,86%. La Santa Messa su Canale 5 è stata seguita da 1.282.000 telespettatori, 18,94%, mentre Melaverde ha registrato 2.140.000 telespettatori, share 20,48%. Su Italia 1 Young Sheldon ha registrato 207.000 telespettatori, share 2,15%, mentre su Rete 4 Dalla parte degli animali 285.000, 3,85%, quindi dopo il Tg il film tv Poirot ha segnato 228.000, 1,85%. Chiudiamo il daytime del mattino con La7 dove Omnibus ha registrato 219.000 telespettatori, share 4,42%, quindi nel segmento News 134.000, 5,33% e nel Dibattito 226.000, 3,81%; L’ingrediente perfetto 102.000, 1,50%, L’aria che tira – Il diario 91.000, 1,03%, La7 Doc 121.000, 0,96%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Domenica In ha registrato nella presentazione 2.280.000, 16,34%, nella prima parte 2.692.000, 20,34%, nella seconda 2.128.000, 17,30% e nella terza 1.966.000, 15,69%; a seguire Da noi… a ruota libera ha ottenuto 1.782.000, 14,02%. Su Rai 2 Il provinciale ha ottenuto 539.000, 3,93%. Vorrei dirti che… 267.000, 2,12%; Atletica Leggera Campionati Europei Indoor un netto di 676.000, 5,13%. Su Rai 3 Mezz’ora in più ha registrato 1.032.000, 7,99%, e nel segmento Il mondo che verrà 757.000, 6,12%; quindi Rebus 640.000, 5,19%; Kilimangiaro nel segmento Un nuovo viaggio 886.000, 7,15%, e nel programma 1.323.000, 9,86%. Su Canale 5 L’arca di Noè 2.888.000, 20,71%, lo speciale di Amici di Maria De Filippi 3.356.000 telespettatori, share 25,76%, mentre Verissimo ha registrato 2.557.000, 20,76% e nei Giri di Valzer 2.370.000, 18,39%. Su Italia 1 il film Matrix Reloaded ha registrato un netto di 276.000 telespettatori, 2,18% e Due uomini e mezzo 251.000, 2%. Su Rete 4 Tg4 – Diario della domenica ha registrato 194.000 telespettatori, 1,56% di share, mentre il film Rancho Notorius un netto di 313.000, 2.44%. Su La7 Atlantide ottiene 186.000 telespettatori, share 1.40%, e 297.000, 2,40%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha ottenuto 638.000 telespettatori, share 7,53%. Su Rai 2 La domenica sportiva ha registrato 587.000 telespettatori, share 6,52%. Su Rai 3 Tg3 Mondo ha registrato 483.000 telespettatori, share 7,86%. Su Italia 1 Pressing nel segmento Highlights 371.000, 3,85% e nel programma 279.000, 6,10%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.995.000, 28,49%; ore 20:00 4.483.000, 22,37%.

3.995.000, 28,49%; 4.483.000, 22,37%. Tg2 ore 13:00 1.550.000, 11,56%; ore 20:30 939.000, 4,59%.

1.550.000, 11,56%; 939.000, 4,59%. Tg3 ore 14:30 1.358.000, 9,89%; ore 19:00 2.041.000, 12,61%.

1.358.000, 9,89%; 2.041.000, 12,61%. Tg5 ore 13:00 3.233.000, 23,96%; ore 20:00 4.312.000, 21,36%.

3.233.000, 23,96%; 4.312.000, 21,36%. Studio Aperto ore 12:25 931.000, 8,02%; ore 18:30 516.000, 3,70%.

931.000, 8,02%; 516.000, 3,70%. Tg4 ore 12.00 341.000, 3,59%; ore 18:55 572.000, 3,45%.

341.000, 3,59%; 572.000, 3,45%. Tg La7 ore 13:30 494.000, 3,53%; ore 20:00 761.000, 3,76%.

Dati AUDITEL™