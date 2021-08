Gli ascolti tv dell’ultima domenica di agosto, la seconda di Campionato e per molti il giorno che segna la fine delle vacanze. Solo Pressing mantiene la prima serata, mentre La Domenica Sportiva appare in un ‘tardo prime time’ (o meglio la ‘vecchia’ seconda serata): il programma sportivo di Rete 4 ottiene in prima serata solo 538mila telespettatori, mentre la parte in seconda serata 383mila contro i 981mila su Rai 2. In prime time iniziano a crescere ‘le teste’: il film su Rai 1 ottiene oltre 2 mln di telespettatori, vincendo la serata, mentre Grand Hotel sfiora 1,6 mln. Bene MasterChef Italia 9 in prima tv in chiaro su Tv8 con 435mila telespettatori.

Prime Time

Su Rai 1 Il film Chi m’ha visto ha registrato un netto di 2.143.000 telespettatori, share 12,68%.

ha registrato un netto di 2.143.000 telespettatori, share 12,68%. Su Rai 2 N.C.I.S Los Angeles 1.175.000, 6,24%. NCIS New Orleans ha registrato 1.223.000 telespettatori, share 6,84%.

1.175.000, 6,24%. ha registrato 1.223.000 telespettatori, share 6,84%. Su Rai 3 Kilimangiaro Estate ha registrato 895.000 telespettatori, share 5,26%.

ha registrato 895.000 telespettatori, share 5,26%. Su Canale 5 Grand Hotel – Intrighi e passioni ha registrato un netto di 1.579.000 telespettatori, share 9,89%.

ha registrato un netto di 1.579.000 telespettatori, share 9,89%. Su Italia 1 Il film Matrimonio al Sud ha registrato un netto di 1.043.000 telespettatori, share 6,15%.

ha registrato un netto di 1.043.000 telespettatori, share 6,15%. Su Rete 4 Pressing ha registrato nella prima parte 538.000 telespettatori, share 3,05% e nella seconda, in seconda serata, 383.000, 3,86%.

ha registrato nella prima parte 538.000 telespettatori, share 3,05% e nella seconda, in seconda serata, 383.000, 3,86%. Su La7 Atlantide ha registrato 376.000 telespettatori, share 2,91%.

ha registrato 376.000 telespettatori, share 2,91%. Su Tv8 MasterChef Italia 9 è stato visto da 435.000 telespettatori, share 2,9%.

è stato visto da 435.000 telespettatori, share 2,9%. Su Nove Il film Air Force One ha registrato 372.000 telespettatori, share 2,4%.

Access Prime Time

Su Rai 1 Techetechetè ha registrato 3.707.000 telespettatori, share 19,92%.

ha registrato 3.707.000 telespettatori, share 19,92%. Su Rai 3 Blob 723.000, 4,24%. Sapiens Files, un solo pianeta ha registrato 780.000 telespettatori, share 4,24%

723.000, 4,24%. ha registrato 780.000 telespettatori, share 4,24% Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 2.240.000 telespettatori, share 12,03%.

ha registrato 2.240.000 telespettatori, share 12,03%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 844.000 telespettatori, share 4,60%.

ha registrato 844.000 telespettatori, share 4,60%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha registrato 891.000 telespettatori, share 5% e 979.000, 5,20%.

ha registrato 891.000 telespettatori, share 5% e 979.000, 5,20%. Su La7 Meraviglie senza tempo ha registrato 336.000 telespettatori, share 1,81%.

ha registrato 336.000 telespettatori, share 1,81%. Su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha registrato 419.000 telespettatori, share 2,3%.

ha registrato 419.000 telespettatori, share 2,3%. Su Nove Little Big Italy ha registrato 241.000 telespettatori, share 1,3%.

Preserale

Su Rai 1 Reazione a catena ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.015.000 telespettatori, share 16,42% e nel game un netto di 3.297.000, 22,65%.

ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.015.000 telespettatori, share 16,42% e nel game un netto di 3.297.000, 22,65%. Su Rai 2 90° Minuto ha registrato 568.000 telespettatori, share 4,44%. FBI un netto di 678.000, 4,13%.

ha registrato 568.000 telespettatori, share 4,44%. un netto di 678.000, 4,13%. Su Canale 5 100 di questo giorno ha registrato nella presentazione 840.000 telespettatori, share 7% e nel game un netto di 881.000, 6,21%.

ha registrato nella presentazione 840.000 telespettatori, share 7% e nel game un netto di 881.000, 6,21%. Su Italia 1 CSI ha registrato 391.000 telespettatori, share 2,47%.

ha registrato 391.000 telespettatori, share 2,47%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 720.000 telespettatori, share 4,32%.

ha registrato 720.000 telespettatori, share 4,32%. Su La7 Bell’Italia in viaggio ha registrato 120.000 telespettatori, share 0,90%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Weekend ha totalizzato nella prima parte 1.026.000 telespettatori, share 19,12% e 1.372.000, 21,83%. Azzurro – Storie di mare 1.251.000, 18,86%. Santa Messa 1.429.000, 18,60%. Angelus 2.063.000, 21,23%. Linea Verde Estate un netto di 2.573.000, 20,97%.

ha totalizzato nella prima parte 1.026.000 telespettatori, share 19,12% e 1.372.000, 21,83%. 1.251.000, 18,86%. 1.429.000, 18,60%. 2.063.000, 21,23%. un netto di 2.573.000, 20,97%. Su Rai 2 Pallavolo 138.000, 4,06%. Scherma 220.000, 4,58%. La nave dei sogni ha registrato 440.000 telespettatori, share 4,43%.

ha registrato 440.000 telespettatori, share 4,43%. Su Rai 3 Di là dal fiume e tra gli alberi 307.000, 3,85%. Dopo il TG Quante storie ha registrato 291.000, 2,50%. Radici L’altra faccia dell’immigrazione 280.000, 2,06%.

