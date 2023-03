Lo Show dei Record arriva alla sua terza puntata questa sera, domenica 5 marzo 2023. Come sempre, Gerry Scotti ci accompagna alla scoperta di nuovi record e nuove sfide, che seguiremo live su TvBlog dalle 21.15. Ilprogramma dei primati del Guinness World Records, prodotto da RTI in collaborazione con Banijay Italia, va sempre alla ricerca di nuove e incredibili temerari, che hanno voglia di mettersi in gioco e soprattutto superare i predecessori nelle prove più incredibili.

Lo Show dei Record, 5 marzo 2023: anticipazioni terza puntata

Il programma va in onda dallo Studio 11 di Cologno Monzese, che ogni settimana si riempie di uomini e donne provenienti da ogni parte del mondo per conquistare un posto nel Guinness World Records 2023. La varietà delle prove e la loro ‘impossibilità’ sono i tratti caratteristici di questo show per tutta la famiglia, grazie soprattutto alla leggerezza e alla cifra del conduttore Gerry Scotti.

Lo Show dei Record 2023, Cast fisso e ospiti: chi sono?

A raccontare e ad assegnare i record in esterna l’inviato Umberto Pelizzari – detentore, nella sua lunga carriera, di record mondiali in tutte le discipline legate all’apnea. A convalidare e certificare il raggiungimento effettivo dei vari primati realizzati in studio saranno, invece, i giudici inviati dal quartier generale di Londra: Lorenzo Veltri e Sofia Greenacre con l’Ambassador Marco Frigatti, figura storica e molto amata del programma. Nel corso delle puntata, oltre a record singoli, si assisterà a delle vere e proprie sfide: due o più performer si affronteranno per segnare un nuovo impossibile record. Fra le sfide saranno grandi protagonisti gli Strongmen e le Strongwomen.

In questa nuova edizione torna, dopo tanti anni, l’emozionante prova del Palo Grasso: un palo di 12 metri, posto orizzontalmente e interamente cosparso di grasso che bisogna percorrere senza cadere e nel minor tempo possibile. Ogni settimana alcuni impavidi concorrenti tenteranno l’impresa e quello che avrà totalizzato il miglior tempo dovrà vedersela nell’ultima puntata con Antonino Papa, detentore del Guinnes World Record dal 2015.

Lo Show dei Record, terza puntata 5 marzo 2023: dove vederlo in diretta e in live streaming

Il programma va in onda dalle 21:15 su Canale 5 e, in streaming, sul sito di Mediaset Infinity. Sul sito, nelle ore successive, si potrà rivedere l’intera puntata e le clip con i momenti memorabili della serata.