Gli ascolti tv di domenica 4 dicembre, monopolizzata dall’annuncio dei Big di Sanremo 2023 in diretta durante il Tg1 delle 13.30 che si è poi riverberato nelle trasmissioni del pomeriggio. Ma c’è sempre il Mondiale in Qatar che catalizza gli ascolti e l’attenzione mediale. Diamo un’occhiata ai dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

In prima serata su Rai 1 il match Inghilterra – Senegal ha registrato un netto di 6.205.000 telespettatori, 29,06%: il primo tempo (dalle 20.00 alle 20.47) 6.896.000, 32,72%, e il secondo (dalle 21.03 alle 21.52) 5.540.000, 25,63%; a seguire, Il circolo dei Mondiali 1.589.000, 8,63%. Su Rai 3 Che Tempo Che Fa ha ottenuto nella presentazione 1.696.000 telespettatori, share 8,15%, nel programma 2.624.000, 12,38% e nel segmento Il tavolo 2.009.000, 13,62%. Su Canale 5 il film Ghost – Fantasma ha ottenuto un netto di 1.992.000 telespettatori, share 12,20%. Su Italia 1 Le Iene presentano Inside – 25 anni di Iene tutte da ridere ha ottenuto nella presentazione 711.000, 3,29% e nel programma 1.237.000 telespettatori, share 6,62%. Su Rai 2 la serie NCIS: Los Angeles 990.000, 4,57%, e 1.071.000, 5,46%. Su La7 Non è l’Arena ha registrato 840.000 telespettatori, share 6,36%. Su Rete 4 Zona Bianca è stato visto da 778.000 telespettatori, share 5,59%. Su Tv8 Il film Il Natale della porta accanto è stato visto da 567.000 telespettatori, share 3,03%. Su Real Time Il Castello delle Cerimonie in replica 395.000, 3,2%. Su Nove Anplagghed ha registrato un netto di 346.000 telespettatori, share 1,9%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Canale 5 Paperissima Sprint 3.297.000 telespettatori, share 15,18%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato nella prima parte 877.000, 4,03% e nella seconda 842.000, 3,88%. Su La7 In onda ha fatto registrare 885.000 telespettatori, share 4,07%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 549.000 telespettatori, share 2,52% e su Nove Little Big Italy ha registrato 278.000 telespettatori, share 1,28%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità Sfida al Campione su Rai 1 ha registrato 3.587.000, 22,42%, mentre su Canale 5 Caduta Libera Weekend ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.650.000 telespettatori, share 16,85% e nel game 3.350.000, 18,93%. Su Rai 2 Le indagini di Allie Adams ha registrato un netto di 590.000, 3,17%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 629.000 telespettatori, share 3,29%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 730.000 telespettatori, share 3,52%. Su La7 Lingo – Parole in gioco nel segmento La prima sfida 171.000, 1,06%, e nel game 210.000, 1,18%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia ha registrato un netto di 1.463.000, 23,53%, mentre la Santa Messa ha ottenuto 1.690.000, 20,99%, e l’Angelus di Papa Francesco 2.356.000, 23,57%; a seguire Linea Verde ha dato la linea al Tg1 con 3.397.000, 25,92%. Su Rai 2 Citofonare Rai 2 ha registrato nella presentazione 403.000 telespettatori, share 5,09%, e nel programma 403.000, 6,13%. Su Rai 3 Agorà Weekend ha ottenuto 244.000, 4,43%, Mi manda Rai Tre 350.000, 5,09%, Timeline 226.000, 3,02%, e dopo il Tg3 Mediterraneo 505.000, 