Gli ascolti tv dell’ultima domenica di maggio e anche dell’ultima domenica di Che Tempo Che Fa in Rai, con i saluti di Fazio e la letterina al fulmicotone di Luciana Littizzetto che saluta, a suo modo, Matteo Salvini. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

In prima serata su Rai 3 Che Tempo Che Fa (live) ha ottenuto nella presentazione 1.465.000 telespettatori, share 9,34%, nel programma 2.772.000, 15,42%, e nel segmento Il Tavolo 2.134.000, 16,80%. Su Rai 1 il film tv Sorelle per sempre ha registrato 2.193.000 telespettatori, per uno share del 13,63%. Su Canale 5 il film Ma cosa ci dice il cervello ha ottenuto un netto di 2.124.000 telespettatori, share 12,09%. Su Tv8 GialappaShow è stato visto da 858.000 telespettatori, share 4,88%. Su Italia 1 il film Oblivion ha ottenuto un netto di 783.000 telespettatori, share 4,71%. Su Rete 4 il film Le ali della libertà è stato visto da un netto di 712.000 telespettatori, share 4,72%. Su La7 In onda ha registrato 426.000 telespettatori, share 2,29%; a seguire il docufilm Tina – What’s love got to do with it 291.000, 2,20%. Su Rai 2 Rugby, Peroni Top 10 – Finale: Rovigo vs. Petrarca Padova un netto di 409.000, 2,29%. Su Nove Little Big Italy ha registrato 294.000 telespettatori, share 1,63%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Affari Tuoi 4.170.000, 23,35%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.530.000 telespettatori, share 14,56%. Su Italia 1 NCIS 1.007.000, 5,86%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato nella prima parte 602.000, 3,58% e nella seconda 605.000, 3,40%. Su La7 In onda ha fatto registrare 589.000 telespettatori, share 3,38%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 588.000 telespettatori, share 3,43%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità Weekend su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.078.000 telespettatori, share 18,07% e nel game un netto di 3.072.000, 22,93%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! Story ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1.399.000 telespettatori, share 12,65% e nel game un netto di 1.926.000, 14,75%. Su Rai 2 90° Minuto ha registrato un netto di 511.000, 3,55%. Su Italia 1 FBI: Most Wanted ha ottenuto 517.000 telespettatori, share 3,55%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 599.000 telespettatori, share 3,89%. Su Nove Basket – Campionato Italiano: Bologna – Tortona un netto di 63.000, 0,39%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia ha registrato un netto di 1.210.000, 23,10%, mentre la Santa Messa presieduta da Papa Francesco ha ottenuto 1.130.000, 20,14%, e il Regina Coeli di Papa Francesco 1.693.000, 22,11%; a seguire Linea Verde ha dato la linea al Tg1 con un netto di 2.611.000, 24,36%. Su Rai 2 Citofonare Rai 2 ha registrato nella presentazione 283.000 telespettatori, share 4,53%, e nel programma 421.000, 4,98%. Su Rai 3 Agorà Weekend ha ottenuto 180.000, 3,58%, O anche no 112.000, 2,11%, Timeline 105.000, 1,99%, Protestantesimo Speciale – Culto della Pentecoste 50.000, 0,91%; dopo il Tg3 Fuori Linea 445.000, 5,16% e Il posto giusto 165.000, 1,36%. La Santa Messa su Canale 5 è stata seguita da 690.000 telespettatori, 12,70%, mentre Melaverde ha registrato 1.762.000 telespettatori, share 20,09%. Su Italia 1 Mom ha registrato 174.000 telespettatori, share 2,79%, mentre su Rete 4 Dalla parte degli animali 191.000, 3,12%, quindi dopo il Tg il film tv Poirot ha segnato 163.000, 1,54%. Chiudiamo il daytime del mattino con La7 dove Omnibus ha registrato 171.000 telespettatori, share 3,87%, quindi nel segmento News 109.000, 3,86% e nel Dibattito 168.000, 3,30%; L’ingrediente perfetto 83.000, 1,51%, L’aria che tira – Il diario 118.000, 1,12%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Domenica In ha registrato nella presentazione 2.033.000, 16,72%, nella prima parte 2.211.000, 18,95%, nella seconda 1.567.000, 14,72% e nella terza 1.385.000, 13,80%; a seguire Da noi… a ruota libera ha ottenuto 1.368.000, 13,46%. Su Rai 2 Equitazione: Concorso Piazza di Siena 387.000, 3.26%. Giro d’Italia, ultima tappa, ha ottenuto 1.102.000, %; nel dettaglio Giro in Diretta 1.017.000, 9,78%; Giro all’Arrivo 1.357.000, 13,08%; Processo alla Tappa 952.000, 8,26%. Su Rai 3 Mezz’ora in più ha registrato 829.000, 7,27%, e nel segmento Il mondo che verrà 573.000, 5,40%; quindi Rebus 502.000, 4,95%; Kilimangiaro Collection 578.000, 5,61%. Su Canale 5 L’arca di Noè 1.973.000, 15,91%, Beautiful 1.985.000 telespettatori, share 16,59%, Terra Amara 2.150.000, 19,41%, Verissimo – Le storie ha registrato nella prima parte 1.625.000, 16,39% e nella seconda 1.531.000, 14,69%. Su Italia 1 il film Pitch Planet ha registrato un netto di 290.000 telespettatori, 2,61%, Due uomini e mezzo 212.000, 2,04%. Su Rete 4 Colombo ha registrato 230.000 telespettatori, 2,17% di share, mentre il film La ribelle del West un netto di 276.000, 2,70%. Su La7 Atlantide Speciale im replica ottiene 233.000 telespettatori, share 2% e 171.000, 1,69%; il film Comflitto di classe 150.000, 1,29%. Su Tv8 F1 GP Monaco 1.309.000, 11,38%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha ottenuto 523.000 telespettatori, share 7,71%. Su Rai 2 La domenica sportiva ha registrato 574.000 telespettatori, share 6,52%. Su Rai 3 Tg3 Mondo ha registrato 558.000 telespettatori, share 10,38%. Su Canale 5 il film Il premio un netto di 319.000, 6.50%. Su Italia 1 Pressing nel segmento Highlights 392.000, 4,11% e nel programma 366.000, 7,44%.Su Rete 4 il film Il tenente ottomano un netto di 124.000, 2,91%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.530.000, 28,53%; ore 20:00 3.492.000, 22,48%.

3.530.000, 28,53%; 3.492.000, 22,48%. Tg2 ore 13:00 1.436.000, 12,21%; ore 20:30 991.000, 5,85%.

1.436.000, 12,21%; 991.000, 5,85%. Tg3 ore 14:30 1.363.000, 11,40%; ore 19:00 1.282.000, 10,31%.

1.363.000, 11,40%; 1.282.000, 10,31%. Tg5 ore 13:00 2.492.000, 20,97%; ore 20:00 3.173.000, 20,22%.

2.492.000, 20,97%; 3.173.000, 20,22%. Studio Aperto ore 12:25 883.000, 9,11%; ore 18:30 475.000, 4,34%.

883.000, 9,11%; 475.000, 4,34%. Tg4 ore 12.00 215.000, 2,73%; ore 18:55 495.000, 3,90%.

215.000, 2,73%; 495.000, 3,90%. Tg La7 ore 13:30 471.000, 3,80%; ore 20:00 754.000, 4,80%.

Dati AUDITEL™