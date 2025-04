Gli ascolti tv della domenica col denbutto della serie “Costanza”, mentre Le Iene torna sul caso Garlasco.

Ascolti tv Prime Time

In prima serata su Rai 1 il primo appuntamento con la serie Costanza ha ottenuto un netto di 4.028.000 telespettatori, per uno share del 23.2%. Su Canale 5 Lo Show dei record ha registrato un netto di 1.864.000 telespettatori, share 12.1%. Su Rai 2 NCIS 751.000, 3.82% e NCIS Origins 587.000, 3.2%. Su Rai 3 PresaDiretta ha ottenuto nella presentazione 556.000, 2.9%, e nel programma 709.000, 3.8%. Su Italia 1 Le Iene presentano: Inside ha ottenuto nella presentazione 957.000, 4.88% e nel programma 1.289.000 telespettatori, share 9.2%. Su Rete 4 Zona Bianca è stato visto da 597.000 telespettatori, share 4.2%. Su La7 il film L’assassinio del banchiere di Dio ha registrato 286.000 telespettatori, share 2%. Su Tv8 Moto2 Gara: GP Americhe è stato visto da 603.000 telespettatori, share 3.6%. Su Nove Che Tempo Che Fa ha registrato nella presentazione 1.284.000 telespettatori, share 6.9%, nel programma 1.688.000, 8.9% e nel segmento Il Tavolo 935.000, 7.9%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Affari tuoi 5.999.000, 31.1%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.490.000 telespettatori, share 12.9%. Su Rai 3 Blob 652.000, 3.7%. Su Italia 1 NCIS 1.026.000, 5.45%. Su Rete 4 4 di sera Weekend ha registrato nella prima parte 813.000, 4.35% e nella seconda 699.000, 3.60%. Su La7 In altre parole… domenica ha fatto registrare 803.000 telespettatori, share 4.19%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti .000, %. Su Nove Che tempo che farà 480.000, 3%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.436.000 telespettatori, share 20% e nel game un netto di 3.687.000, 25.1%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1.809.000 telespettatori, share 15.8% e nel game un netto di 2.406.000, 17%. Su Rai 2 FBI un netto di 512.000, 3.1%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 426.000 telespettatori, share 2.69%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 755.000 telespettatori, share 4.49%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina in famiglia ha ottenuto nella prima parte 464.000, 17%, e nella seconda 1.090.000, 21.6%; Check-Up 1.242.000, 20.4%; A Sua immagine 1.499.000, 19.88%; la Santa Messa ha ottenuto 1.604.000, 23.03%; a seguire Linea Verde ha dato la linea al Tg1 con un netto di 2.947.000, 25.57%. Su Rai 2 Citofonare Rai2 ha registrato nella prima parte 364.000 telespettatori, share 5.2% e nella seconda parte 554.000, 5.8%. Su Rai 3 Agorà Weekend 141.000, 2.9%, Mi manda RaiTre 371.000, 6.1%, O anche no 211.000, 3.29%; Timeline 161.000, 2.43%; Tg3 RegionEuropa 230.000, 3.15%; dopo il Tg3 Fuori Linea 389.000, 4.05%; TGR Mediterraneo 353.000, 3.34%; Dentro Fuori 205.000, 1.58%. La Santa Messa su Canale 5 è stata seguita da 974.000 telespettatori, 15.14%, mentre Melaverde ha registrato 1.746.000 telespettatori, share 17.96%. Su Italia 1 Drive Up 233.000, 2.72%. Su Rete 4 Endless Love 272.000, 4.49%; Dalla