4,24% e 100 Opere d’arte tornano a casa 400.000, 2,64%. La Santa Messa su Canale 5 è stata seguita da 1.047.000 telespettatori, 14,26%, mentre Melaverde ha registrato 1.983.000 telespettatori, share 18,19%. Su Italia 1 Big Bang Theory ha registrato 253.000 telespettatori, share 2,54%, mentre su Rete 4 Dalla parte degli animali 223.000, 2,92%, quindi dopo il Tg il film tv La storia del dottor Wassell ha segnato un netto di 178.000, 1,25%. Chiudiamo il daytime del mattino con La7 dove Omnibus ha registrato 163.000 telespettatori, share 3,39%, quindi nel segmento News 80.000, 3,13 e nel Dibattito 171.000, 2,91%; L’ingrediente perfetto 97.000, 1,23%, Mica Pizza e Fichi 78.000, 0,99%, L’Aria Che Tira Diario 170.000, 1,56%, Storie di Palazzi 152.000, 1,11%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Domenica In ha registrato nella presentazione 2.833.000, 18,95%, nella prima parte 2.793.000, 19,12%, nella seconda 2.704.000, 19,71%; nella terza 2.458.000, 18,39%; il match Francia – Polonia ha ottenuto un netto di 5.136.000, 35,44%. Su Rai 2 Il provinciale ha ottenuto 796.000, 5,38%. Vorrei dirti che… 392.000, 2,88%; La marcia nuziale un netto di 549.000, 3,60%. Su Rai 3 Mezz’ora in più ha registrato 1.519.000, 1′.90%, e nel segmento Il mondo che verrà 1.001.000, 7,40%; quindi Rebus 793.000, 5,56%; Kilimangiaro nel segmento Un nuovo viaggio 922.000, 5,96% e nel programma 1.459.000, 9,63%. Su Canale 5 L’arca di Noè 2.679.000, 17,03%, Maria De Filippi 3.334.000 telespettatori, share 23,53%, mentre Verissimo ha registrato nella prima parte 2.969.000, 20,89%, e nella seconda 2.805.000, 18,54% e nei Giri di Valzer .000, %. Su Italia 1 il film Adele e l’enigma del Faraone ha registrato un netto di 446.000 telespettatori, 3,20% e Camera Cafè 389.000, 2,61%. Su Rete 4 Tg4 – Diario della domenica ha registrato 219.000 telespettatori, 1,62% di share, mentre il film Frontiera un netto di 330.000, 2,22%. Su La7 Bell’Italia in viaggio 271.000 telespettatori, share 1,84%, quindi Atlantide – Hitler 1922: Marcia su Berlino 245.000, 1,68%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Bobo Tv 862.000, 5,49%; Speciale Tg1 ha ottenuto 533.000 telespettatori, share 4,80%. Su Rai 2 Bull 745.000, 4,63% e 635.000, 5,41%. Su Rai 3 Tg3 Mondo ha registrato 730.000 telespettatori, share 9,96%. Su Canale 5 il film Il diario di Bridget Jones un netto di 360.000, 8,88%. Su Rete 4 il film Via da Las Vegas un netto di 264.000, 4,59%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30** 4.995.000, 32,09%; ore 19:29 3.806.000, 20,98%.

4.995.000, 32,09%; 3.806.000, 20,98%. Tg2 ore 13:00 1.829.000, 12,76%; ore 20:30 1.299.000, 5,97%.

1.829.000, 12,76%; 1.299.000, 5,97%. Tg3 ore 14:30 2.112.000, 14,15%; ore 19:00 2.214.000, 13,02%.

2.112.000, 14,15%; 2.214.000, 13,02%. Tg5 ore 13:00 3.050.000, 21,21%; ore 20:00 3.992.000, 19,12%.

3.050.000, 21,21%; 3.992.000, 19,12%. Studio Aperto ore 12:25 1.072.000, 9,06%; ore 18:30 735.000, 4,79%.

1.072.000, 9,06%; 735.000, 4,79%. Tg4 ore 12.00 357.000, 3,56%; ore 18:55 720.000, 4,17%.

357.000, 3,56%; 720.000, 4,17%. Tg La7 ore 13:30 508.000, 3,26%; ore 20:00 746.000, 3,58%.

** Con l’annuncio dei Big di Sanremo 2023.

Dati AUDITEL™