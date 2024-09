Gli ascolti tv della domenica, col ritorno in prime time de Le Iene.

Ascolti tv Prime Time

In prima serata su Canale 5 la serie La rosa della vendetta ha registrato un netto di 2.235.000 telespettatori, share 13.72%. Su Rai 1 la serie Sempre al tuo fianco ha ottenuto un netto di 2.359.000, 15.1%. Su Rai 2 9-1-1 694.000, 3.73% e 9-1-1 Lone Star 652.000, 3.85%. Su Rai 3 PresaDiretta ha ottenuto nella presentazione 809.000, 4.30%, e nel programma 1.158.000, 6.77%. Su Italia 1 Le Iene ha ottenuto nella presentazione 1.207.000, 6.51% e nel programma 1.239.000 telespettatori, share 10.27%. Su Rete 4 Zona Bianca è stato visto da 745.000 telespettatori, share 5.96%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 467.000 telespettatori, share 3.46%. Su Tv8 il film Blacklight è stato visto da 348.000 telespettatori, share 2.20%. Su Nove Renato Zero – Autoritratto ha registrato 658.000 telespettatori, share 4.05%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Affari Tuoi 4.957.000, 26.35%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.666.000 telespettatori, share 14.11%. Su Rai 3 Blob 831.000, 4.65%. Su Italia 1 Law & Order: unità speciale 1.249.000, 6.68%. Su Rete 4 4 di sera Weekend ha registrato nella prima parte 909.000, 4.92% e nella seconda 791.000, 4.17%. Su La7 In altre parole… domenica ha fatto registrare 1.181.000 telespettatori, share 6.25%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti 701.000, 3.77%. Su Nove Chissà chi è 830.000, 4.44%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.163.000 telespettatori, share 17.45% e nel game un netto di 3.315.000, 21.43%, mentre su Canale 5 La Ruota della Fortunta ha registrato nel segmento Gira la ruota della fortuna 2.194.000 telespettatori, share 18.77% e nel game un netto di 2.864.000, 19.44%. Su Rai 2 SWAT un netto di 463.000, 2.68%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 619.000 telespettatori, share 3.69%. Terra amara su Rete 4 ha raccolto 605.000 telespettatori, share 3.53%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina in famiglia ha ottenuto nella prima parte 535.000, 16.89%, e nella seconda 1.269.000, 21.69%; Tg1 – Santa messa presieduta da Papa Francesco: viaggio a Bruxelles 1.438.000, 21.59% a seguire Linea Verde ha dato la linea al Tg1 con un netto di 2.832.000, 24.93%. Su Rai 2 Citofonare Rai2 ha registrato nella prima parte 334.000 telespettatori, share 4.84%, e nella seconda 487.000, 5.15%. Su Rai 3 Agorà Weekend 130.000, 2.36%, Mi manda RaiTre 249.000, 4.09%, O anche no 172.000, 2.67%; Timeline 141.000, 2.11%; Geo Doc 211.000, 2.93%; dopo il Tg3 Fuori Linea 426.000, 4.32; Touch – Impronta digitale 295.000, 2.75%; Il cacciatore di sogni 236.000, 1.88%. La Santa Messa su Canale 5 è stata seguita da 793.000 telespettatori, 12.39%, mentre Melaverde ha registrato 1.663.000 telespettatori, share 17.13%. Su Italia 1 Due uomini e mezzo ha registrato 220.000 telespettatori, share 3.29% e 229.000, 3.31%, Drive Up 154.000, 1.82%. Su Rete 4 Dalla parte degli animali nella prima parte 202.000, 3.07%, nella seconda 199.000, 2.91%, nei saluti 179.000, 2.39%; quindi dopo il Tg Due imbroglioni e mezzo… 2 ha segnato un netto di 191.000, 1.57%. Chiudiamo il daytime del mattino con La7 dove Omnibus ha registrato 99.000 telespettatori, share 2.72%, nel segmento News 95.000, 3.64% e nel Dibattito 197.000, 3.48%; Camera con vista 97.000, 1.56%; Uozzap 145.000, 2.23%, Miss Marple 102.000, 1.11%; Gigawatt – Tutto è energia 77.000, 0.91%. Su Tv8 Moto – GP Indonesia Moto3 Gara 221.000, 3.63%; Moto2 Gara 315.000, 4.90%; MotoGP Gara 707.000, 7.63%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Domenica In ha registrato nella presentazione 1.948.000, 15.48%, nella prima parte 1.812.000, 15.59%, nella seconda parte 1.539.000, 14.83%, e nei Saluti 1.128.000, 11.43%; a seguire Da noi… a ruota libera ha ottenuto 1.387.000, 13.99%. Su Rai 2 Mondiali di Ciclismo 2024 – Prova in linea Uomini Élite 909.000, 8.31%. Su Rai 3 In mezz’ora ha registrato 785.000, 6.65%, e Il mondo di In mezz’ora 482.000, 4.44%; Rebus 478.000, 4.82%; Kilimangiaro On the Road 906.000, 8.71%.. Su Canale 5 L’arca di Noè .000, %, Amici di Maria De Filippi, prima puntata (live) 2.899.000 telespettatori, share 24.75%, Verissimo 2.162.000, 21.29%, e nei Giri di Valzer 2.071.000, 21.14%. Su Italia 1 Louis Vuitton Cup: Finale ha registrato 917.000 telespettatori, 8.18%, E-Planet 305.000, 3.16%; Due Uomini e mezzo 257.000, 2.71% e 225.000, 2.25; Grande Fratello 171.000, 1.67%. Su Rete 4 il film Borotalco ha registrato un netto di 221.000 telespettatori, 2.04% di share; il film Il ritorno di Joe Dakota un netto di 316.000, 3.16%. Su La7 il film Un giorno in pretura 207.000, 1.77%; Sophia, Ieri, oggi, domani 106.000, 1.05%; il film Un marito per Cinzia 202.000, 1.66%. Su Tv8 Superbike – World Sbk Race 443.000, 3.55%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha ottenuto 589.000 telespettatori, share 8.77%. Su Rai 2 La Domenica Sportiva al 90° ha registrato 782.000 telespettatori, share 8.67%. Su Rai 3 Detectives – L’omicidio di Cristiano Aprile ha registrato 531.000 telespettatori, share 4.90%. Su Canale 5 Pressing 391.000, 6.01%. Su La7 Artbox 92.000, 2.18%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.739.000, 29.22%; ore 20:00 4.125.000, 23.36%.

3.739.000, 29.22%; 4.125.000, 23.36%. Tg2 ore 13:00 1.094.000, 9.02%; ore 20:30 953.000, 5.13%.

1.094.000, 9.02%; 953.000, 5.13%. Tg3 ore 14:30 1.273.000, 10.24%; ore 19:00 1.806.000, 13.11%.

1.273.000, 10.24%; 1.806.000, 13.11%. Tg5 ore 13:00 2.431.000, 19.97%; ore 20:00 3.491.000, 19.57%.

2.431.000, 19.97%; 3.491.000, 19.57%. Studio Aperto ore 12:25 867.000, 8.13%; ore 18:30 432.000, 3.90%.

867.000, 8.13%; 432.000, 3.90%. Tg4 ore 12.00 244.000, 2.73%; ore 18:55 604.000, 4.40%.

244.000, 2.73%; 604.000, 4.40%. Tg La7 ore 13:30 523.000, 4.09%; ore 20:00 1.163.000, 6.52%.

Dati AUDITEL™