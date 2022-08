Gli ascolti tv di domenica 28 agosto, con i primi programmi in striscia della nuova stagione tv che iniziano ad andare in onda. La prima serata, però, resta piuttosto estiva, tra repliche e film, con La Dama Velata su Rai 1, film su Canale 5, serie su Rai 1 e con Rete 4 sempre sul pezzo dell’attualità politica con Zona Bianca tornato con la nuova stagione.

Ma per avere un’idea di come è andata la giornata degli ascolti, segnata anche dalla terza giornata di Campionato di Serie A, dobbiamo aspettare la pubblicazione dei dati Auditel, che avviene in genere alle 10 del mattino.

Ascolti tv Prime Time

In prima serata su Rai 1 La dama velata, in replica, ha registrato un netto di 2.329.000 telespettatori, per uno share del 17%; su Canale 5 il film Instant Family ha ottenuto un netto di 1.594.000 telespettatori, share 12,13%. A seguire su Rai 3 Città segrete ha registrato 860.000 telespettatori, share 6,3%, mentre su Rete 4 Zona Bianca è stato visto da 630.000 telespettatori, share 5,5%. Su Italia 1 il film Ready player one ha ottenuto un netto di 654.000 telespettatori, share 5,1%, quindi su Rai 2 la serie Bull ha ottenuto 539.000, 3,8%. Su Tv8 il Best of di Italia’s Got Talent è stato visto da 482.000 telespettatori, share 3,6%, su Nove I corti di Aldo, Giovanni e Giacomo ha registrato 404.000 telespettatori, share 2,8% e su La7 Miss Marple ha registrato 223.000 telespettatori, share 2,1%.

Ascolti Access Prime Time

Su Rai 1 Techetechetè ha ottenuto 3.127.000, 21,5%, mentre su Canale 5 Paperissima Sprint Estate 2.279.000 telespettatori, share 15,7%. Su Rai 3 Blob ha conquistato .000, % e Sapiens – Un solo pianeta a seguire 555.000, 3,8%. Su Italia 1 NCIS: New Orleans 825.000, 5,7%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato nella prima parte 709.000, 5% e nella seconda 784.000, 5,4%. Su La7 In onda ha fatto registrare 721.000 telespettatori, share 5%, mentre su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha ottenuto .000 telespettatori, share % e su Nove Little Big Italy ha registrato .000 telespettatori, share %.