parte degli animali nella prima parte 239.000, 3.63%, nella seconda 342.000, 5.03%, nei saluti 331.000, 4.43%; quindi dopo il Tg Colombo -Un killer venuto dal Vietnam ha segnato un netto di 377.000, 3.08%. Chiudiamo il daytime del mattino con La7 dove Omnibus ha registrato 151.000 telespettatori, share 5.62%, nel segmento News 81.000, 3.55% e nel Dibattito 182.000, 3.53%; Camera con vista 161.000, 2.54%; Amarsi un po’ – Istruzioni per l’uso 118.000, 1.82%, L’ingrediente perfetto 108.000, 1.59%; Uozzap 152.000, 1.76%; L’Aria Che Tira – Diario 153.000, 1.32%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Domenica In ha registrato nella presentazione 2.511.000, 19.8%, nella prima parte 2.808.000, 23.4%, nella seconda parte 2.298.000, 21.3%, e nei Saluti 1.909.000, 19.1%; a seguire Da noi… a ruota libera ha ottenuto 1.657.000, 15.8%. Su Rai 2 Musica Mia – I regaz di Bologna 318.000, 2.5%; Bellissima Italia Generazione Green un netto di 229.000, 1.9%; Sei Nazioni di Rugby Femminile 2025: Italia – Irlanda un netto di 148.000, 1.4%. Su Rai 3 In mezz’ora ha registrato 1.232.000, 9.95% e Il mondo di In mezz’ora 714.000, 6.42%; Rebus 590.000, 5.91%; Kilimangiaro nella presentazione 594.000, 5.95%, nel segmento Il grande Viaggio 689.000, 6.7% e nel programma 832.000, 7.7%. Su Canale 5 L’arca di Noè 2.072.000, 15.54%, Beautiful 1.868.000, 14.7%, Tradimento 2.165.000, 19%; Verissimo 1.970.000, 19.5%, e nei Giri di Valzer 1.922.000, 18.2%. Su Italia 1 E-Planet ha registrato 617.000 telespettatori, 4.81%, il film L’era glaciale – In rotta di collisione un netto di 524.000, 4.55%; il film I Pinguini di Madagascar un netto di 489.000, 4.80%; GF 339.000, 3.24%. Su Rete 4 il film Le parole che non ti ho detto un netto di 386.000, 3.41%; il film Duello al Rio d’argento un netto di 375.000, 3.57%. Su La7 Una giornata particolare – Il Grande Romanzo della Bibbia 340.000, 2.88%; La7 Doc 192.000, 1.90%; il film I miserabili 197.000, 1.66%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha ottenuto 729.000 telespettatori, share 9.30%. Su Rai 2 La Domenica Sportiva al 90° ha registrato nella presentazione 722.000 telespettatori, share 4.26%, e nel programma 850.000, 7.65%; L’altra DS 197.000, 3.78%. Su Rai 3 Onore al Merito 262.000, 2%; Tg3 Mondo ha registrato 203.000 telespettatori, share 2.38%. Su Canale 5 Pressing 542.000, 12.34%. Su Italia 1 Johnny Depp contro Amber Heard – Dall’amore al processo 439.000, 11.54%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 4.045.000, 30.47%; ore 20:00 4.401.000, 25.36%.

4.045.000, 30.47%; 4.401.000, 25.36%. Tg2 ore 13:00 1.289.000, 10.24%; ore 20:30 959.000, 5.11%.

1.289.000, 10.24%; 959.000, 5.11%. Tg3 ore 14:30 1.630.000, 13.03%; ore 19:00 1.486.000, 11.11%.

1.630.000, 13.03%; 1.486.000, 11.11%. Tg5 ore 13:00 2.656.000, 20.91%; ore 20:00 3.419.000, 19.39%.

2.656.000, 20.91%; 3.419.000, 19.39%. Studio Aperto ore 12:25 847.000, 8.05%; ore 18:30 551.000, 4.95%.

847.000, 8.05%; 551.000, 4.95%. Tg4 ore 12.00 440.000, 5.01%; ore 18:55 492.000, 3.67%.

440.000, 5.01%; 492.000, 3.67%. Tg La7 ore 13:30 601.000, 4.53%; ore 20:00 1.003.000, 5.72%.

Dati AUDITEL™