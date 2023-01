Gli ascolti tv della domenica, con il prime time a pieno regime e una Domenica In che ha ospitato Amadeus, ma senza l’annuncio dell’ospite internazionale, seppur promesso. Vediamo i dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

In prima serata su Rai 1 Le indagini di Lolita Lobosco 2 ha registrato un netto di 5.073.000 telespettatori, per uno share del 27,7%. Su Rai 3 Che Tempo Che Fa ha ottenuto nella presentazione 1.536.000 telespettatori, share 7,59%, nel programma 2.221.000, 10,77%, e nel segmento Il Tavolo, in seconda serata, 1.241.000, 8,26%. Su Canale 5 il film È per il tuo bene ha ottenuto un netto di 1.842.000 telespettatori, share 9,47%. Su Italia 1 il film The legend of Tarzan ha ottenuto un netto di 1.159.000 telespettatori, share 6,03%. Su La7 Non è l’Arena ha registrato 996.000 telespettatori, share 6,76%. Su Rai 2 la serie N.C.I.S. Los Angeles 829.000, 4% e a seguire la serie Blue Bloods 13 803.000, 4%. Su Rete 4 Zona Bianca è stato visto da 646.000 telespettatori, share 4,38%. SuTv8 Bruno Barbieri 4 Hotel è stato visto da 600.000 telespettatori, share 2,9%. Su Nove Only Fun – Comico Show Only Best ha registrato 283.000 telespettatori, share 1,5%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha ottenuto 4.973.000, 23,9%, mentre su Canale 5 Paperissima Sprint 2.995.000 telespettatori, share 14,4%. Su Italia 1 NCIS 1.233.000, 5,95%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato nella prima parte 826.000, 4,01% e nella seconda 738.000, 3,54%. Su La7 In onda ha fatto registrare 934.000 telespettatori, share 4,49%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 697.000 telespettatori, share 3,4% e su Nove Little Big Italy ha registrato 376.000 telespettatori, share 1,8%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità Weekend su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.492.000 telespettatori, share 21,41% e nel game un netto di 4.604.000, 25,13%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! Story ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.732.000 telespettatori, share 17,14% e nel game 3.455.000, 19,12%. Su Rai 2 90° Minuto ha registrato 872.000, 5,69% e nel segmento Tempi Supplementari un netto di 684.000, share 3,81%, mentre SWAT un netto di 567.000, 2,87%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 635.000 telespettatori, share 3,27%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 697.000 telespettatori, share 3,46%. Su La7 Lingo – Parole in gioco ha registrato nel segmento La prima sfida 128.000, 0,80%, e nel game un netto 149.000, 0,83%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia ha registrato un netto di 1.579.000, 25,57%, mentre la Santa Messa ha ottenuto 1.662.000, 20,69%, e l’Angelus di Papa Francesco 2.302.000, 22,44%; a seguire Linea Verde ha dato la linea al Tg1 con un netto di 3.191.000, 24,41%. Su Rai 2 Coppa del Mondo – Super Gigante 637.000, 8,55%; Citofonare Rai 2 ha registrato 540.000 telespettatori, share 5,25%. Su Rai 3 Agorà Weekend ha ottenuto 165.000, 2,99%, Mi manda Rai Tre 302.000, 4,45%, Timeline 175.000, 2,34%, e dopo il Tg3 Fuori Linea 544.000, 5% e 100 Opere d’arte tornano a casa 434.000, 2,95%. La Santa Messa su Canale 5 è stata seguita da 1.001.000 telespettatori, 13,84%, mentre Melaverde ha registrato 1.973.000 telespettatori, share 17,69%. Su Italia 1 Young Sheldon ha registrato 211.000 telespettatori, share 2,04%, mentre su Rete 4 Dalla parte degli animali 236.000, 3%, quindi dopo il Tg il film tv Poirot ha segnato 190.000, 1,40%. Chiudiamo il daytime del mattino con La7 dove Omnibus ha registrato 95.000 telespettatori, share 2,23%, quindi nel segmento News 74.000, 3,30% e nel Dibattito 159.000, 2,73%; L’ingrediente perfetto 64.000, 0,88%, MotorStorie 59.000, 0,61%, L’aria che tira – Il diario 91.000, 0,68%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Domenica In ha registrato nella prima parte 2.778.000, 19,86%, nella seconda 2.662.000, 21,60% e nella terza 2.480.000, 19,62%; a seguire Da noi… a ruota libera ha ottenuto 2.208.000, 15,82%. Su Rai 2 Il provinciale ha ottenuto 636.000, 4,47%. Vorrei dirti che… 357.000, 2,79%; Domenica Dribbling 420.000, 3,20%. Su Rai 3 Mezz’ora in più ha registrato 956.000, 7,24%, e nel segmento Il mondo che verrà 791.000, 6,45%; quindi Rebus 749.000, 6,12%; Kilimangiaro nel segmento Un nuovo viaggio 1.052.000, 7,75%, e nel programma 1.499.000, 10,16%. Su Canale 5 L’arca di Noè 2.664.000, 17,66%, lo speciale di Amici di Maria De Filippi 3.089.000 telespettatori, share 23,21%, mentre Verissimo ha registrato 2.753.000, 21,89% e nei Giri di Valzer 2.864.000, 20%. Su Italia 1 il film Twister ha registrato un netto di 359.000 telespettatori, 2,80% e Camera Cafè 214.000, 1,50%. Su Rete 4 Tg4 – Diario della domenica ha registrato 184.000 telespettatori, 1,48% di share, mentre il film Testamento di sangue un netto di 452.000, 3,24%. Su La7 Atlantide ottiene 145.000 telespettatori, share 1%, quindi La7 Doc 179.000, 1,42%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha ottenuto .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 La domenica sportiva ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Tg3 Mondo ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 il film Femmine contro maschi un netto di .000, %. Su Italia 1 Pressing nel segmento Highlights .000, % e nel programma .000, %. Su Rete 4 il film Il vizietto III un netto di .000, %.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg2 ore 13:00 .000, %; ore 20:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg3 ore 14:30 .000, %; ore 19:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg5 ore 13:00 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Studio Aperto ore 12:25 .000, %; ore 18:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg4 ore 12.00 .000, %; ore 18:55 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg La7 ore 13:30 . 000, %; ore 20:00 .000, %.

