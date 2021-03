Ascolti tv domenica 28 marzo 2021

Gli ascolti tv della domenica, tra la Nazionale di Calcio in campo, Che Tempo Che Fa, Non è l’Arena, Live – Non è la d’Urso.

Prime Time

Su Rai 1 Bulgaria – Italia , Qualificazioni Coppa del Mondo Qatar 2022, ha registrato .000 telespettatori, share %.

, Qualificazioni Coppa del Mondo Qatar 2022, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 9-1-1 ha registrato .000 telespettatori, share %. 9-1-1 Lone Star ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Che Tempo che Fa ha registrato nella presentazione .000, %, nel programma .000 telespettatori, share % e nel segmento Il Tavolo .000, %.

ha registrato nella presentazione .000, %, nel programma .000 telespettatori, share % e nel segmento Il Tavolo .000, %. Su Canale 5 Live – Non è la d’Urso ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %.

ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Il film Perfetti sconosciuti ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su La7 Non è l’Arena ha registrato nella presentazione .000 telespettatori, share %, nella prima parte .000, % e nella seconda parte, in seconda serata, .000, %.

ha registrato nella presentazione .000 telespettatori, share %, nella prima parte .000, % e nella seconda parte, in seconda serata, .000, %. Su Tv8 Moto2 GP Qatar è stato visto da .000 telespettatori, share %.

è stato visto da .000 telespettatori, share %. Su Nove What Women Want – Quello che le donne vogliono ha registrato .000 telespettatori, share %.

Access Prime Time

Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 CSI: Miami ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha registrato .000 t1elespettatori, share % e .000, %.

ha registrato .000 t1elespettatori, share % e .000, %.

Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Nove Little Big Italy ha registrato .000 telespettatori, share %.

Preserale

Su Rai 1 L’Eredità Weekend ha registrato nel segmento La sfida dei 7 .000 telespettatori, share % e nel game un netto di .000, %.

ha registrato nel segmento La sfida dei 7 .000 telespettatori, share % e nel game un netto di .000, %. Su Rai 2 90° Minuto ha registrato nel segmento Tribuna .000 telespettatori, share % e nel programma .000, %. NCIS .000, %.

ha registrato nel segmento Tribuna .000 telespettatori, share % e nel programma .000, %. .000, %. Su Canale 5 Avanti un altro! Weekend ha registrato nel segmento Avanti il primo! .000 telespettatori, share % e nel game un netto di .000, %.

ha registrato nel segmento Avanti il primo! .000 telespettatori, share % e nel game un netto di .000, %. Su Italia 1 CSI: Miami ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su La7 Lie to me ha registrato .000 telespettatori, share %.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina in famiglia ha totalizzato un netto di .000 telespettatori, share %. Santa Messa .000, %. Angelus .000, %. Linea Verde .000, %.

ha totalizzato un netto di .000 telespettatori, share %. .000, %. .000, %. .000, %. Su Rai 2 Un ciclone in convento ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 TGR RegionEuropa ha registrato .000, %. Dopo il TG TGR Mediterraneo .000, %. Il posto giusto .000, %.

ha registrato .000, %. Dopo il TG .000, %. .000, %. Su Canale 5 Melaverde ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 The Vampire Diaries ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Dalla parte degli animali ha ottenuto .000 telespettatori, share %. Dopo il Tg Colombo .000, %.

ha ottenuto .000 telespettatori, share %. Dopo il Tg .000, %. Su La7 Omnibus ha registrato .000 telespettatori, share %, nel segmento News .000, % e nel Dibattito .000, %. Camera con vista .000, %. L’ingrediente perfetto .000, %. La7 Doc .000, %. L’aria che tira – Il diario .000, %.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Domenica In ha registrato un netto di .000, %. Da noi… a ruota libera ha registrato .000, %.

ha registrato un netto di .000, %. ha registrato .000, %. Su Rai 2 Misteri 101 ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Mezz’ora in più .000, %; Mezz’ora in più – Il mondo che verrà .000, %. Kilimangiaro – Il grande viaggio ha registrato .000 telespettatori, share %; Kilimangiaro Una finestra sul mondo .000, %.

.000, %; .000, %. ha registrato .000 telespettatori, share %; .000, %. Su Canale 5 L’arca di Noè .000, %. Beautiful ha registrato .000 telespettatori, share %. Una Vita .000, %. Il Segreto .000, %. Domenica Live nella presentazione .000, % e nel programma .000, %.

.000, %. ha registrato .000 telespettatori, share %. .000, %. .000, %. nella presentazione .000, % e nel programma .000, %. Su Italia 1 Magnum P.I. ha registrato .000 telespettatori, %. Friends un netto di .000, %.

ha registrato .000 telespettatori, %. un netto di .000, %. Su Rete 4 Il film Swarm – Lo sciame ha registrato un netto di .000 telespettatori, % di share. Il film Quel maledetto colpo al Rio Grande Express un netto di .000, %.

ha registrato un netto di .000 telespettatori, % di share. Il film un netto di .000, %. Su La7 A te le chiavi ha registrato .000 telespettatori, share %. Il film Pronti a morire .000, %.

Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 La Domenica Sportiva ha registrato .000 telespettatori, share %. L’altra DS .000, %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. .000, %. Su Rai 3 Tg3 Mondo ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %.

ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %.

Su Italia 1 Il film Il Re Scorpione 3: La battaglia finale ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Il film Ti presento un amico ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %.

TG

Tg1 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg2 ore 13:00 .000, %; ore 20:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg3 ore 14:30 .000, %; ore 19:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg5 ore 13:00 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Studio Aperto ore 12:25 .000, %; ore 18:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg4 ore 12.00 .000, %; ore 18:55 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg La7 ore 13:30 . 000, %; ore 20:00 .000, %.

Dati AUDITEL™