307.000, 3,85%. Dopo il TG ha registrato 291.000, 2,50%. 280.000, 2,06%. Su Canale 5 Santa Messa 945.000, 13,79%. Melaverde ha registrato 1.499.000 telespettatori, share 13,89%.

945.000, 13,79%. ha registrato 1.499.000 telespettatori, share 13,89%. Su Italia 1 The Bold Type ha registrato 253.000 telespettatori, share 2,78%.

ha registrato 253.000 telespettatori, share 2,78%. Su Rete 4 Dalla parte degli animali ha ottenuto 143.000 telespettatori, share 1,84%. Dopo il Tg Extralarge 187.000, 1,43%.

ha ottenuto 143.000 telespettatori, share 1,84%. Dopo il Tg 187.000, 1,43%. Su La7 In onda ha registrato 113.000 telespettatori, share 2,44%; In onda Prima serata 67.000, 1,16%. La7 Doc 85.000, 1,32%. Camera con vista 80.000, 1,17%. L’aria che tira Estate – Il diario 97.000, 1,30%. Fukushima A nuclear story 94.000, 0,83%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Il meglio di Da noi… a ruota libera ha registrato un netto di 1.283.000, 10,46%. Techetechetè ha registrato 944.000, 8,39%. Affari Tuoi – Viva gli sposi! un netto di 1.162.000, 10,73%.

ha registrato un netto di 1.283.000, 10,46%. ha registrato 944.000, 8,39%. un netto di 1.162.000, 10,73%. Su Rai 2 I misteri di Martha’s Vineyard ha registrato 568.000 telespettatori, share 4,54%. Paralimpiadi Tokyo 2020 460.000, 4,38%.

ha registrato 568.000 telespettatori, share 4,54%. 460.000, 4,38%. Su Rai 3 Il film Pane, amore e… 863.000, 7,23%. Kilimangiaro Collection ha registrato 690.000 telespettatori, share 6,31%.

863.000, 7,23%. ha registrato 690.000 telespettatori, share 6,31%. Su Canale 5 L’arca di Noè 1.894.000, 13,78%. Beautiful ha registrato 1.819.000 telespettatori, share 13,77%. Una vita 1.385.000, 11,56%. Il film tv Un incontro per la vita un netto di 861.000, 7,88%.

1.894.000, 13,78%. ha registrato 1.819.000 telespettatori, share 13,77%. 1.385.000, 11,56%. Il film tv un netto di 861.000, 7,88%. Su Italia 1 Lucifer ha registrato 383.000 telespettatori, 3,12%. Camera Cafè 327.000, 2,98%.

ha registrato 383.000 telespettatori, 3,12%. 327.000, 2,98%. Su Rete 4 Il film Passaggio a Nord-Ovest ha registrato un netto di 221.000 telespettatori, 1,89% di share. Il film Gli uomini della terra selvaggia un netto di 362.000, 3,30%.

ha registrato un netto di 221.000 telespettatori, 1,89% di share. Il film un netto di 362.000, 3,30%. Su La7 Little Murders 121.000, 0,99%. Il film Mangia, prega, ama ha registrato 166.000 telespettatori, share 1,51%.

Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha registrato 513.000 telespettatori, share 6,14%.

ha registrato 513.000 telespettatori, share 6,14%. Su Rai 2 La domenica sportiva ha registrato 981.000 telespettatori, share 8,69%; L’Altra DS 325.000, 6,34%.

ha registrato 981.000 telespettatori, share 8,69%; 325.000, 6,34%. Su Rai 3 Fiore gemello ha registrato 205.000 telespettatori, share 3,50%.

ha registrato 205.000 telespettatori, share 3,50%. Su Canale 5 Station 19 ha registrato 551.000 telespettatori, share 7,44%.

ha registrato 551.000 telespettatori, share 7,44%. Su Italia 1 Il film I peggiori ha registrato un netto di 333.000 telespettatori, share 4,91%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.600.000, 26,02%; ore 20:00 4.249.000, 25,18%.

3.600.000, 26,02%; 4.249.000, 25,18%. Tg2 ore 13:00 1.501.000, 11,30%; ore 20:30 1.654.000, 9,18%.

1.501.000, 11,30%; 1.654.000, 9,18%. Tg3 ore 14:30 1.629.000, 12,66%; ore 19:00 1.657.000, 12,36%.

1.629.000, 12,66%; 1.657.000, 12,36%. Tg5 ore 13:00 2.431.000, 18,16%; ore 20:00 2.785.000, 16,24%.

2.431.000, 18,16%; 2.785.000, 16,24%. Studio Aperto ore 12:25 1.317.000, 11,39%; ore 18:30 568.000, 4,87%.

1.317.000, 11,39%; 568.000, 4,87%. Tg4 ore 12.00 333.000, 3,33%; ore 18:55 532.000, 3,93%.

333.000, 3,33%; 532.000, 3,93%. Tg La7 ore 13:30 331.000, 2,42%; ore 20:00 669.000, 3,90%.

Ascolti Sky

La prima puntata di Antonino Chef Academy 3 su Sky Uno/+1 e on demand ha registrato 175.643 spettatori medi con lo 0,5% di share.

Dati AUDITEL™